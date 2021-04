Quelle série regarder ce week-end sur Netflix, Disney + et Prime Video: El Inocente et autres | Divertissement

Voici quelques-unes des séries que vous pouvez apprécier sur les principales plateformes de streaming ce week-end: mystère, voyage et action.

Le week-end, c’est se reposer et se déconnecter des problèmes de la vie quotidienne. Il n’y a pas de meilleur moyen d’atteindre cet objectif que de se plonger dans une bonne histoire mystérieuse ou de voyager loin à l’autre bout du monde.

Dans cette optique, nous proposons plusieurs séries de streaming que l’on retrouve sur Netflix, Disney + et Prime Video. Si vous êtes intéressé par une série de mystère et d’intrigue avec laquelle vous ne quittez pas le canapé jusqu’à la fin, nous vous recommandons L’innocent qui a été créée cette semaine sur Netflix.

Vous pouvez également voyager depuis le salon avec Disney + et National Geographic. Une série éducative et divertissante à regarder avec toute la famille et découvrir les merveilles du monde sans oublier les difficultés et les conflits vécus sur d’autres continents.

Disney + continue de publier des informations, telles que sa chaîne STAR. Si vous souscrivez à l’abonnement annuel, vous économiserez l’équivalent de deux mois par rapport à l’abonnement mensuel.

L’innocent

Netflix parie sur une série nationale, El Inocente. C’est une adaptation du roman homonyme de Harlan Coben qui a également une distribution spectaculaire. Mario Casas, Aura Garrido, Alexandra Jiménez et José Coronado ils entrent dans la peau des personnages de cette histoire dans laquelle le protagoniste a été condamné à la prison pour avoir assassiné un autre jeune homme à l’université. Après avoir purgé sa peine, lorsqu’il est de nouveau libéré, il se retrouve bientôt impliqué dans un autre complot où il est lié à un cas présumé de suicide.

Titre: L’innocent Date de sortie: 2021 Durée: 50 min. Plate-forme: Netflix

Voyage de voyous

Un correspondant de guerre d’ABCNews et son fils parcourent le monde en visitant des pays tels que la Colombie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, l’Éthiopie, le Pakistan, le Liban et l’Ukraine. Cette série documentaire du National Geographic mêle la vision positive des programmes de voyage à un message plus pédagogique dans lequel ils nous montrent les difficultés et l’histoire de ces régions.

Titre: Voyage de voyous Date de sortie: 2020 Durée: 50 min. Plate-forme: Disney Plus

Vikings

De son côté, Prime Video continue de présenter la série Vikings. Les batailles entre frères et autres conflits continuent que nous ne révélerons pas au cas où vous n’auriez pas encore vu toute la série. Ce complot de guerre, d’amour et de légendes de la culture viking a gagné un grand nombre de fans à travers le monde.

Titre: Vikings Date de sortie: 2020 Durée: 50 min. Plate-forme: Prime vidéo