Quelle série regarder ce week-end sur Netflix, HBO et Amazon Prime Video : une docuseries, vampires et zombies | Divertissement

in

Septembre commence et la série ne s’arrête pas, nous vous apportons donc trois recommandations avec lesquelles vous n’échouerez pas ce week-end avec des options sur les principales plateformes de streaming.

Août est reparti avec sa chaleur et sa plage. Il est vrai que l’été n’est pas fini, il reste encore quelques semaines, mais le sentiment est que les vacances sont finies. Pas comme le divertissement, qui ne s’arrête pas (certains prennent même des jours de congé).

De là à cela, nous vous apportons nos recommandations du week-end, qui vont aujourd’hui de Netflix à Amazon Prime Video, en passant par HBO. Pour tous les goûts.

Ça oui, l’une des recommandations est la tricheComme vous le verrez maintenant, mais cela valait la peine de l’apporter, c’est sûr. Allons-y avec la série.

Disney+ continue de diffuser des actualités, comme sa chaîne STAR. Si vous souscrivez à l’abonnement annuel, vous économiserez l’équivalent de deux mois par rapport à l’abonnement mensuel.

Ce qu’on fait dans l’ombre (T3)

L’adaptation télévisée du film culte écrit par Jemaine Clément et Taika Waititi C’est l’un des succès de ces dernières années, nous célébrons donc la première de la troisième saison qui arrive aujourd’hui sur HBO.

La série développe le concept qui a tant plu du film original, qui est actuellement une magnifique comédie de vampires qui mérite – et beaucoup – vaut le détour. Et plus maintenant qu’ils ont confirmé une quatrième saison.

Qualification: Ce que nous faisons dans l’ombre Date de sortie: 2021 Durée: chapitres de 25 minutes Plate-forme: HBO

Compte à rebours : Mission spatiale Inspiration4

Voici le piège dont je vous ai parlé, puisque ces docuseries Il ne sortira que le 6 septembre, qui tombe lundi, mais si nous attendions la semaine prochaine vous auriez déjà raté le premier chapitre, et ce sera impressionnant.

Les gens de Netflix et de SpaceX vont tourner le premier documentaire en temps quasi réel d’une équipe de gens ordinaires se lançant dans l’espace. Préparation, décollage et arrivée dans l’espace. Nous allons tout voir et pratiquement vivre.

Nous sommes face à une production vraiment ambitieuse et son succès n’est pas garanti.

Qualification: Compte à rebours : Mission spatiale Inspiration4 Date de sortie: 2021 Durée: Toujours pas connu Plate-forme: Netflix

Craignez les morts-vivants (S6)

Le spin-off de The Walking Dead est devenu incontrôlable il y a longtemps, et un exemple en est que nous traversons la saison numéro 6 d’une idée que l’on pensait beaucoup plus sobre.

La nouvelle saison arrivera ce dimanche sur Prime Video et traitera de Morgan Jones, que Virginia a laissé pour mort en cinquième. Et ne disons rien, tant les spoilers sont particulièrement douloureux dans cette série.

Vous ne vouliez pas de zombies ? Voici deux tasses.

Qualification: Craindre le mort-vivant Date de sortie: 2021 Durée: 45 minutes Plate-forme: Vidéo principale

Canapé, télévision et pop-corn. Le week-end parfait ?