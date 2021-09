Quelle série regarder ce week-end sur Netflix, HBO et Disney Plus : un prêtre, une patrouille et l’anime Star Wars | Divertissement

in

Le week-end des 25 et 26 septembre est chargé d’actualités pour les amoureux de la série. D’un nouveau prêtre qui mène à revitaliser une ville condamnée à la vision de l’univers Star Wars de la main des meilleurs créateurs japonais.

Les prévisions pour ce week-end d’automne prévoient de la pluie dans une grande partie du pays, donc quitter la maison sera, à plus d’une occasion, une activité risquée.

Pour cette raison, nous allons vous recommander un plan alternatif que vous avez probablement déjà imaginé de quoi il s’agit : restez à la maison pour regarder des séries.

Après avoir apprécié les recommandations de la semaine dernière, avec une attention particulière aux mésaventures d’Otis dans Sex Education Saison 3, ce nouveau week-end qui vient de s’afficher sous nos yeux, nous revenons avec les propositions audiovisuelles des meilleures plateformes.

Cette fois, il y a encore plus de variété, puisque nous apportons une mini-série aux accents d’horreur, une patrouille de super-héros un peu sournoise et, enfin, un nouveau regard sur le monde de Star Wars.

Sans aucun doute, ce ne sera pas un week-end pour s’ennuyer, nous vous le garantissons. Nous y allons avec les recommandations

Patrouille maudite (T3)

Elle est considérée comme l’une des meilleures séries de super-héros du moment, et elle a du mérite puisqu’elle vient de l’univers DC, maltraité par le public et l’industrie depuis des années.

Le succès peut être vu juste en vous disant que nous sommes avant la première de sa saison numéro 3 via le service HBO.

Il est temps de clore les traumatismes et les aventures qui ont déjà tourmenté trop de chapitres de nos protagonistes, qui essaient toujours de faire de leur mieux dans une série vraiment amusante.

Qualification: Patrouille du destin

Date de sortie: 2021

Durée: chapitres de 50 minutes

Plate-forme: HBO

Visions de la guerre des étoiles

S’il restait quelque chose à écrire ou à imaginer sur Star Wars, tout le monde dirait non. Que le lore n’en veut plus et que toutes les histoires ont été racontées.

Mais c’est parce qu’ils n’ont pas vu la dernière invention que Disney a apportée à leur plate-forme. Star Wars Vision présente différentes histoires racontées par différents artistes d’anime japonais. Ses histoires ne sont pas canon, mais elles sont une bouffée d’air frais ça vaut le coup d’être vu.

Qualification: Vision de la guerre des étoiles

Date de sortie: 2021

Durée: chapitres de 14 minutes

Plate-forme: Disney Plus

Messe de minuit

Une communauté au bord de l’extinction et avide de foi reçoit l’arrivée d’un prêtre charismatique, qui apporte avec lui des miracles, des mystères et une ferveur religieuse renouvelée. C’est ainsi que Netflix décrit la série qui débarque aujourd’hui sur sa plateforme.

Ce synopsis clarifie les intentions de Mike Flanagan, qu’il prétend être du suspense, de l’horreur et du mystère. Avec une photographie très soignée et un bon casting, le nouveau pari du genre horreur revient après le succès Curse of Hill House.

Qualification: Messe de minuit

Date de sortie: 2021

Durée: Chapitres de 60 minutes

Plate-forme: Messe de minuit

Profitez-en, le week-end passe vite.