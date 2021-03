Quelle taille de Galaxy Watch Active 2 devriez-vous acheter: 40 mm ou 44 mm?

Allez grand ou rentrez chez vous

Vous cherchez à aller grand ou à rentrer à la maison avec votre smartwatch de fitness? Vous allez adorer la Galaxy Watch Active 2 de 44 mm. C’est à peu près la taille parfaite: ni trop grande, ni trop petite. Vous bénéficierez d’un suivi de la forme et de la santé, du GPS, de Samsung Pay et de l’ECG. De plus, qui n’aime pas un grand écran?

Avantages

GPS intégré Suivi de la santé et de la forme physique Samsung Pay Electrocardiogram Écran AMOLED 1,4 pouces

Les inconvénients

Volumineux sur les petits poignets Un peu plus lourd

Si le bon ajustement est plus important pour vous que le plus grand écran, vous préférerez peut-être la Galaxy Watch Active 2 de 40 mm. Vous bénéficiez toujours de toutes les fonctionnalités exceptionnelles, telles que le suivi de la forme et de la santé, le GPS, Samsung Pay et l’ECG. Une taille d’écran plus petite est idéale pour les petits poignets.

Avantages

GPS intégré Suivi de la santé et de la forme physique Samsung Pay Electrocardiogram Écran AMOLED 1,2 pouces

Galaxy Watch Active 2 40 mm contre 44 mm: quel est le meilleur?

Si vous êtes à la recherche de la meilleure smartwatch Android, vous constaterez que les appareils portables ne manquent pas. Ce n’est pas la montre la plus récente du marché, mais la Samsung Galaxy Watch Active 2 reste l’une des meilleures options.

Non seulement il est livré avec un éventail de fonctionnalités utiles, mais il est également disponible en deux tailles. Il ne vous reste plus qu’à décider si vous devez acheter le Galaxy Wach Active 2 en 40 mm ou 44 mm. Y a-t-il vraiment une différence entre les deux? Aussi subtiles soient-elles, certaines différences devraient vous aider à choisir.

Quand la taille fait la différence

Sur la photo: Galaxy Watch Active 2 (44 mm)

Bien qu’il puisse sembler qu’il n’y ait pas beaucoup de différence entre la Galaxy Watch Active 2 40 mm et 44 mm, il y a quelques facteurs à prendre en compte. Non seulement le boîtier est plus grand sur le modèle 44 mm, mais vous obtenez également un écran plus grand à 1,4 pouces. Plus important encore, il y a une batterie plus grosse et une autonomie légèrement plus longue. Ces deux facteurs à eux seuls ont suffi à nous convaincre. Cependant, si vous avez un poignet délicat, vous feriez peut-être mieux d’opter pour le modèle 40 mm.

Quelle que soit la taille que vous choisissez, vous obtiendrez une multitude de fonctionnalités innovantes qui feront passer votre expérience de smartwatch de fitness au niveau supérieur. L’une des plus grandes mises à jour de ce successeur est la nouvelle lunette capacitive. Lorsque vous comparez la Galaxy Watch Active 2 et la Galaxy Watch Active, la lunette était l’une des fonctionnalités manquantes. Les modèles Galaxy Watch Active 2 de 40 mm et 44 mm vous offrent ce nouvel avantage, une mise à niveau majeure par rapport à la dernière édition.

Écran Active 2 (40 mm) Active 2 (44 mm) AMOLED 1,2 pouces,

AMOLED 360×360 1,4 pouces,

360×360 Dimensions 40x40x10.9mm 44x44x10.9mm Capteurs HRM, électrocardiogramme (ECG), accéléromètre, gyroscope, baromètre, capteur de lumière ambiante HRM, électrocardiogramme (ECG), accéléromètre, gyroscope, baromètre, capteur de lumière ambiante Connectivité LTE en option, Bluetooth 5.0, Wi- Fi b / g / n LTE en option, Bluetooth 5.0, Wi-Fi b / g / n Durabilité 5ATM, IP68,

MIL-STD-810G 5ATM, IP68,

GPS intégré MIL-STD-810G ✔️ ✔️ Samsung Pay ✔️ ✔️ Chargement sans fil ✔️ ✔️ Notifications ✔️ ✔️

Toutes les fonctionnalités restent les mêmes en ce qui concerne les capteurs, la durabilité, la connectivité, etc. Les principales différences se produisent dans la taille de l’écran ainsi que dans la batterie. De manière générale, vous pouvez vous attendre à au moins deux jours d’autonomie de batterie avec le modèle de 44 m. Avons-nous mentionné que c’est avec chaque fonctionnalité utilisée? C’est difficile à trouver dans une montre intelligente qui fait tant de choses à la fois. Gardez à l’esprit que ce chiffre peut varier en fonction de votre utilisation. Vous pouvez avoir jusqu’à 3 jours si vous n’utilisez pas en permanence les fonctionnalités clés.

Plus que tout, cela dépendra de ce qui est le plus confortable au poignet. Avec une montre intelligente puissante comme la Galaxy Watch Active 2, vous voudrez la porter la plupart du temps – sinon tout le temps – pour profiter de toutes les fonctionnalités fabuleuses.

Cela dit, il est essentiel de trouver le bon ajustement. Bien sûr, vous pouvez ajuster votre bracelet à votre poignet selon vos besoins, mais vous ne pouvez pas changer exactement la taille de l’écran une fois que vous avez pris votre décision. En parlant de cela, vous constaterez que les bracelets Samsung Galaxy Watch Active 2 sont interchangeables sur les deux modèles.

Si vous avez un petit poignet qui ne convient pas à la plus grande taille de 44 mm, vous serez probablement plus heureux avec le modèle plus modeste de 40 mm. Cela peut également se résumer à quelque chose d’aussi simple que la préférence. Peut-être n’êtes-vous pas fan de l’écran plus grand ou pensez-vous que cela pourrait affecter votre capacité à vous entraîner confortablement. Quoi qu’il en soit, il existe certains scénarios où le modèle plus petit est l’option la plus appropriée.

Galaxy Watch Active 2: 40 mm contre 44 mm Lequel devriez-vous acheter?

Prêt à faire un choix? Votre décision finale dépendra de la taille qui offrira le meilleur ajustement. Après tout, vous ne voulez pas vous retrouver avec une montre trop volumineuse, inconfortable ou difficile à utiliser. Dans le même temps, vous ne voulez pas laisser passer un bel écran de 1,4 pouces à moins d’avoir une raison de le faire. Nous sommes de grands fans de la Galaxy Watch Active 2 de 44 mm, nous vous recommandons donc d’utiliser la plus grande montre dans ce cas. Vous obtenez également une batterie plus grosse, ce qui n’est jamais une mauvaise chose.

D’un autre côté, si vous êtes un individu au petit poignet ou si vous préférez simplement le look de la montre plus petite, le 40 mm est également une excellente option. La bonne nouvelle est qu’il vous fournira toujours toutes les merveilleuses fonctionnalités que nous avons mentionnées. Vous économiserez un peu d’argent en optant également pour le modèle 40 mm.

Comme vous le savez peut-être, on parle d’un nouveau Samsung Galaxy Watch 4 ou Watch Active 3 bientôt sur le marché. Si vous ne voulez pas manquer la dernière et la meilleure smartwatch Samsung, vous voudrez peut-être attendre la nouvelle version.

