Quelle série regarder ce week-end sur Netflix, Disney+ et HBO Max : du sexe à New York, perdu dans l’espace et Will Smith | Divertissement

C’est le deuxième week-end de décembre et il ne peut pas faire plus froid, alors restons à la maison et regardons la télévision. Une série très attendue par tous les amoureux de New York, une famille perdue au milieu de l’espace et un Will Smith qui nous montre la Terre de ses yeux.

Le froid que nous souffrons ces jours-ci n’est pas habituel, peu importe combien c’est déjà décembre. L’air se coupe et la neige fait s’effondrer les routes de la moitié du pays. C’est pourquoi je ne peux que vous conseiller de rester chez vous, pour votre bien.

De plus, et avec l’incidence du coronavirus qui monte en flèche et la variante sud-africaine dansant déjà, le report de la vie sociale est une mesure plus que recommandée puisque dans deux semaines, nous mangerons et dînerons avec nos grands-parents et nos parents.

Pour cela le mieux est restez à la maison, prenez la couverture, faites du pop-corn dans la poêle et profitez de ces séries que nous recommandons.

La sélection que nous avons faite vous apporte le retour d’une série qui fut le grand succès des années 2000, la troisième saison d’une grande série d’aventures familiales et une docusérie avec Will Smith.

Sex and the City, Lost in Space et Will Smith, quoi de mieux ? :

Et juste comme ça…

Ce nouveau chapitre de Sex and the City suit Carrie, Miranda et Charlotte dans leur voyage de la réalité compliquée de la vie et de l’amitié dans la trentaine, à la réalité encore plus compliquée de la vie et de l’amitié dans la cinquantaine.

De cette façon Une série clé qui est tombée amoureuse de millions de fans il y a deux décennies revient. Il a été créé hier sur HBO Max et vous avez actuellement deux chapitres disponibles sur la plate-forme. Ils sont de retour, ce n’est pas une blague.

Qualification: Et juste comme ça… Date de sortie: 2021 Durée: chapitres de 40 minutes Plate-forme: HBO Max

Perdu dans l’espace (Saison 3)

Après un atterrissage forcé sur une planète inconnue, la famille Robinson lutte désespérément pour survivre et s’échapper, mais est entourée de dangers cachés. Voici le synopsis de la première saison.

Maintenant, 4 ans plus tard, Netflix lance la troisième saison d’une série que le public jeune et adulte a beaucoup aimé, avec de bons effets spéciaux, très sympa en termes d’approches de science-fiction et parfait à regarder en famille (si les enfants ne sont pas très jeunes).

Qualification: Perdu dans l’espace Date de sortie: 2021 Durée: chapitres de 50 minutes Plate-forme: Netflix

Bienvenue sur terre

Cette série originale Disney + produite par National Geographic suit Will Smith dans une aventure à travers le monde pour explorer certaines des grandes merveilles de la Terre et révéler ses secrets les plus profonds.

Au cours des six chapitres du documentaire, Will Smith est accompagné de certains des meilleurs explorateurs du monde, donc l’aventure qu’ils vivent vaut le détour. Ils viennent de le diffuser en avant-première sur Disney Plus.

Qualification: Bienvenue sur Terre Date de sortie: 2021 Durée: chapitres de 43 minutes Plate-forme: Disney +

Profitez, que le week-end passe vite et qu’il fasse froid dehors.