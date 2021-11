Quelle série regarder ce week-end sur Netflix, Disney+ et Prime Video : une liste noire, un bonhomme de neige et Pau Gasol | Divertissement

C’est la mi-novembre et il fait déjà froid, alors restons à la maison et regardons la télé. Avec une série de courts métrages d’animation, un ancien criminel à la chasse aux méchants et la fin de la carrière de Pau Gasol nous passerons le week-end de la meilleure des manières.

Nous sommes face au deuxième week-end de novembre, un mois adoré par tous ceux qui aiment Noël puisque nous l’avons juste au coin de la rue et parce que, honnêtement, c’est un mois de transition où il n’y a pas grand chose à faire que d’accepter que l’année soit sur le point de se terminer.

Et être au début de novembre signifie également que l’automne est difficile. Cela rend la sortie de la maison désagréable, mais en retour, le plan rester à la maison est idéal pour regarder la télévision et s’amuser sous la couverture.

comme bien sabéis, al ser hoy viernes, os traemos las recomendaciones del finde, tanto para las plataformas de Netflix y Disney Plus, como para Prime Video, trois des plus grandes actuellement.

Nous allons avec la série que nous recommandons d’ici pour vous divertir ce week-end. Et bien que la semaine dernière j’avais un niveau élevé, celui-ci promet aussi d’avoir un niveau élevé. Presque autant que Pau Gasol.

Une série de courts métrages présentée par Olaf, un James Spader dans l’un des rôles de sa vie et un basketteur qui a enregistré son retour sur les courts après deux ans de retraite en raison de blessures. Allons avec eux.

La liste noire (T8)

Un brillant fugitif se rend au FBI et se porte volontaire pour attraper des criminels, mais seulement s’il fait équipe avec Elizabeth Keen, une analyste criminelle avec peu d’expérience. Avec cette prémisse, une série a émergé en 2013 qui a modestement réussi pendant presque une décennie entière.

Maintenant, la huitième saison s’ouvre ce dimanche et il est possible que nous soyons confrontés à la dernière et définitive aventure de James Spader, l’un des acteurs les plus talentueux de sa génération.

Qualification: La liste noire Date de sortie: 2021 Durée: chapitres de 45 minutes Plate-forme: Netflix

Olaf présente

Le bonhomme de neige le plus aimé au monde, Disney, raconte à sa manière les classiques de La Petite Sirène, Alladin, Le Roi Lion, Moana et Tangled.

Les cinq courts métrages sont déjà disponibles sur Disney + et c’est un délice que vous tous qui avez des petits à la maison ne pouvez pas manquer. Et bien, si vous n’avez pas d’enfants à la maison vous pouvez aussi les voir, ils sont très bien.

Qualification: Olaf présente Date de sortie: 2021 Durée: chapitres de 15 minutes Plate-forme: Disney +

Pau Gasol. L’important c’est le voyage

Le meilleur joueur de l’histoire de notre basket a pris sa retraite il y a un mois, lors d’un gala entouré des siens. Il l’a fait après avoir remporté deux bagues NBA, plusieurs médailles avec l’équipe espagnole et autant de titres avec le FC Barcelone.

Et en bon athlète, Pau Gasol a annoncé quelques jours après sa retraite qu’Amazon lui avait fait une mini-série où ils rassemblaient comment la rééducation et la préparation du joueur avaient été après avoir passé deux ans à la retraite en raison d’une blessure.

Pau est revenu de sa retraite en remportant la Ligue Endesa, la Copa del Rey et au deuxième tour des Jeux Olympiques et tout cela peut être vu à partir d’aujourd’hui sur Amazon. Le plus grand joueur de notre temps mérite d’être renvoyé. Merci, Pau.

Qualification: Pau Gasol. L’important c’est le voyage Date de sortie: 2021 Durée: chapitres de 50 minutes Plate-forme: Prime Vidéo

Profitez-en, le week-end passe vite.