Quelle série regarder ce week-end sur Netflix, Disney Plus et Amazon Prime Video : nostalgie, science et voyage spatial | Divertissement

in

Ce sont les séries que nous vous recommandons de regarder ce week-end de fin juillet, où la meilleure chose à faire est de se détendre devant la télévision avec une glace et de s’évader de la chaleur de la rue.

Bien que nous ayons toutes sortes de services sous contrat, nous finissons souvent par regarder la même série que d’habitude. Oui, Friends et The Simpsons sont formidables à regarder cent fois, mais cela vaut la peine de sortir de notre zone de confort.

Pour commencer les recommandations du week-end du 24 et 25 juillet le mieux est de nous mettre entre les mains de Kevin Smith, car il a ramené He-Man de l’au-delà. Ensuite, nous irions dans l’espace avec James Holden et son vaisseau spatial et, enfin, nous satisferions notre curiosité avec le toujours grand Jeff Goldblum.

Si cette introduction vous a convaincu, restez et découvrez de quelles trois séries nous parlons. Recommandations à l’intérieur.

Disney+ continue de diffuser des actualités, comme sa chaîne STAR. Si vous souscrivez à l’abonnement annuel, vous économiserez l’équivalent de deux mois par rapport à l’abonnement mensuel.

Maîtres de l’Univers : Révélation

La nostalgie est toujours une bonne idée lorsque le plat est fait avec amour, comme c’est le cas. La série animée arrive sur Netflix avec un lifting avec de nouvelles aventures pour vivre notre héros He-Man.

La suite se résume comme une histoire où Teela et son alliance inattendue doivent empêcher la fin de l’univers dans une Eternia divisée à la suite d’une bataille dévastatrice.

Titre : Masters of the Universe : Revelation Date de sortie : 2021 Durée : chapitres de 25 minutes Plateforme : Netflix

L’étendue

Bien que cela ait commencé sur Netflix, il y a quelques saisons, Prime Video a les droits, finançant celui qui est l’une des meilleures séries de science-fiction de ces dernières années.

Avec cinq saisons derrière eux et la sixième déjà en cours, les aventures de Holden, Naomi, Amos et Alex les feront voyager tout le système solaire en quête de justice et de paix dans un univers qui semble toujours sur le point d’exploser.

Titre : The Expanse Date de sortie : 2019 sa dernière saison Durée : chapitres de 45 minutes Plateforme : Prime Video

Le monde selon Jeff Goldblum

L’un des acteurs les plus appréciés de notre époque a un programme où s’amuser et apprendre vont de pair, puisque la science et la curiosité cèdent la place pendant les 30 minutes que dure chaque chapitre.

Avec Jeff Goldblum comme visage visible, la série consiste à tirer le fil d’un objet étonnamment familier pour découvrir la technologie qui le permet, voyant ainsi les grandes avancées scientifiques qui soutiennent notre monde sans le savoir.

Titre : Le monde selon Jeff Goldblum Date de sortie : 2019 Durée : chapitres de 30 minutes Plateforme : Disney Plus