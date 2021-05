Quelle sera la position de Thomas Müller dans la programmation allemande de l’Euro 2020 ?

Malgré toutes leurs difficultés récentes, l’Euro 2020 allemand semble avoir pris un départ encourageant. Après avoir retrouvé sa meilleure forme et amélioré son jeu sous Hansi Flick, le pilier du Bayern Munich Thomas Müller a été rappelé en équipe nationale allemande par le manager sortant Joachim Löw.

Photo par Alexander Hassenstein/Bongarts/.

Il nous restait encore une question à l’esprit : comment Löw envisage-t-il d’utiliser Müller dans le tournoi ? Alors que Hansi Flick a tiré le meilleur parti de Müller en le rétablissant dans sa meilleure position au milieu de terrain offensif du Bayern, Der Raumdeuter a été contraint de jouer large ou comme un homme cible dans près de 86% de ses apparitions totales pour Die Mannschaft depuis le Mondial 2014 Coupe.

Mais il semble que Löw soit enclin à adopter l’un des éléments cruciaux de la “formule gagnante” de Flick pour le Bayern. S’exprimant lors de la conférence de presse d’aujourd’hui de la DFB, Löw a confirmé qu’à partir de maintenant, Müller occupera une position centrale pour les Allemands.

“Müller ne joue plus à droite depuis un moment, mais plutôt au centre”, a déclaré le joueur de 61 ans aux journalistes (capturé par Spox). « À partir de là, il peut aller plus au sommet ; il jouera plus au centre et dans le demi-espace.

Bien que le Bundestrainer n’ait pas annoncé la position exacte de Müller, une lueur d’espoir a émergé que le joueur de 31 ans pourrait assumer le rôle de meneur de jeu derrière quelqu’un comme Serge Gnabry, Timo Werner ou Kevin Volland.