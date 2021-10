Quelle série regarder ce week-end sur Netflix, Prime Video et Disney Plus : les calamars, un dernier homme et un jeu dangereux | Divertissement

Octobre commence et avec lui le froid, la couverture et la télévision. Avec ces recommandations, vous ne manquerez pas d’action, de mystère et de dystopies, parfaits pour passer le week-end pendant que nous profitons des dernières nouvelles.

Nous sommes confrontés au premier week-end d’octobre, un mois spécial pour tous ceux qui aiment Halloween, la fête américaine la plus amusante que nous ayons importée dans notre pays depuis des années.

Mais le mois d’octobre prochain signifie aussi que nous sommes déjà en automne, que les feuilles ont commencé à tomber et qu’il fait un peu froid dehors. Ce qui vous invite à sortir un peu de la maison et à beaucoup profiter de la télévision.

Pour cette raison, et parce que c’est vendredi, Nous vous apportons les recommandations du week-end, à la fois pour les plateformes Netflix et Prime Video et pour Disney Plus, trois des plus grands aujourd’hui et je suis sûr que, même un, vous avez tout à la maison.

Disney+ continue de diffuser des actualités, comme sa chaîne STAR. Si vous souscrivez à l’abonnement annuel, vous économiserez l’équivalent de deux mois par rapport à l’abonnement mensuel.

Cela dit, nous partons avec la série que nous recommandons d’ici pour vous divertir ce week-end, oui, nous prévenons que les trois sont intenses et mettront votre cœur à l’épreuve. Convient uniquement aux courageux.

Squids, un dernier homme sur Terre et un jeu dangereux où rien n’est ce qu’il paraît.

Jeu le plus dangereux

Cette série est née de la dernière proposition de Quibi, une plate-forme vidéo qui a tenté de rivaliser avec Netflix pendant la pandémie mais n’a pas réussi à convaincre. Des mois plus tard, il est mort, mais pas avec lui son contenu.

Heureusement pour tout le monde, Amazon a acheté les droits de certaines séries, comme celle dont nous traitons aujourd’hui, l’une des meilleures créations originales Quibi, bien qu’ils aient transformé leur format sériel en une sorte de film.

Désespéré de soutenir sa femme enceinte avant qu’une maladie en phase terminale ne mette fin à ses jours, Dodge Tynes accepte de jouer à un jeu mortel dans lequel il découvre bientôt qu’il n’est pas le chasseur, bien au contraire.

Qualification: Jeu le plus dangereux Date de sortie: 2020 Durée: Un chapitre de 2 heures Plate-forme: Prime Vidéo

Y : Le dernier homme

Cette série vient de faire sa première sur Disney Plus et fait partie de ces créations sérieuses et apocalyptiques proposées par la plateforme pour se faire connaître en tant qu’enfant ou adolescent.

L’intrigue est basée sur les bandes dessinées DC du même nom et nous place dans un monde qui a subi un cataclysme où tous les mammifères porteurs du chromosome Y sont morts, à l’exception d’un homme et de son singe.

Les survivants tentent de revenir à la normale en saisissant l’opportunité de créer un monde meilleur.

Qualification:Y: Le dernier homme Date de sortie: 2021 Durée: chapitres de 50 minutes Plate-forme: Disney Plus

Le jeu du calmar

C’est le dernier grand succès de Netflix et nous emmène dans une autre dystopie où les gens feront tout ce qu’il faut pour survivre dans un jeu assez diabolique.

Le synopsis de la série dit qu’il s’agit d’un aventure où des centaines de joueurs ayant des problèmes d’argent acceptent une invitation très rare participer à des jeux pour enfants.

Une fois à l’intérieur, le prix sera juteux mais le prix à payer est de survivre… et de tuer.

Qualification: Le jeu du calmar Date de sortie: 2021 Durée: Chapitres de 60 minutes Plate-forme: Netflix

Profitez-en, le week-end passe vite.