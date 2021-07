Quelle quantité de données Spotify utilise-t-il ? Voici un aperçu

in

Combien de données Spotify utilise-t-il ? La réponse dépend de la qualité de votre streaming et peut-être des incitations de votre opérateur. Voici une ventilation rapide.

Spotify utilise moins de données que des durées équivalentes de streaming vidéo, mais vous pourriez accumuler plus de données que prévu. C’est particulièrement vrai si vous diffusez des pistes audio et des podcasts de meilleure qualité. Spotify propose cinq paramètres de qualité sonore différents dans l’application qui régissent la quantité de données utilisée par Spotify.

Paramètres de qualité sonore Spotify

Vous pouvez accéder à ces options en accédant à l’application Spotify ‘Paramètres‘ et en faisant défiler jusqu’à ‘Qualité de la musique.’ Vous avez le choix entre cinq paramètres différents, notamment :

Faible (24kbps)Normal (96kbps)Élevé (160kbps)Très élevé (320kbps)Automatique

L’option automatique choisira une option de qualité sonore en fonction de votre connexion réseau. Vous pouvez télécharger de la musique de haute qualité sur votre appareil pour éviter des frais de données massifs.

Quelle quantité de données Spotify utilise-t-il ?

Décomposons cela par niveau de qualité sonore pour voir combien de données Spotify utilise en fonction de la qualité sonore. L’application utilise entre 0,5 Mo et 8 Mo pour une chanson.

Une heure complète de musique en streaming peut utiliser jusqu’à 150 Mo de données. Cela signifie qu’une seule heure de streaming par jour peut ajouter jusqu’à 6 Go d’utilisation de données uniquement pour le streaming de musique.

Faible (24 kbit/s) par minute : 0,18 Mo par heure : 10,8 Mo Heures de diffusion pour atteindre 1 Go : 92,5 heures

Normal (96 kbit/s) par minute : 0,72 Mo par heure : 43,2 Mo Heures de diffusion pour atteindre 1 Go : 23,1 heures

Élevé (160 kbit/s) par minute : 1,2 Mo par heure : 72 MoHeures de diffusion pour atteindre 1 Go : 13,8 heures

Très élevé (320kbps) – Spotify Premium uniquementPar minute : 2,4 Mo par heure : 144 MoHeures de diffusion pour atteindre 1 Go : 6,9 heures

Rappelles toi: Vous pouvez éviter que Spotify ne consomme vos données mobiles chaque mois en téléchargeant vos listes de lecture, albums et podcasts préférés sur votre appareil avant de quitter la maison.

Les incitations des opérateurs peuvent inclure le streaming Spotify

Certains opérateurs de téléphonie nord-américains comme T-Mobile ne comptabilisent pas les données de streaming musical dans votre forfait de données. T-Mobile appelle cela son avantage Music Freedom, qui permet aux clients de « diffuser toute la musique qu’ils souhaitent à partir des services de streaming participants sans utiliser de données ».

Ce plan comprend plusieurs fournisseurs de musique comme Spotify, Apple Music, Amazon Music, Tidal, YouTube Music, Slacker, SiriusXM et bien d’autres. L’avantage Music Freedom de T-Mobile est activé automatiquement sur les plans éligibles. N’oubliez pas que les données de streaming non musicales comptent toujours contre vous.

La plupart des services de streaming musical incluent de petites quantités de données de streaming non musicales, comme les illustrations d’album. La quantité de données que ces fichiers non musicaux consomment varie selon le partenaire de diffusion et l’appareil utilisé.

Comment faire en sorte que Spotify utilise moins de données

Êtes-vous à court de données mensuelles parce que vous diffusez Spotify ? Vous pouvez prendre quelques mesures pour réduire votre utilisation des données de streaming musical. Voici un bref aperçu de ces options.

Téléchargez votre musique

Spotify Premium offre aux utilisateurs jusqu’à 10 000 chansons à écouter loin du WiFi. Vous pouvez même activer un mode hors ligne afin que Spotify ne puisse lire que les pistes, les albums et les listes de lecture que vous avez précédemment téléchargés sur votre appareil. Spotify Premium coûte 9,99 $/mois pour une personne seule, 12,99 $/mois pour le forfait Duo et 15,99 $/mois pour le forfait Famille.

Activez l’option d’économiseur de données de Spotify

Vous ne voulez pas vous abonner à Spotify Premium ? Vous pouvez activer l’option ‘Data Saver’ dans Spotify pour conserver les flux audio à 24 kbps et désactiver la fonction Spotify Canvas. Spotify affirme que sa fonction d’économiseur de données peut réduire l’utilisation des données Spotify jusqu’à 85%.