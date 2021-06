Quelle série regarder ce week-end sur Netflix, Disney Plus et Amazon Prime Video : le retour d’Elite | Divertissement

Elite est la série dont on va le plus parler dans les prochains jours, la quatrième saison arrive. Ceci et d’autres sont la série que nous recommandons pour le week-end.

Ce week-end commence par une grande première. Après l’attente, la quatrième saison d’Elite vient de débarquer, l’une des séries Netflix les plus réussies à l’international. Le groupe d’étudiants d’un centre privé qui a tenu de nombreux spectateurs en haleine ces dernières années.

Son casting et l’intrigue évidente dans chaque épisode ont gardé le public scotché à l’écran jusqu’à la fin de sa troisième saison sans vouloir quitter le Institut Las Encinas. Les enfants de l’élite espagnole reviennent avec un quatrième saison qui promet de maintenir le niveau des versements précédents.

Ceux qui ne sont pas très attirés par cette histoire, peuvent parier sur d’autres séries comme le classique invasion extraterrestre mettant en scène Disney Plus ou la vie de l’un des plus grands artistes et inventeurs de l’histoire, Leonardo sur Amazon Prime Video.

Élite

S’il y a un titre qui se démarque des autres cette semaine, c’est bien Elite. La série Netflix a été un succès jusqu’à présent et rien de moins n’est attendu pour la quatrième saison qui débutera ce vendredi 18 juin.

Cette production espagnole a tous les atouts pour réussir auprès du public jeune et adulte : elle a une jeune distribution, aborde des questions d’actualité qui concernent les adolescents, et a une composante d’intrigue et de mystère qui tient le spectateur à fleur de peau. La quatrième saison promet de maintenir ce niveau jusqu’au bout.

Qualification: Élite Date de sortie: 2021 Durée: 50 min Plate-forme: Netflix

La guerre des mondes

Depuis cette émission radio d’Orson Welles, la Guerre des mondes a produit de nombreuses versions sur grand et sur petit écran. Cette série présente la même prémisse mais actuellement, un monde apocalyptique dû à la menace d’une race extraterrestre qui ne vient pas sur Terre pour se faire des amis.

Pour les amateurs de science-fiction et d’action, c’est un bon moyen de passer un samedi après-midi avec ses deux saisons sur Disney Plus.

Qualification: Guerre des mondes Date de sortie: 2019 Durée: 50 min Plate-forme: Disney Plus

Léonard

Pour les adeptes du grand Léonard de Vinci vient une série dans laquelle ils nous montrent sa jeunesse et ses luttes pour devenir le grand artiste et inventeur que nous connaissons aujourd’hui. Da Vinci n’a pas eu la tâche facile malgré son talent, l’intrigue commence lorsqu’il est accusé de meurtre puis revient il y a plusieurs années et nous raconte comment il en est arrivé à cette situation.

La série ne court pas toute sa vie et mêle complot policier et drame, en plus de dénoncer la persécution de l’homosexualité dans laquelle Da Vinci est accusé à plusieurs reprises. C’est une intrigue facile à suivre, où le plus intéressant est de voir son évolution en tant qu’artiste et de reconnaître certaines de ses œuvres les plus emblématiques.

Qualification: Léonard Date de sortie: 2021 Durée: 50 min Plate-forme: Prime Vidéo