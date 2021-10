Quelle série regarder ce week-end sur Netflix, Prime Video et Disney Plus : un immeuble, une maison hantée et une famille | Divertissement

C’est la mi-octobre et il fait déjà froid, alors restons à la maison et regardons la télé. Avec un crime dans un quartier très drôle, une maison pleine de clés et une famille à l’envers, nous passerons le week-end de la meilleure des manières.

Nous affrontons le quatrième et non le dernier week-end d’octobre, un mois adoré par tous ceux qui aiment les crânes et les monstres, puisque c’est Halloween, la seule fête vraiment amusante que nous ayons importée des États-Unis au cours des 40 dernières années.

Mais être fin octobre signifie aussi que la chute est dure. Cela rend la sortie de la maison désagréable, mais en retour, le plan rester à la maison est idéal pour regarder la télévision et s’amuser sous la couverture.

Et, comme vous le savez bien, étant aujourd’hui vendredi, il est temps de vous apporter les recommandations du week-end, à la fois pour les plateformes Disney Plus telles que Netflix, ainsi que pour HBO, trois des plus grandes actuellement et que certains d’entre vous ont sûrement à la maison.

Disney+ continue de diffuser des actualités, comme sa chaîne STAR. Si vous souscrivez à l’abonnement annuel, vous économiserez l’équivalent de deux mois par rapport à l’abonnement mensuel.

Cela dit, nous partons avec la série que nous vous recommandons d’ici pour vous divertir ce week-end, oui, alors que celles de la semaine étaient calmes et décontractées, celles de ce week-end sont plus intenses. Même l’un est médium… bien que l’autre soit humoristique, pour compenser.

Un immeuble, une maison hantée et une famille. Allons avec eux.

Seuls les meurtres dans le bâtiment

Les grands Steve Martin et Martin Short rejoignent Selena Gomez pour jouer dans une aventure bien racontée où tout tourne autour d’un immeuble emblématique de New York et d’un meurtre.

Avec la fièvre des podcasts en arrière-plan, ces trois personnages (chacun plus rare) se réunissent pour résoudre un crime dans lequel il y a beaucoup de mystère derrière. Ils disent que c’est du suicide, mais ce n’est pas le cas.

Cette série est sortie cette année et il y a une semaine, Disney Plus a décidé de télécharger tous les chapitres manquants, il est donc déjà complet de le voir en une fois.

Qualification: Seuls les meurtres dans le bâtiment Date de sortie: 2021 Durée: chapitres de 30 minutes Plate-forme: Disney Plus

Serrure & Clé

Trois frères emménagent avec leur mère dans le manoir où vivait leur père. Le fait est qu’il a été assassiné récemment et dans la maison, vous trouverez des clés, des pouvoirs et des secrets.

Voici comment Netflix résume une série basée sur une bande dessinée dans laquelle l’influence de Lovecraft était beaucoup plus présente, puisque l’entreprise américaine a voulu l’adoucir un peu et en faire plus pour toute la famille.

Cela ne devient pas effrayant, mais oscille entre l’irrévérencieux et le mystère. Ils viennent de sortir leur deuxième saison sur Netflix (qui est désormais un peu plus chère que d’habitude).

Qualification: Serrure & Clé Date de sortie: 2021 Durée: chapitres de 50 minutes Plate-forme: Netflix

Succession (T3)

Succession se concentre sur des questions telles que le pouvoir, la politique et la famille du point de vue d’un magnat des médias vieillissant et de ses quatre enfants. Et avec cet argument commence une des séries du moment.

Avec Brian Cox et Hiam Abbass, la troisième saison a été créée le lundi 18 octobre et les critiques l’ont à nouveau louée. Sans aucun doute, une recommandation de niveau pour ceux qui recherchent une série avec des motifs.

Qualification: Succession Date de sortie: 2021 Durée: Chapitres de 55 minutes Plate-forme: HBO

Profitez-en, le week-end passe vite.