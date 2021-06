Quelle série regarder ce week-end sur Netflix, HBO et Prime Video : des femmes fortes dominent l’écran | Divertissement

Le week-end est arrivé et il est temps de se détendre avec du nouveau contenu. Si vous cherchez de nouvelles séries pour devenir accro, voici celles que nous vous recommandons pour ce week-end.

De tous les genres, fantasy, mystère, romance, les plateformes de streaming continuent de diffuser du contenu, même si certains passent inaperçus. Fouiller dans leurs catalogues pour quelque chose de nouveau à voir devient une odyssée.

Si vous avez besoin de nouvelles suggestions, en voici quelques-unes à savourer pendant le week-end. Des mondes fantastiques ou des femmes fortes qui se battent dans tous les temps et dans tous les environnements. Cette semaine il y a une série qui se démarque des autres Jument d’Easttown, non pas parce que c’est une grande première, mais à cause de la lutte de son actrice principale pour être elle-même à l’écran.

En continuant avec cette force et cette détermination, nous recommandons la vie de Zelda Fitzgerald dans les années folles, à cheval entre New York et Paris. Et pour toute la famille, une nouveauté sur Netflix qui nous apporte un pari pensé pour un jeune public.

Jument d’Easttown

HBO nous emmène dans une ville de Pennsylvanie où le froid fait partie du quotidien et dans laquelle Kate Winslet doit jongler entre une enquête criminelle et sa vie personnelle bouleversée.

Cette nouvelle série HBO est devenue le protagoniste de cette semaine, non pas à cause de son intrigue mais à cause du refus de l’actrice de permettre à la réalisatrice de retoucher les rides de son visage ou de son ventre qu’elle montre dans une scène de la série. Un coup en faveur du naturel qui n’est pas la première fois que Winslet défend. Rien que pour elle, la série vaut déjà le coup d’être essayée.

Qualification: Jument d’Easttown Date de sortie: 2021 Durée: 50 min. Plate-forme: HBO

Tout a commencé avec elle

Zelda Sayre Fitzgerald est cachée depuis des décennies dans l’ombre de l’auteur de Great Gatsby, Francis Scott Fitzgerald. Cependant, maintenant, justice commence à être rendue et la figure révolutionnaire en avance sur son temps qu’il était est reconnue. Cristina Ricci donne vie dans une série à la plus jeune Zelda qui tombe amoureuse de Scott et l’aide à écrire ses livres, mais pour lesquels elle n’a jamais reçu que le titre d’égérie.

Cette série reflète la jeunesse de ce qui fut « le premier clapet américain », une femme prête à rompre avec les normes établies et sociales pour profiter de sa sexualité sans honte. C’est une série agréable et fluide, qui, contrairement à son protagoniste, n’entend scandaliser personne, mais elle rend un petit hommage à cette femme.

Qualification: Tout a commencé avec elle Date de sortie: 2021 Durée: 30 minutes. Plate-forme: Prime Vidéo

Dent sucrée : le garçon aux cerfs

Nous nous sommes retrouvés avec un contenu très différent, destiné à être un succès auprès du jeune public de Netflix. La plate-forme touche divers genres dans cette série d’aventures fantastiques. Cette série est basée sur la bande dessinée du même nom, dont le protagoniste est Gus, moitié garçon et moitié cerf.

Ce protagoniste s’associe à une batterie d’enfants également hybrides à la recherche de réponses sur leur situation et une place dans le monde. Une histoire avec un thème fantastique clair qui s’engage à offrir bien plus que ce que vous pourriez penser à première vue.

Qualification: Dent sucrée : le garçon aux cerfs Date de sortie: 2021 Durée: 30 minutes. Plate-forme: Netflix