Quelle sera la performance du prix de SORA après le lancement de Polkaswap?

Dans une récente thèse d’investissement sur la pièce Sora (XOR), l’équipe de Cointelegraph Research a exploré l’état actuel de l’industrie DeFi, mettant en évidence les plus grands défis auxquels l’industrie est actuellement confrontée. Les deux plus gros problèmes sont l’évolutivité et la ségrégation de plusieurs blockchains qui existent indépendamment et ne peuvent pas partager d’informations entre elles. Le projet Polkadot tente de résoudre ces deux goulots d’étranglement en proposant des transferts inter-blockchain de tout type d’actif. Ils fournissent également une évolutivité transactionnelle en répartissant les transactions et la validation sur plusieurs chaînes de blocs parallèles.

Téléchargez la thèse d’investissement complète sur SORA (XOR) ici.

Polkadot vise à améliorer deux éléments clés de l’économie DeFi, à savoir les teneurs de marché automatisés et les échanges de crypto-monnaie décentralisés. Une connexion à Polkadot via le réseau SORA permet au nouvel échange décentralisé Polkaswap (DEX) de proposer une sortie de transaction beaucoup plus élevée que ses concurrents tout en maintenant des frais de transaction raisonnables. Au 22 mars, le plus grand DEX Uniswap d’Ethereum a enregistré un volume de transactions quotidien de 1,08 milliard de dollars, tandis que le plus grand swap DEX Pancake de Binance Smart Chain a enregistré 860 millions de dollars. L’un des plus grands échanges centralisés, Coinbase, a enregistré 1,7 milliard de dollars. Il y a certainement une demande d’infrastructure de trading, et Polkaswap est susceptible de gagner du terrain en tant que principal DEX de Polkadot.

Le projet Sora ne se limite cependant pas à une autre blockchain de l’écosystème Polkadot. Il fixe plutôt l’objectif ambitieux de devenir un système monétaire supranational qui sera en concurrence avec les systèmes monétaires gouvernementaux contemporains. Pour que cela soit possible, Sora exigera l’adoption générale de sa pièce XOR comme moyen de paiement. Au lieu d’être une pièce stable liée à la valeur d’une monnaie fiduciaire, le prix de Sora est déterminé par une offre élastique contrôlée par un contrat intelligent. Cela signifie que lorsque le prix du jeton XOR augmente et atteint un certain niveau critique, les acheteurs peuvent acheter des jetons nouvellement émis directement à partir du contrat intelligent «Acheter» plutôt que via le marché secondaire à partir de l’offre en circulation détenue par les détenteurs existants. À l’inverse, si le prix baisse, les utilisateurs peuvent vendre les jetons au contrat intelligent «Vendre». Cet algorithme régule le nombre de jetons en circulation, et réduit donc la volatilité des prix.

En outre, la courbe de liaison XOR est différente de celles utilisées par d’autres projets DeFi, car au lieu d’une sur-collatéralisation, telle que 150%, la courbe de liaison XOR est proche de 100%; il est entièrement garanti par les actifs utilisés pour acheter XOR du contrat intelligent. En même temps, ce n’est pas un prêt, car lorsque XOR est acheté, l’actif qui a servi de paiement est donné. Par conséquent, le contrat intelligent de la courbe de liaison XOR ne gonfle pas la base monétaire et l’acheteur XOR ne risque pas la dépréciation ou la liquidation des sûretés, comme c’est le cas avec les actifs numériques enfermés dans des positions de dette garanties DAI.

Pour en savoir plus sur le réseau SORA et les deux autres pièces de ce réseau, PSWAP et VAL, téléchargez le rapport pour obtenir le scoop complet.