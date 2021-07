Quelle série regarder ce week-end sur Netflix, Disney Plus et Amazon Prime Video : ados, amour et monstres | Divertissement

Ce sont les séries que nous vous recommandons de regarder ce dernier week-end de juillet, où le plus malin est de sortir un peu de la maison si l’on ne veut pas mourir brûlé par le soleil d’été.

Le week-end des 30 et 31 juillet est celui qui clôt le mois et celui qui soutient la bousculade des fêtes appelée Opération Sortie. Demain les plages seront pleines, malgré (ou à cause) de la chaleur.

C’est pourquoi à partir de là, nous voulons vous donner un coup de main avec les recommandations du week-end pour profiter des principales plateformes de streaming (certaines avec des problèmes juridiques), car malgré le grand nombre d’options, il est parfois difficile de choisir.

Cela dit, sortez un stylo et du papier nous allons avec la dernière série du mois de juillet, certains d’entre eux viennent de sortir.

Disney+ continue de diffuser des actualités, comme sa chaîne STAR. Si vous souscrivez à l’abonnement annuel, vous économiserez l’équivalent de deux mois par rapport à l’abonnement mensuel.

Monstres au travail

S’il y a plus d’une décennie Monstruos SA nous a tous fait craquer pour une histoire attachante pleine d’action et de rires, nous avons maintenant une série qui reprend le gant pour continuer l’aventure qui est de faire rire les enfants du monde.

Le protagoniste de l’histoire est Tylor Tuskmon, récemment diplômé de la School of Frights de la Monster University avec la meilleure note.. Tout semblait indiquer que son avenir serait radieux, si ce n’était du fait que maintenant ce qu’il prend, c’est du rire, pas des pleurs.

Après son lancement mi-juillet, la série est déjà un succès.

Qualification: Monstres au travail Date de sortie: 2021 Durée: chapitres de 26 minutes Plate-forme: Disney Plus

Âmes soeurs

Six couples, six histoires différentes et six chapitres. Cette série, qui nous vient de la main des créateurs de Black Mirror et Stranger Things, nous offre un futur très proche où un test peut vous faire retrouver votre moitié, sans possibilité d’échec.

Une fois que l’application décide qu’il n’y a pas de temps pour le désaccord ou le regret, Il est temps d’être heureux, quel qu’en soit le prix. Avec des touches dramatiques, philosophiques et riches en tension, Soulmates est une proposition qui est déjà appréciée par les critiques.

Qualification: Âmes soeurs Date de sortie: 2021 Durée: chapitres de 45 minutes Plate-forme: Vidéo principale

Comment vendre des médicaments en ligne (à pleine vitesse)

Lequel est l’une des séries pour adolescents les plus réussies d’aujourd’hui vient de créer sa troisième saison, dans lequel nous devrions déjà commencer à savoir ce qui se passe avec Moritz et son empire du trafic de drogue.

Cette production allemande a réussi à accrocher des millions de jeunes avec leur histoire (presque) crédible où ils mélangent sérieux et situations folles. Sans aucun doute il mérite notre temps, même s’il s’agit de déconnecter ce week-end.

Qualification: Comment vendre des médicaments en ligne Date de sortie: 2021 Durée: chapitres de 30 minutes Plate-forme: Netflix