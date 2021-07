Quelle série regarder le week-end sur Netflix, Prime Video et Disney+ : comédie par bannière | Divertissement

Nous avons fait une sélection de séries avec lesquelles passer le week-end à éclater de rire. Il y en a pour tous les goûts et sur les principales plateformes.

Le week-end est là et avec lui vient le meilleur moment de la semaine. Les deux jours et demi marquent le début de tout et de rien. Beaucoup préfèrent sortir dans la rue et faire des plans pour occuper toutes les heures de la journée, tandis que d’autres profitent du confort de leur foyer. Il n’y a pas de bonne façon de passer le week-end, mais il y a un point commun et c’est la série.

Et, c’est que, les séries sont devenues le grand contenu des dernières années. Le format épisodique fonctionne à merveille et les entreprises le savent, Netflix, Prime Video et Disney + ont un catalogue plein de bon contenu. Comme le week-end c’est pour passer un bon moment, la compilation que nous avons faite a la comédie comme axe central et il y en a pour tous les goûts.

Brooklyn Nine-Nine – Netflix

Un commissariat sert de décor aux aventures de Jake Peralta, Amy Santiago, Rosa Diaz et le sergent Terry Jeffords. Le postulat est simple, mais cela fonctionne parfaitement et l’exécution de la comédie rythmée par une sitcom est spectaculaire. Tous les épisodes sont pleins de gags et de blagues à l’intérieur, en plus d’être une exaltation constante de la culture pop. Entièrement recommandé pour passer l’après-midi à rire.

Titre : Brooklyn Nine-Nine Date de sortie : 2013 Durée : 23 minutes Plateforme : Netflix

Fleabag – Prime Video

Phoebe Waller-Brigde brille d’un éclat inimitable. Fleabag est tout ce qu’elle est grâce à elle, son protagoniste, créateur et écrivain. L’histoire raconte la vie d’une jeune femme à Londres dont la vie est un ensemble de situations maladroites, grotesques et humoristiques. Sa vie tourne autour du désir sexuel, des relations personnelles et d’essayer de surmonter une tragédie qui ne lui permet pas de progresser. C’est une spirale d’humour et de débauche constante, les pauses constantes du quatrième mur montrent à quel point la série est sublime.

Titre : Fleabag Date de sortie : 2016 Durée : 26 minutes Plateforme : Prime Video

Futurama – Disney +

Le classique parmi les classiques. Fry est un livreur de pizza du siècle dernier qui s’est réveillé dans le futur grâce à être gelé pendant 1000 ans, sa vie change complètement et tout ce qui peut être quotidien est extraordinaire pour lui. C’est peut-être la plus longue des trois séries, mais c’est aussi un summum de la culture pop et présente un développement de personnage capable de mettre en valeur presque toutes les productions actuelles.

Titre : Futurama Date de sortie : 1999 Durée : 22 minutes Plateforme : Disney +