Quelle Ring Doorbell devriez-vous acheter ?

Meilleure réponse: Si votre maison est déjà équipée d’un câblage de sonnette basse tension, Ring Video Doorbell Pro 2 est la meilleure sonnette vidéo grand public de la gamme Ring. Sinon, Ring Video Doorbell (2e génération) peut fonctionner avec une batterie rechargeable et offre une expérience solide aux clients qui souhaitent une sonnette Ring.

Qu’est-ce qu’une sonnette Ring ?

La gamme de sonnettes vidéo connectées au Wi-Fi de Ring est un excellent moyen de sécuriser votre maison et de vous donner une certaine tranquillité d’esprit lorsque vous attendez un colis ou que vous partez en vacances. Ils détectent les mouvements avant que quelqu’un ne s’approche de votre porte, alertent votre smartphone et commencent à enregistrer une vidéo. Mieux encore, la plupart des sonnettes Ring sont en vente assez régulièrement, alors gardez un œil sur les vacances à venir – c’est généralement à ce moment-là que les offres sont conclues.

Les séquences enregistrées sont stockées dans le cloud (avec un abonnement, bien sûr), vous n’avez donc pas besoin de regarder en direct pour attraper un cambrioleur potentiel. Il y a aussi un son bidirectionnel, ce qui signifie que vous pouvez parler à la personne à l’autre bout de la sonnette depuis votre téléphone. Avec autant d’options dans la gamme Ring, il peut être difficile de déterminer la meilleure sonnette intelligente pour vos besoins – c’est là que nous intervenons.

Lequel convient à ma maison ?

Ring propose de nombreuses sonnettes vidéo, chacune atteignant un prix et un ensemble de fonctionnalités différents. Ring Video Doorbell Wired ne coûte que 60 $ et fonctionne pour les maisons qui ont déjà un câblage électrique pour leur sonnette existante. C’est un design élégant qui est petit, discret et offre une excellente qualité vidéo 1080p et la plupart des meilleures fonctionnalités de détection de mouvement de Ring à une fraction du prix de leurs autres produits. Si vous n’avez pas de fil électrique à utiliser, Ring Video Doorbell (2e génération) offre la possibilité de fonctionner sur batterie pour seulement 40 $ de plus.

Si vous recherchez plus de fonctionnalités, Ring Video Doorbell 4 est une mise à niveau de Ring Video Doorbell 3 de deux manières importantes : des réponses rapides automatisées et des séquences de pré-roll en couleur. Décharger une batterie pendant des mois est une tâche difficile, mais Ring Video Doorbell 4 le fait admirablement. Le pré-roll couleur est la plus grande nouveauté, car il fournit des instantanés en couleur de tout ce qui s’est passé quatre secondes avant l’événement de mouvement. Dans le passé, de nombreuses sonnettes vidéo alimentées par batterie mettaient au moins une seconde à sortir du mode basse consommation, ce qui signifie que vous n’obteniez pas d’enregistrement des premières secondes après la détection d’un mouvement.

De plus, Ring Video Doorbell 4 peut servir de répondeur pour votre porte d’entrée avec des réponses rapides automatisées. Utilisez simplement l’application pour définir une durée pendant laquelle votre sonnette doit sonner avant de répondre avec une réponse automatisée. Les gens à votre porte d’entrée peuvent alors choisir de laisser un message pour vous, ramenant le bon vieux temps d’un répondeur téléphonique – juste sans tous ces raccrochages incroyablement irritants !

La Ring Video Doorbell 4 conserve les mêmes améliorations que son prédécesseur, notamment le Wi-Fi bi-bande 5 GHz et des paramètres de zone de mouvement améliorés. Les nouveaux paramètres de zone de mouvement vous permettent de modifier les notifications uniquement pour les sujets proches à quelques mètres de l’appareil photo. Il présente également la conception de la façade plus facile à retirer que Ring Video Doorbell 3 a introduite, ce qui permet d’ajouter une batterie de rechange sans effort.

Ces zones de mouvement améliorées sont extrêmement utiles, en particulier si votre caméra fait face à une rue animée qui, autrement, déclencherait constamment des alertes de mouvement (j’écris ceci par expérience !). Il est désormais plus facile de configurer et de se connecter à votre réseau Wi-Fi puisque la sonnette prend en charge les réseaux 5 GHz et 2,4 GHz, vous n’aurez donc plus besoin d’un réseau 2,4 GHz dédié uniquement pour votre sonnette vidéo. Vous pouvez également facilement remplacer la façade par une couleur qui pourrait mieux correspondre à votre maison !

Alimenté par pile

Ring Video Doorbell – nouvelle génération

Pas de câble, pas de problème

Ring Video Doorbell (2e génération) remplace la Ring Video Doorbell d’origine. Il utilise le même facteur de forme avec une batterie rechargeable intégrée, mais augmente toutes les spécifications pour s’aligner sur les meilleurs à partir de 2020. C’est un excellent choix pour votre budget lorsque vous n’avez pas de fil de sonnette existant à utiliser.

Plus d’argent, plus de fonctionnalités

Ring Video Doorbell 4 (2021)

Voir ce qui s’est passé avant l’alerte de mouvement

La Video Doorbell 4 est la seule caméra de la gamme Ring avec des séquences couleur Pre-Roll qui vous permet de voir quatre secondes supplémentaires des événements avant vos alertes de mouvement. Il peut également servir de répondeur pour votre porte d’entrée avec des réponses rapides automatisées.

Source : Nick Sutrich / Android Central

Si votre maison dispose d’un câblage de sonnette approprié, vous voudrez peut-être plutôt regarder la Ring Video Doorbell Pro 2. Cela peut être plus cher que Ring Video Doorbell 4, mais vous obtiendrez de nombreuses fonctionnalités en échange de cet argent supplémentaire. Cela inclut la détection de mouvement 3D, une qualité vidéo considérablement améliorée, un meilleur rapport hauteur/largeur qui voit davantage votre porche et un design beaucoup plus élégant.

Gardez simplement à l’esprit que même avec le câblage de sonnette existant, vous aurez peut-être encore besoin de plus de puissance ; la Video Doorbell Pro 2 nécessite un transformateur approprié, tandis que les carillons de sonnette ordinaires peuvent fonctionner sur aussi peu que 8 volts. Ring comprend un kit d’alimentation Pro dans la boîte que vous devrez installer lors de l’installation, mais vous pouvez également exécuter la sonnette Pro directement à partir d’un adaptateur enfichable que Ring vend séparément dans son magasin.

Choix du personnel

Ring Video Doorbell Pro 2

Le meilleur appareil photo grand public de la gamme Ring.

La Video Doorbell Pro 2 offre une vidéo 1536p ultra-nette, plusieurs façades interchangeables, une détection de mouvement 3D, une vision nocturne, un son bidirectionnel et des zones d’alerte de mouvement personnalisables dans un petit et superbe design. Il peut même répondre lui-même et parler aux invités à l’aide d’un Amazon Alexa personnalisé conçu pour les sonnettes. Vous devrez l’alimenter avec un câblage basse tension, mais cela en vaut la peine.

Ring Video Doorbell Pro 2 est, de loin, la sonnette vidéo la plus avancée jamais lancée par Ring. La vidéo HDR 1536p haute résolution s’affiche dans un rapport hauteur/largeur que Ring appelle « vidéo de la tête aux pieds ». Cela le place au coude à coude avec Arlo comme le rapport d’aspect le plus utile pour n’importe quelle sonnette vidéo.

Mais ce ne sont que des améliorations assez rudimentaires si vous pouvez le croire. Ring distingue la Video Doorbell Pro 2 en incluant une multitude de nouveaux capteurs de mouvement, y compris un système de détection de mouvement 3D qui utilise un radar et quelques astuces logicielles fascinantes pour estimer le mouvement d’un point de vue aérien.

Pour résumer, lorsque Ring Video Doorbell Pro 2 détecte un mouvement, il génère automatiquement une carte de votre propriété en utilisant Mapbox et OpenStreetMap et dessine une jolie petite ligne de mouvement sur cette carte. C’est une fonctionnalité intelligente dans laquelle Ring espère que les clients trouveront une réelle valeur de sécurité, car elle aide la caméra à détecter les mouvements même au-delà de ce que la caméra peut voir.

La fonction d’accueil Alexa intégrée peut utiliser la voix familière d’Alexa pour répondre à votre porte et même permettre aux visiteurs de laisser un message comme un répondeur à l’ancienne. Si vous préférez avoir un peu plus de contrôle, appuyez sur une réponse rapide directement depuis la vue en direct de la sonnette dans l’application pour répondre à toutes les demandes de vos visiteurs.

Source : Amazon

Si vous vous sentez chic, il y a aussi la Ring Video Doorbell Elite, qui se vend à un prix étonnamment élevé. Il se présente dans un design plus large et plus plat qui repose principalement contre votre maison et utilise Ethernet pour l’alimentation et la connectivité. Cela lui permet de communiquer avec votre téléphone beaucoup plus rapidement et de manière cohérente que les autres appareils photo de Ring. À moins que vous n’ayez déjà un câble Ethernet alimenté et un commutateur PoE pris en charge, il est peu probable que vous le câblez vous-même.

Sa qualité d’image est exceptionnelle mais, étant donné qu’elle est environ 50 % plus chère que la Ring Video Doorbell Pro 2 (sans parler du coût supplémentaire de l’embauche d’un professionnel pour le câblage), vous n’avez probablement pas besoin de débourser pour l’Elite à moins que vous avez des besoins particuliers en matière de sécurité à domicile.

Mettre à niveau le choix

Ring Video Doorbell Elite

La caméra de sécurité de l’utilisateur avancé

Si vous êtes vraiment sérieux au sujet de la sécurité – ou si vous avez affaire à une nouvelle construction – la Doorbell Elite est aussi bonne que possible. C’est une solution haut de gamme qui vous donne un aspect plus affleurant et nécessite une installation professionnelle. Il utilise également l’alimentation par Ethernet pour une expérience optimale et cohérente.

Enfin, pour les appartements et les maisons avec un judas à la porte, la Ring Peephole Cam est une excellente option abordable. La caméra détecte toujours les mouvements, mais la caméra Peephole dispose également d’un capteur d’impact intégré qui lui permet de détecter un coup à votre porte pour vous avertir de la même manière. Vous bénéficiez toujours d’un judas traditionnel, et il y a un pare-soleil pour que les gens de l’autre côté ne puissent pas vous voir.

Abordable et facile à installer

Anneau judas Cam avec Ring Chime

Une sonnette vidéo intégrée dans un judas.

Le Peephole Cam est un appareil photo alimenté par batterie en deux parties qui remplace tout judas compatible. Il possède les mêmes alertes de mouvement et zones personnalisables que le reste des caméras de Ring, ainsi qu’un capteur d’impact unique qui vous permet de savoir quand quelqu’un frappe à votre porte.

Accessoirisez vos caméras

Quel que soit l’appareil photo que vous achetez, vous pouvez le rendre encore meilleur en ajoutant quelques accessoires au mélange. Le kit d’angle et le kit de coin sont des compléments potentiellement essentiels pour certaines maisons, vous permettant d’ajuster l’angle de repos de votre caméra Video Doorbell 4.

Kit d’angle Ring Video Doorbell

Ring vend un kit d’angle pour chacune de ses sonnettes vidéo, les aidant à mieux s’adapter à certaines maisons.

Ring Chime se branche sur n’importe quelle prise murale et fait exactement ce que votre ancien carillon de sonnette avait l’habitude de faire, avec une meilleure portabilité grâce au fait qu’il se connecte sans fil à votre sonnette vidéo.

Si vous vivez dans une maison à plusieurs étages et que vous n’entendez pas toujours votre sonnette vidéo depuis l’étage, vous pouvez également envisager de saisir le Chime Pro. Il sert à la fois de carillon d’intérieur et d’extension Wi-Fi pour les produits Ring. Malheureusement, cela ne peut pas être utilisé comme prolongateur de portée pour vos autres gadgets, uniquement les produits Ring.

Ring Chime (2e génération)

Assurez-vous de ne plus jamais manquer une notification de sonnette avec Ring Chime.

Ring Chime Pro (2e génération)

Ring Chime Pro n’a pas seulement un look et un son superbes, il contribue également à étendre la portée Wi-Fi de vos produits Ring.

Autre chose : les caméras de Ring sont toutes équipées d’une vision nocturne, mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas encore améliorer leur visibilité. Le kit de projecteurs d’éclairage intelligents de Ring vous permet de placer deux lumières alimentées par batterie n’importe où dans votre jardin qui peuvent se synchroniser avec votre sonnette vidéo pour éclairer immédiatement tout le champ de vision lorsqu’un mouvement est détecté.

Anneau de projecteurs

Ce kit de projecteurs de deux packs se synchronise avec les produits Ring pour s’allumer chaque fois qu’un mouvement est détecté et enregistrer automatiquement la vidéo de votre sonnette vidéo.

