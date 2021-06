Quelle sera la valeur de Rs 1 crore après 15, 20, 30 ans ?

in

L’inflation ronge le pouvoir d’achat de la roupie et la valeur de chaque roupie ne cesse de diminuer avec le temps.

Si vous souhaitez économiser 1 crore de Rs, il existe de nombreuses calculatrices SIP ou calculs d’épargne mensuelle qui peuvent vous aider à savoir combien vous devez investir sur une base mensuelle. Par exemple, vous pouvez économiser 1 crore de Rs en investissant 10 000 Rs chaque mois pendant 20 ans, à un taux de croissance supposé de 12 % par an.

Mais, il y a un élément important que vous pourriez ignorer ou lui donner un laissez-passer. Oui, le rôle de l’inflation ne doit pas être miné, surtout sur une période plus longue. L’inflation ronge le pouvoir d’achat de la roupie et la valeur de chaque roupie ne cesse de diminuer avec le temps. En termes simples, il y a 20 ans, vous auriez pu acheter beaucoup plus que ce que vous pouvez acheter avec Rs 1 crore aujourd’hui.

Par conséquent, même après avoir épargné pendant 15, 20 ou 30 ans, si vous êtes en mesure d’accumuler 1 crore de Rs ou un montant supérieur, la valeur réelle de celui-ci à ce moment-là sera bien moindre.

En supposant un taux d’inflation de 5%, la valeur de Rs 1 crore après 15 ans est d’environ Rs 48 lakh ! Et, à mesure que l’horizon temporel augmente, la valeur diminue encore. Après 20, 25 et 30 ans, la valeur de Rs 1 crore sera d’environ Rs 37,68 lakh, Rs 29,53 lakh et Rs 23,13 lakh respectivement, en supposant un taux d’inflation moyen de 5%.

Rappelez-vous, alors que l’inflation générale dans l’économie peut être d’environ 5 à 6 pour cent, l’inflation en matière d’éducation et de soins médicaux est considérée comme beaucoup plus élevée. L’inflation joue donc un rôle important dans la planification de vos investissements, en particulier ceux qui sont de nature à long terme, tels que l’éducation des enfants, la retraite.

La solution réside dans l’épargne d’un montant ajusté en fonction de l’inflation. Pour cela, vous devez gonfler le coût de l’objectif et ensuite arriver à l’exigence. Par la suite, démarrez SIP pour économiser sur le coût gonflé de l’objectif.

Disons qu’après 20 ans, vous souhaitez envoyer votre enfant dans l’enseignement supérieur qui coûte aujourd’hui Rs 15 lakh. En supposant une inflation de 7 pour cent, le coût du cours peut atteindre Rs 40 lakh. Alors, commencez à économiser Rs 8000 chaque mois pour accumuler Rs 40 lakh (pas Rs 15 lakh) et atteindre l’objectif confortablement.

De même, calculez les chiffres pour chacun de vos objectifs à long terme et commencez à économiser le montant requis. Il est préférable d’économiser le bon montant plutôt que de manquer quelques lakhs, même après avoir épargné religieusement pour les objectifs. Incidemment, selon les données récentes publiées par le gouvernement, l’inflation des prix de détail en Inde a bondi à 6,30% au mois de mai 2021, au-delà du seuil de RBI de 6% ! Il est temps de faire les bons mouvements d’argent en tenant compte de l’inflation.

