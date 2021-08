Quelle série regarder ce week-end sur Netflix et Amazon Prime Video : des chats vomissant, un règne et 9 inconnus | Divertissement

in

Si vous cherchez une série à voir ce week-end d’été vous avez de la chance car nous vous recommandons les trois plus puissantes du moment, sorties récemment et avec une place de choix parmi les plus vues.

Le format série est l’un des plus populaires une fois le format d’abonnement en streaming arrivé et au lieu d’avoir à attendre le lendemain pour voir le prochain épisode, il s’avère que nous pouvons continuer à le regarder sans bouger de notre canapé.

Quel que soit le type de contenu que vous recherchez, nous allons vous recommander trois séries de thèmes différents avec lesquels vous êtes sûr de passer un bon moment.

Ce week-end de Les 21 et 22 août, il y a des premières sur Netflix, Disney +, HBO, Prime Video et Filmin Et si vous allez rester à la maison, avec ces paris, nous en valons certainement la peine.

Nouvelle saveur de cerise (Netflix)

Cette série fait partie de celles qui semblent succéder aux grands titres et autres très attendus mais c’est sans aucun doute l’une des nouvelles sensations de Netflix.

Est situé dans les années 90 et est de style horreur avec une esthétique très soignée.

Un aspirant Réalisateur, l’actrice Rosa Salazar, est plongée dans un monde lugubre plein d’échecs commerciaux, d’apparitions fantomatiques et de producteurs aux mains très longues et, oui, elle finit par vomir des chatons.

Qualification: Nouvelle saveur de cerise

Date de sortie: 2021 Durée: chapitres de 40 minutes Plate-forme: Netflix

Le Royaume

Cette série argentine parle corruption et complots dans ce cas lié à l’Église.

Diego Peretti incarne le père Emilio Vázquez, un pasteur dont le partenaire est assassiné et se présente comme candidat à la tête du pays en ignorant les complots qui se déroulent derrière lui.

C’est une série qui a un rythme qui s’accélère au fur et à mesure que vous entrez dans les chapitres et nous vous recommandons si vous aimez le format Thriller.

Qualification: Le Royaume

Date de sortie: 2021 Durée: Chapitres de 35 à 50 minutes Plate-forme: Netflix

9 parfaits inconnus

Cette série de 8 chapitres Il est basé sur le livre Nine Perfect Strangers de l’auteur Liane Moriarty.

L’intrigue est basée sur un hôpital qui promet guérison et transformation de neuf patients qui arrivent stressés de la ville et veulent s’engager sur la voie d’un meilleur mode de vie.

La directrice du complexe, avec Nicole Kidman, est chargée de veiller sur eux pendant 10 jours et a pour mission de revitaliser leurs corps et leurs esprits fatigués.

Qualification: Neuf parfaits inconnus Date de sortie: 2001 Durée: chapitres de 45 minutes Plate-forme: Amazon Prime Vidéo

Et si vous pensez qu’il y a peu d’options, nous vous laissons les recommandations de nos confrères des consoles Hobby qui ont également quelques séries supplémentaires à proposer.