Quelle que soit la stabilité d’Android, il est toujours trop difficile à maîtriser

Ce dimanche matin, j’espère pouvoir à nouveau dormir dans mon propre lit après trois semaines passées au Texas à rendre visite à ma famille et à mes amis. Rentrer à la maison est toujours amusant de voir ce qui a changé, ce qui n’a pas changé et quel support technique je peux faire en personne plutôt que par téléphone à un demi-continent. J’ai eu des pêches de Fredericksburg – qui sont les meilleures du continent, désolé, Géorgie – j’ai rattrapé des amis que je n’ai pas vus depuis des années, et j’ai eu une bonne dose de réalité en aidant mes parents avec leurs téléphones et ordinateurs portables Android.

Je suis un utilisateur d’Android depuis début 2012 et j’écris des guides pratiques Android depuis 2014, donc j’aime penser que j’ai une assez bonne compréhension des tenants et aboutissants de presque toutes les fonctionnalités Android de base et des services Google. Mais essayer de résoudre certains problèmes sur le Pixel 3a XL de mon père entourant les paramètres rapides et son application Golf Pad – qui peut être l’une des pires interfaces utilisateur d’application que j’ai vues depuis des années – et les fonctionnalités de l’assistant Google sur le téléphone de ma mère m’ont rappelé un important leçon.

Ce n’est pas parce que quelque chose devrait être facile à modifier ou à corriger sur Android que cela est. Et après 13 ans d’existence, c’est un problème qu’Android aurait dû résoudre depuis longtemps.

Il y avait une variété de choses qui devaient être “réparées” sur les Pixels de mes parents quand je suis rentré à la maison. Mon père avait des problèmes avec sa lampe de poche qui s’allumait au hasard, puis une fois que j’ai corrigé cela, il a commencé à avoir des problèmes avec les données mobiles qui s’éteintaient au hasard. Cela s’est avéré être la poche de son pantalon en sueur appuyant accidentellement sur les paramètres rapides tout en travaillant dans la cour ou en jouant au golf.

Lorsque j’ai expliqué ce qui s’était passé, il a demandé s’il existait un moyen d’empêcher les paramètres rapides de se déclencher sur l’écran de verrouillage – et il existe au moins un moyen de garder au moins certaines bascules de paramètres rapides verrouillées lorsque le téléphone est verrouillé. Cependant, cela ne concerne que les téléphones Samsung et ne s’applique qu’aux basculements Wi-Fi et Données mobiles. Au lieu de cela, j’ai dû supprimer ces options de la première page des paramètres rapides après avoir parcouru les menus de paramètres de l’écran de verrouillage, de la sécurité et du verrouillage de l’écran pour ne trouver aucun résultat.

Heureusement, certaines corrections sont plus faciles. Configurer la numérotation vocale pour qu’il puisse utiliser l’Assistant dans son Silverado non Android Auto-activé consistait simplement à lui montrer que vous maintenez enfoncé le bouton du micro sur le volant, puis définissez Assistant comme service d’IA par défaut. Alexa. Bien sûr, l’Assistant ne facilite pas tout.

Il a fallu creuser dans quatre sections distinctes des applications Google et Google Assistant pour enfin réactiver la détection des mots clés OK Google sur le téléphone de ma mère, car l’assistant était réglé sur le mauvais compte Google et le menu des paramètres étant à trois endroits différents selon si vous y accédaient à partir de l’application Google principale, de l’application Google Assistant ou de l’application Paramètres.

J’ai écrit des procédures pour l’Assistant Google depuis l’époque de Google Now, et même j’ai dû redoubler d’efforts et me rappeler où tout se trouvait. Et c’est mon travail. Lorsque tout change en fonction du fabricant, des applications individuelles et des changements annuels des nouvelles versions d’Android, maîtriser Android, c’est comme essayer de transformer un désert en un jardin zen. Peu importe combien de fois vous ratissez les lignes, ça va juste changer à nouveau.

Même certaines des tâches de maintenance les plus basiques sur Android peuvent nécessiter un anneau de décodeur :

Vous voulez sauvegarder vos SMS avant de passer à un nouveau téléphone ? Eh bien, Android sauvegarde déjà techniquement les SMS, sauf qu’ils ne font pas de sauvegardes MMS, sauf si vous êtes un abonné payant de Google One, alors voici l’application dont vous avez besoin à la place et comment l’utiliser. Avez-vous besoin de désactiver le regroupement d’onglets sur Chrome pour Android avant de perdre la tête ? Vous ne pouvez même pas trouver cela dans les paramètres de Chrome ; vous devez plutôt creuser dans Chrome Flags, et le drapeau impliqué n’est pas appelé groupe d’onglets ; c’est ce qu’on appelle la grille d’onglets. Même le blocage du spam et des appels entrants sur Android peut varier en fonction de la personne qui a fabriqué votre téléphone et du service d’identification de l’appelant ou de filtrage du spam utilisé par votre fabricant.

Et la liste continue. D’une part, cela signifie que l’aide et les guides pratiques seront très demandés dans un avenir prévisible et, par conséquent, mon travail est sécurisé. D’un autre côté, il est difficile d’essayer de convaincre les nouveaux utilisateurs – ou même les utilisateurs actuels d’Android – de la facilité et de la qualité d’Android lorsque tant de paramètres, de fonctionnalités et de capacités Android dépendent du fait que l’utilisateur possède des connaissances de niveau passionné ou un appareil de rechange à proximité. lire le guide pratique.

Désormais, Apple a beaucoup moins de libertés dans sa capacité à définir des applications par défaut, en thématisant votre écran d’accueil et, bien sûr, Siri continue de tomber de plus en plus loin derrière Alexa et Assistant. Mais si vous souhaitez modifier un paramètre sur un iPhone – paramètre système ou paramètre d’application – vous savez exactement où aller. Presque tous les paramètres sont soit directement dans l’application Paramètres, soit à 1 ou 2 touches d’un raccourci.

Certes, Android a déjà un inconvénient en ce que l’application Paramètres est présentée et organisée différemment sur chaque téléphone. Comment vous La plupart des paramètres d’une application se trouvent dans un menu de l’application qui peut être placé à une douzaine d’endroits différents selon le type d’application et la fréquence à laquelle les développeurs pensent que vous aurez besoin d’y accéder. Bien que la barre de recherche de l’application de configuration puisse vous aider dans certains cas, vous devez toujours connaître les mots magiques, et même alors, à moins qu’il ne s’agisse d’un paramètre Android de base ou d’un paramètre de compte Google, vous devrez toujours parcourir les menus manuellement. essayant de comprendre où cette bascule stupide est cachée.

Material You est la plus grande mise à jour visuelle d’Android en cinq ans, mais une grande partie de ces changements tournent autour de l’apparence générale des applications et des widgets, des formes et des couleurs plus que de modifier la façon dont les applications sont censées présenter leur contenu. Prenez les paramètres rapides ci-dessus : les bascules sont plus grandes et plus faciles à appuyer, mais nous n’avons toujours pas d’options pour désactiver les paramètres rapides sur l’écran de verrouillage, et la plupart des utilisateurs ne savent toujours pas qu’ils peuvent modifier les paramètres rapides du tout.

Avec chaque mise à jour Android, les choses s’alignent un peu plus entre les fabricants. Bien qu’il existe encore de nombreuses applications propriétaires et tierces avec des défauts UX flagrants – j’ai toute une litanie pour le chagrin que GolfPad a causé à mon père et moi pendant des mois de dépannage – la plupart s’améliorent de plus en plus pour rendre les paramètres intuitifs et faciles à trouver , et les changements d’autorisation avec Android 12 et les nouveaux protocoles de transparence pour les listes Google Play continueront, espérons-le, cette tendance.

En attendant, je continuerai à jouer au support technique pour ma famille et pour tous les autres qui croiseront mon chemin. Voici quelques notes d’un week-end épuisant :

