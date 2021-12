Quelle série regarder ce week-end sur Netflix, Disney+ et HBO Max : Noël à la maison, une histoire et 12 rendez-vous | Divertissement

Nous sommes face au quatrième week-end de décembre et cela veut dire que c’est Noël. Mais comme il y a le coronavirus, mieux vaut rester à la maison avec la famille à regarder des séries, ce qui est aussi une coutume très traditionnelle.

La première chose que je dois faire est de vous féliciter pour Noël, donc : Joyeux Noël ! Ceci étant dit, nous allons nous mettre dans la situation.

Avec l’incidence du coronavirus qui monte en flèche et la variante Omicron dansant déjà, le report de la vie sociale est une mesure recommandée car beaucoup d’entre nous sont déjà chez les parents en train de manger avec notre grand-mère et nos oncles.

Pour cette raison nous avons fait une sélection totalement de Noël pour ce week-end. Pas de nouveautés ni de dernières tendances, nous sommes venus pour fêter Noël de la meilleure des manières et nous ne pouvons imaginer mieux.

Disney+ continue de diffuser des actualités, comme sa chaîne STAR. Si vous souscrivez à l’abonnement annuel, vous économiserez l’équivalent de deux mois par rapport à l’abonnement mensuel.

Une femme en quête d’amour, une histoire de Noël réinterprétée par un génie de la série et une émission de téléréalité où ils cherchent l’amour de Noël à travers des rencontres. La sélection ne pourrait pas être plus diversifiée, n’est-ce pas ?

Noël à la maison, un conte classique et 12 citations.

Noël à la maison

Fatiguée que tout le monde commente sa vie amoureuse, une femme célibataire endurcie part à la recherche de 24 jours pour trouver un petit ami à ramener à la maison pour Noël.

Avec ce synopsis, plus galvaudé qu’un vélo d’enfant le 31 août, une grande série commence à se voir en compagnie ces jours-ci. C’est agréable, drôle et convivial. Vous ne pouvez pas demander plus.

Qualification: Noël à la maison Date de sortie: 2019 Durée: chapitres de 30 minutes Plate-forme: Netflix

Histoire de Noël

Version originale de l’emblématique histoire de fantômes de Charles Dickens par Steven Knight, cette sombre réinterprétation est une plongée effrayante dans la nuit noire de l’âme d’Ebenezer Scrooge.

Le créateur de cette œuvre est chargé de donner vie aux Peaky Blinders, vous pouvez donc vous attendre à une réinterprétation d’un conte très éculé qui est des plus intéressants. Bien qu’il soit au format film, il s’agit d’une mini-série, sauf que Disney + l’a téléchargée en un seul chapitre.

Qualification: Histoire de Noël Date de sortie: 2019 Durée: Un chapitre de 2h52 Plate-forme: Disney +

12 citations de Noël

Déterminés à ramener un couple à la maison pour Noël, trois célibataires incroyablement romantiques arrivent dans un château autrichien pour se lancer dans une série de rendez-vous de Noël, des soirées pulls de Noël aux activités géniales.

Cette émission de téléréalité est un contenu divertissant et léger pour ceux qui sont romantiques à ces dates. Parfait à voir entre nougat et nougat.

Qualification: 12 citations de Noël Date de sortie: 2021 Durée: chapitres de 37 minutes Plate-forme: HBO Max

Joyeux Noël, chers lecteurs et lectrices.