Quelle série regarder ce week-end sur Netflix et Disney+ : clickbait, wake up et Beatles stories | Divertissement

in

Si vous cherchez des séries à regarder ce week-end, nous vous montrerons trois séries avec lesquelles vous pourrez profiter de ces jours à la fin du mois d’août. Ce sont des premières et sûrement l’un des trois titres correspond au moins à vos goûts.

Il y a des gens qui préfèrent voir une histoire et une intrigue qui peuvent développer quelque chose de plus que ce qu’un film peut donner de lui-même et pour cela, nous avons la série ici.

Cette fois, nous vous proposons trois nouvelles séries qui voient la vie, deux d’entre elles de Netflix et une qui vient de Disney + parfaite pour les amoureux des Beatles.

Ce week-end de 28 et 29 août vous pourrez commencer à regarder des chapitres de ces productions internationales qui ont une intrigue très variée.

Appât à clics (Netflix)

Le synopsis de cette série est clair : “Adorable père, mari et frère qui disparaît soudainement et mystérieusement.”

Nous avons une série qui part d’un mystérieux vidéo qui atteint les réseaux sociaux et cela devient viral dans lequel le protagoniste est vu se faire battre alors qu’il tient une affiche qui dit qu’il abuse des femmes et qu’il mourra après avoir atteint 5 millions de vues.

Comme on peut le voir, cette série permet d’entrevoir les côté obscur des réseaux sociaux et voir comment la curiosité des gens peut montrer les intentions des gens sans tenir compte de la véracité ou non de tout ce que nous voyons sur Internet.

Si tu veux thrillers avec critique sociale cette série est une valeur sûre.

Qualification: Appât à clics

Date de sortie: 2021 Durée: chapitres de 40 minutes Plate-forme: Netflix

Disney+ continue de diffuser des actualités, comme sa chaîne STAR. Si vous souscrivez à l’abonnement annuel, vous économiserez l’équivalent de deux mois par rapport à l’abonnement mensuel.

Réveillez-vous (Netflix)

Si vous aimez le genre dramatique, le pari de Netflix avec Open Your Eyes (Wake up) de la production polonaise en a surpris plus d’un.

L’attachement à une intrigue originale et aussi le dosage constant d’intrigues sont à saluer.

L’histoire est basée sur un jeune homme qui souffre d’amnésie après avoir subi un accident. Sa vie change complètement à ce moment-là même s’il ne s’en souvient pas.

En fait, il est dans un centre médical pour se remémorer le souvenir ou c’est ce qu’il pense. Si vous voulez devenir accro à une série ce week-end, c’est une très bonne option.

Qualification: Ouvre tes yeux

Date de sortie: 2021 Durée: chapitres de 40 minutes Plate-forme: Netflix

Voici une liste des films les plus stressants et les plus déchirants du cinéma pour tester vos nerfs sur Netflix, HBO et Prime Video.

McCartney 3, 2, 1 (Disney +)

Changeant de plateforme, nous vous laissons avec cette série documentaire qui traite de l’évolution de la scène musicale ces derniers temps.

Dans ce documentaire, Paul McCartney s’entretient avec le producteur Rick Rubin. Il y aura des discussions du passé sur les Beatles et sur la façon dont cette époque les a affectés.

Il y a 6 épisodes dans lesquels les mélomanes et les Beatles pourront voir à quoi ressemble la vision de McCartney de l’évolution musicale des années 60 à nos jours.

Qualification: McCartney 3, 2, 1

Date de sortie: 2021 Durée: chapitres de 40 minutes Plate-forme: Disney +

Comme on peut le voir, nous avons des alternatives pour tous les goûts, et nous vous rappelons également notre sélection de films et la sélection de nos confrères consoles Hobby pour le week-end.