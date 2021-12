Quelle série regarder ce week-end sur Netflix, Disney+ et Prime Video : un vaisseau spatial, une sorcière et une pandémie | Divertissement

C’est le troisième week-end de décembre et il ne peut pas faire plus froid, alors restons à la maison et regardons la télévision. Une série très attendue pour les fans d’Henry Cavill, un navire nommé Rocinante avec quatre héros et une pandémie non-coronavirus.

Le froid que nous souffrons ces jours-ci n’est pas habituel, peu importe combien c’est déjà décembre. L’air se coupe et la neige fait s’effondrer les routes de la moitié du pays. C’est pourquoi je ne peux que vous conseiller de rester chez vous, pour votre bien et celui du vôtre.

Et avec l’incidence du coronavirus qui monte en flèche et la variante Omicron dansant déjà, le report de la vie sociale est une mesure recommandée car dans deux semaines, nous mangerons et dînerons avec nos grands-parents et nos parents.

Pour cette raison, le mieux est de rester à la maison, de prendre la couverture, de faire du pop-corn et de profiter de ces trois morceaux de séries qui viennent de sortir.

La sélection que nous avons faite pour ce 17 décembre ne pouvait être meilleure, puisqu’il s’agit de la dernière et définitive saison d’une série comme The Expanse, qui a été si populaire parmi les amateurs de science-fiction ; la deuxième saison du plus beau et beau sorcier de Kaer Morhen ; et une série qui pourrait l’être actuellement.

Un vaisseau spatial, une sorcière et une pandémie, quoi de mieux ? :

L’étendue (Saison 6)

James Holden, Naomi Nagata et Amos Burton doivent continuer à lutter contre l’Armée Libre du maléfique Marco Inaro, tout en acceptant la perte d’Alex, le fidèle pilote martien qui, dans une tournure de scénario un peu étrange, perd la vie (accusations décalées sur une conduite inappropriée).

Avec cette saison, nous arrivons à la fin d’une série qui a beaucoup plu, où l’on a vu comment le budget donnait la possibilité de développer une série techniquement impressionnante et qui, narrativement, n’est pas mal du tout.

Un chapitre chaque semaine sur Amazon Prime et nous avons déjà le premier disponible.

Qualification: l’étendue Date de sortie: 2021 Durée: chapitres de 55 minutes Plate-forme: Amazon Prime

Le sorceleur (saison 2)

Après toute une première saison devenue un phénomène mondial, Henry Cavill revient pour incarner le Loup Blanc, le boucher de Bavliken, la sorcière de Kaer Morhen, etc.

Avec mille noms, Geralt de Rivia revient pour continuer l’histoire qui a été laissée à la mode lors de la tempête passée. Et j’espère que cela s’explique plus précisément, puisque les sauts temporaires du premier ont délogé beaucoup de monde.

La deuxième saison vient de sortir sur Netflix et on vous rappelle que sur cette plateforme les séries sont mises en ligne avec tous les chapitres, alors bon week-end de sang, de monstres et d’aventures.

Qualification: Le sorceleur Date de sortie: 2021 Durée: chapitres de 45 minutes Plate-forme: Netflix

Station onze

Une saga post-apocalyptique qui s’étend sur plusieurs chronologies. Il raconte les histoires de survivants d’une grippe dévastatrice alors qu’ils tentent de reconstruire et de réinventer le monde tout en préservant le meilleur de ce qui a été perdu.

C’est le synopsis d’une série qui vient d’arriver sur HBO Max et qui reçoit des critiques élogieuses partout.

Qualification: Station onze Date de sortie: 2021 Durée: chapitres de 42 minutes Plate-forme: HBO Max

Profitez, que le week-end passe et qu’il fasse un froid polaire dehors.