Quelle série regarder ce week-end sur Netflix, Disney Plus et Amazon Prime Video : Lupin et Loki, les sorties les plus attendues | Divertissement

Tom Hiddelston et Omar Sy rivalisent pour être les protagonistes de la semaine avec leur première série respective sur Netflix et Disney Plus.

Ils jouent tous les deux des tours, trompent les autres et sont les rois de l’évasion. Lupin et Loki sont les séries et protagonistes que le public attendait depuis des mois. Deux personnages charismatiques à apprécier ce week-end sur le canapé.

Lupin arrive avec sa deuxième saison dans son intégralité afin que nous puissions nous gaver et voir l’histoire du début à la fin, du moins la fin disponible, car personne n’a dit qu’il ne pouvait pas y avoir de troisième saison.

Loki, pour sa part, arrivera calmement en prétendant être intéressant et en laissant son public vouloir plus d’épisodes chaque semaine. Même ainsi, lorsque vous aurez terminé ces deux séries, vous devrez peut-être également leur donner une chance, une série terrifiante de Prime Video qui promet de la tension en abondance.

Lupin

La première saison de Lupin a été un succès immédiat auprès du public de Netflix, mais la pandémie a ralenti la poursuite de ces cinq premiers épisodes plus que nous ne le souhaiterions. Lupin est un hommage à plusieurs niveaux aux livres classiques qui ont eu leur adaptation bien connue en série animée. Un voleur en col blanc qui recherche la justice et un peu de vengeance. C’est une série divertissante et rapide qui sera sûrement à nouveau un succès avec cette deuxième saison.

Qualification: Lupin Année de sortie: 2020 Durée: 60 minutes Plate-forme: Netflix

Loki

Les attentes sont très élevées, après la série Scarlet Witch and Vision ou Falcon and the Winter Soldier, débarque le méchant le plus charismatique de Marvel. Loki a commencé à publier des chapitres comme le reste de ses prédécesseurs, un par semaine.

Tom Hiddleston rentre dans la peau de ce personnage pour nous raconter ce qui se passe après sa disparition avec le Tesseract après la bataille de New York dans Avengers Endgame. Il y aura des références aux autres séries et intrigues comme toujours et c’est déjà une bonne raison de s’asseoir devant l’écran.

Qualification: Loki Année de sortie: 2021 Durée: 50 min Plate-forme: Disney Plus

Eux

Le mélange de critique sociale et de fantasy est un classique que l’on voit beaucoup à l’écran ces derniers temps, grand ou petit, Eux est l’une des histoires qui mélange ces deux univers. Cette nouvelle série d’horreur de Prime Video nous présente une famille noire de Caroline du Nord qui déménage dans un quartier blanc de Los Angeles. Ils devront affronter des ombres surnaturelles qui ne font pas plus peur que le racisme qui règne dans la société des années 50.

Qualification: Eux Année de sortie: 2021 Durée: 60 minutes Plate-forme: Prime Vidéo