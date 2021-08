Quelle quantité de RAM est suffisante pour vous dans un smartphone ?

Il semble que les téléphones Android phares montent la barre chaque année en ce qui concerne la RAM. Il y a plus de dix ans, 1 Go ou même 512 Mo était considéré comme beaucoup de RAM pour un téléphone haut de gamme. Avance rapide jusqu’en 2021, et nous avons vu des téléphones avec 16 Go ou même 18 Go de mémoire.

Combien de RAM est assez bon pour vous cependant? Êtes-vous satisfait de 2 Go ou 3 Go de RAM dans votre téléphone, ou avez-vous besoin de beaucoup plus de mémoire ? Faites-le nous savoir en répondant au sondage ci-dessous.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous voudriez plus de RAM, le multitâche étant le plus important. Plus de RAM permet généralement de conserver plus d’applications en arrière-plan. Les téléphones avec une quantité dérisoire de mémoire ne peuvent jongler qu’avec quelques applications à la fois avant qu’une application doive être entièrement rechargée.

Là encore, il arrive un moment où le fait d’avoir une tonne de RAM ne fait pas vraiment de différence pour une utilisation dans le monde réel. Et il y a aussi d’autres facteurs à prendre en compte en matière de performances, tels que le type de RAM, le processeur et le type de stockage.

Nous avons également vu de plus en plus d’entreprises proposer des solutions de « RAM virtuelle », traitant essentiellement quelques gigaoctets de stockage embarqué comme de la RAM supplémentaire (c’est-à-dire un fichier d’échange). Le stockage n’est pas aussi rapide que la RAM, mais cela pourrait certainement aider si les capacités multitâches de votre téléphone ne sont pas à la hauteur.

Néanmoins, donnez-nous votre avis via le sondage ci-dessus et soumettez un commentaire ci-dessous si vous avez plus à dire.