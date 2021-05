Quelle série regarder ce week-end sur Netflix, Disney Plus et Amazon Prime Video: The Underground Railroad | Divertissement

Si vous êtes à la recherche de divertissement pour ce week-end, voici quelques séries pour revenir sur une époque tant attendue ou pour apprendre de ce passé.

Le fait de regarder en arrière peut nous ramener de bons souvenirs ou nous faire réfléchir sur des erreurs qui devraient être répétées. Pour cela, il existe également des séries qui nous proposent des divertissements et des messages pour en savoir plus sur notre société.

Ce week-end, nous vous proposons deux options, selon votre humeur, vous pouvez entrer dans le chemin de fer clandestin qui a libéré tant d’esclaves aux États-Unis avec Le chemin de fer clandestin sur Prime Video. Alors que si vous avez besoin d’échapper aux problèmes, vous pouvez recourir à la science-fiction.

Netflix a compilé toutes les saisons et versions de la saga galactique par excellence. Que vous soyez trekkie ou non, vous devriez vous remonter le moral et plonger dans chacun des épisodes de Star Trek du début à la fin pour voir comment leur peuple a évolué avec les différents acteurs qui les ont joués décennie après décennie.

Disney + continue de publier des informations, telles que sa chaîne STAR. Si vous souscrivez à l’abonnement annuel, vous économiserez l’équivalent de deux mois par rapport à l’abonnement mensuel.

Marathon Star Trek

Ce n’est pas un contenu très nouveau, mais cette semaine, nous avons eu le mal du pays pour les aventures de l’Enterprise. Star Trek est une série avec beaucoup d’histoire, de versions et de saisons. Les trouver tous pour faire un bon marathon pendant tout le week-end est compliqué, mais pour la plupart, vous les avez sur Netflix, nous avons donc décidé de le cibler comme une option pour nous perdre dans son univers. nous vous laissons le lien vers la série originale afin que plus tard, vous puissiez continuer avec le reste des adaptations.

Qualification: Star Trek Date de sortie: 1968 Durée: 60 min. Plate-forme: Netflix

Le groupe d’arrière-cour

Alors que nous devenons nostalgiques de Star Trek, nous pouvons également nous souvenir d’un tube de notre enfance, du moins pour certains d’entre nous. La Banda del Patio est une série d’animation pour adultes et enfants, avec des traits humoristiques pour tous les âges, mais sans aucun doute les meilleurs étaient ses messages éducatifs de amitié, respect et égalité qui sont encore une réalisation que le reste de l’animation pour enfants n’a pas atteint. Ce gang n’a pas du tout mal vieilli.

Qualification: le groupe d’arrière-cour Date de sortie: 1997 Durée: 30 minutes Plate-forme: Disney Plus

Vous pouvez maintenant essayer Amazon Prime Video gratuitement pendant un mois et sans engagement de rester. Sur cette plateforme, vous pouvez regarder des séries comme American Gods, Hanna et Jack Ryan, ainsi que des centaines de films exclusifs.

Le chemin de fer clandestin

Amazon Prime Video fait sa première, bien que cette série ait récemment atteint la plate-forme en passant plus inaperçue qu’elle ne le devrait. The Underground Railroad est basé sur le roman de Colson Whitehead et des stars Thuso Mbedu et Joel Edgerton. Il raconte l’histoire de Cora, une jeune esclave dans une plantation de coton de Géorgie qui vit soumise à la cruauté de ses maîtres après avoir été abandonnée par sa propre mère.

Une histoire difficile qui reflète l’un des moments les plus difficiles de l’histoire de l’humanité. Ce chemin de fer souterrain par lequel de nombreux esclaves essayaient d’échapper à l’horreur qu’ils vivaient dans les plantations. Cela peut sembler une histoire du passé, mais ses connotations se font encore sentir aujourd’hui.

Qualification: Le chemin de fer clandestin Date de sortie: 2021 Durée: 60 min. Plate-forme: Prime Video