Quelle série regarder ce week-end sur Netflix, Prime Video et Disney Plus : un immeuble, un assassin et un institut | Divertissement

C’est la mi-octobre et il fait déjà froid, alors restons à la maison et regardons la télé. Avec un quartier très amusant, un groupe de jeunes en détresse et une comédie d’horreur, des plans parfaits pour faire passer le week-end.

Nous sommes confrontés au troisième week-end d’octobre, un mois spécial pour nous tous qui aimons Halloween, la seule fête vraiment amusante que nous ayons importée des États-Unis au cours des 40 dernières années.

Mais être à la mi-octobre signifie aussi que c’est déjà l’automne dans toute sa splendeur. Cela rend la sortie de la maison désagréable, mais en retour, le plan rester à la maison est idéal pour regarder la télévision et s’amuser sous la couverture.

Et, comme vous le savez bien, étant aujourd’hui vendredi, Nous vous apportons les recommandations du week-end, à la fois pour les plateformes Netflix et Prime Video et pour Disney Plus, trois des plus gros actuellement et je suis sûr que, bien que sur le rebond, certains d’entre vous en ont à la maison.

Disney+ continue de diffuser des actualités, comme sa chaîne STAR. Si vous souscrivez à l’abonnement annuel, vous économiserez l’équivalent de deux mois par rapport à l’abonnement mensuel.

Cela dit, on part avec la série qu’on vous conseille d’ici pour vous divertir ce week-end, oui, alors que celles de la semaine étaient calmes et décontractées, celles de ce week-end sont plus intenses, certaines vous feront même vous lever du canapé d’un bateau.

Un immeuble, un meurtrier et un institut. Allons avec eux.

De l’autre côté de l’institut

Inspirée de l’œuvre littéraire de RL Stine du même nom, cette série raconte en 8 chapitres des histoires fantastiques qui nous font réfléchir sur ce que nous ne contrôlons pas ou ne connaissons pas.

Dans chaque épisode la série nous montre un casting différent d’acteurs, qui devra affronter l’inconnu, il vaut donc mieux ne s’attacher à aucun des acteurs.

La série est diffusée aujourd’hui sur Disney plus et peut être idéale à regarder avec toute la famille, car il s’agit uniquement d’un 12+.

Qualification: De l’autre côté de l’institut Date de sortie: 2021 Durée: chapitres de 30 minutes Plate-forme: Disney Plus

je sais ce que tu as fait l’été dernier

Le nom de Je sais ce que vous avez fait l’été dernier vous semble sûrement familier d’un film qui dans les années 2000 a été un succès et un phénomène de masse. C’est logique si vous avez plus de 25 ans.

Dans une ville pleine de secrets un groupe d’adolescents harcelés par un mystérieux meurtrier un an après un accident mortel lors de leur soirée de remise des diplômes… ainsi commence le synopsis d’une série qui semble trop boire de l’œuvre originale.

Aujourd’hui encore, il est sorti sur Prime Video.

Qualification: je sais ce que tu as fait l’été dernier Date de sortie: 2021 Durée: Chapitres de 48 minutes Plate-forme: Prime Vidéo

Il n’y a personne qui habite ici

Nous sommes avant la meilleure série que la télévision espagnole a donnée. Et là je ne vais pas polémiquer car ce serait une perte de temps.

Les aventures incroyablement réelles d’un immeuble où chaque voisin est la représentation d’une partie de la société ont atteint Netflix pour la première fois aujourd’hui, vendredi 15 octobre 2021, ce qui nous fait un peu mieux comprendre l’augmentation du prix de la plateforme ( la qualité paie).

Nous vous invitons à Desengaño 21, où Emilio Delgado vous attendra au portail. Ne marchez pas sur le récurage.

Qualification: Il n’y a personne qui habite ici Date de sortie: 2003 Durée: chapitres de 50 minutes Plate-forme: Netflix

Profitez-en, le week-end passe vite.