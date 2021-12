Quelle prime devrez-vous payer pour un régime d’assurance temporaire Rs 1-cr ?

Gardez à l’esprit qu’opter pour le plan avec la prime la moins chère n’est peut-être pas toujours la bonne option.

La popularité de l’assurance a augmenté plus que jamais, en particulier en raison de la pandémie, qui, selon les gens, a exposé nos vulnérabilités. Par conséquent, pour faire face à la situation, les experts affirment que s’assurer avec un montant adéquat est l’une des mesures financières les plus importantes à prendre, qu’il s’agisse d’une assurance maladie ou d’une assurance vie.

Ainsi, en optant pour un contrat d’assurance-vie, assurez-vous d’avoir opté pour une couverture adéquate. Cependant, disent les experts, la quantité adéquate diffère d’une personne à l’autre. Par exemple, en fonction de vos engagements financiers, revenus, personnes à charge, le montant est décidé. La règle de l’assurance-vie est d’avoir une couverture vie d’au moins 10 fois son revenu annuel actuel. Cela dit, on peut toujours opter pour une couverture plus élevée en fonction de leurs besoins réels.

Les primes de toute police d’assurance-vie augmentent avec l’âge. Par conséquent, les experts suggèrent de commencer une police d’assurance-vie le plus tôt possible. Ensuite, tout en optant pour un régime d’assurance-vie, il existe plusieurs options parmi lesquelles choisir. Par exemple, on peut choisir entre un plan d’assurance temporaire, un plan de dotation, un plan d’assurance en unités de compte (ULIP), un plan pour enfants, une police d’assurance vie entière, un plan de retraite, etc. en fonction de ses besoins.

Après avoir finalisé votre type d’assurance, vous devez comparer les options pour les meilleures offres. Cela dit, les experts suggèrent d’opter pour le plan avec la prime la moins chère n’est peut-être pas toujours la bonne option. Un preneur d’assurance doit prendre en compte des éléments essentiels tels que le taux de règlement des sinistres de l’assureur, les ajouts nécessaires, etc. 1,5 lakh en un an.

Pour ceux qui recherchent un régime d’assurance temporaire, voici un tableau des primes d’assurance temporaire ;

Couverture d’assurance temporaire de base pour un homme de 30 ans, salarié, non-fumeur (célibataire), résidant à Delhi, gagnant Rs 7 lakhs par an, pour une durée de 30 ans. Données au 10 décembre 2021. Les entreprises sont répertoriées sur la base d’un ratio de règlement des sinistres décroissant, c’est-à-dire le plus élevé en haut et le plus bas en bas. Notez que le montant réel de la prime d’un individu peut varier en fonction de son âge, de son sexe, du type de police, de son revenu, de la somme assurée choisie, etc.

Combien coûte un régime d’assurance temporaire?Nom de la compagnie d’assuranceCoûts de la prime pour la somme assurée de Rs 1 CrRatio de règlement des sinistres en cas de décès (AF-2019-20)**Max Life- Smart Secure Plus PlanRs 10 20899,22 %HDFC Life- Click2ProtectLifeRs 11 7129,07 %TATA AIA – Sampoorna Raksha SupremeRs 10 73899,06 % Exide Life Elite Term PlanRs 8 34798,15 % CanaraHSBCOBC Life Insurance- iSELECTSTARRs 9 59698,12 %BajajAllianz- – Smart ProtectRs 9 77098,02 %Aegon Life – iTermRs 7 44198,01 %ICICI Prudential Life – iProtect Smart – LifeRs 12 17497,84 %Aditya Birla Sunlife – DigiShield PlanRs 9 74297,54 %Bharti AXA Life- Premier Protect PlanRs 10 38497,35 %PNB MetLife Mera Plan à terme PlusRs 11 32897,18 %Star Union Dai-ichi- SUD Life ABHAYRs 13 54596,96 %LIC- Tech TermRs 11 00796,69 %IndeFirst Life Insurance- Life E-Term Plus PlanRs 9 08196,65 %ageasFederal – MyLife Protection PlanRs 12 72396,47 % Kotak e-Term PlanRs 11 09296,38 %SBI Life-eShield NextRs 13 68394,52 %Edelwiess Tokio Life – Total Protect PlusRs 8 16583,44%

Le tableau exclut les entreprises pour lesquelles les données ne sont pas suffisamment disponibles sur leur site Web. **Selon le rapport annuel de l’IRDA. Source : Données compilées par BankBazaar.com

