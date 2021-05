Quelle série regarder ce week-end sur Netflix, Disney Plus et Prime Video: comédie et mystère | Divertissement

Si vous êtes à la recherche de nouvelles séries pour profiter de ce week-end et échapper au quotidien, nous vous laissons ici une suggestion des principales plateformes.

Lorsque le contenu que vous aviez en attente est épuisé, il devient difficile de trouver une nouvelle série, un documentaire ou un film avec lequel passer du temps. Nous avons plus de contenu disponible que jamais, mais nous sommes plus perdus si possible.

Si vous cherchez une nouvelle série à accrocher pendant quelques jours ou avec laquelle profiter du temps libre sans stress, ici nous en proposons quelques-uns pour que vous vous déconnectiez de la réalité dans lequel nous vivons ces derniers temps.

Nous proposons deux comédies pour toute la famille sur Netflix et Disney Plus, pour se détendre et s’endormir avec le sourire. D’un autre côté, si ce que le corps vous demande est un bon mystère et une terreur, dans Prime Video vous avez une série à démarrer et à ne pas arrêter jusqu’à la fin.

Le voisin

Pour ceux qui ont regardé la première saison de The Neighbour avec enthousiasme, une deuxième saison arrive sur la plateforme. Pour ceux d’entre nous qui savent de quoi nous parlons, cette série nous présente un super-héros du quotidien, loin de toute la pompe et de l’image épique que ces personnages attirent habituellement.

El vecino est la version espagnole des super-héros américains, une comédie très à nous dans laquelle on parle de la vie quotidienne et se faufile dans quelques critiques sociales de temps en temps. C’est une histoire pour passer un bon moment et savoir se moquer de soi.

Qualification: Le voisin Année de sortie: 2019 Durée: 30 minutes Plate-forme: Netflix

Phineas et Ferb

Nous continuons avec les comédies à voir en famille. Ce n’est pas une nouvelle série, mais il ne fait jamais de mal de se rappeler que les épisodes de Phineas et Ferb sont disponibles sur Disney Plus lorsque vous devez surmonter une journée désastreuse. Ces deux frères, avec le reste des personnages, incarnent la créativité infinie que nous avons lorsque nous sommes enfants et que nous ne devons pas perdre en grandissant.

Avec eux, tout est possible et amusant, même si sans aucun doute le protagoniste et la reine de l’histoire est sa soeur Candance quels bons moments il nous a donnés.

Qualification: Phineas et Ferb Année de sortie: 2007 Durée: 30 minutes Plate-forme: Disney Plus

Dis moi tes secrets

Pour les abonnés Prime Video, nous mettons de côté le contenu familier et passons à une histoire stressante et énigmatique. Dis moi tes secrets raconte la vie de trois personnes, Emma Hall, une femme qui a survécu à la rencontre avec un meurtrier; Le criminel John Tyler tente de reconstruire sa vie et Mary Barlow cherche désespérément sa fille disparue. Pour découvrir comment ces personnes sont unies les unes aux autres, vous devez regarder la série

Qualification: Dis moi tes secrets Année de sortie: 2021 Durée: 50 minutes Plate-forme: Prime Video