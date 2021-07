Quelles actions immobilières acheter : CLSA sélectionne ces actions alors que le marché immobilier se redresse après la consolidation

La société mondiale de courtage et de recherche CLSA a déclaré que les promoteurs immobiliers visaient à doubler leurs ventes au cours des trois à quatre prochaines années. (Photo : REUTERS)

Les promoteurs immobiliers nationaux pourraient assister à un rebond, après avoir connu des années de consolidation, alors que le pays se remet de la crise économique induite par le covid. La société mondiale de courtage et de recherche CLSA a déclaré que les promoteurs immobiliers visaient à doubler leurs ventes au cours des trois à quatre prochaines années, bénéficiant d’une forte demande, d’un prix abordable et de la consolidation du secteur. Les développeurs visent également à poursuivre la réduction de la dette, après avoir réduit la dette de 27% l’exercice précédent. Voyant des perspectives positives pour le secteur à plus long terme, CLSA a sélectionné trois actions cotées du secteur immobilier à acheter. “Nous préférons les développeurs qui se concentrent sur la croissance, une rentabilité saine et une allocation prudente du capital”, ont-ils déclaré.

DLF

Objectif de prix : Rs 35

À la hausse – 20 %

Le cours de l’action DLF a bondi de 22% jusqu’à présent cette année pour se négocier à Rs 291 pièce. CLSA a déclaré que les ventes de l’entreprise avaient fortement chuté au milieu de la deuxième vague de la pandémie, mais avaient fortement repris en juin. DLF est confiant d’atteindre des objectifs de ventes de Rs 40 milliards pour l’exercice 22, malgré l’impact de la deuxième vague. La société a augmenté les prix d’environ 20 % dans la deuxième phase de son projet de planchers indépendants et le marché a absorbé la hausse des prix. CLSA a déclaré que l’inventaire prêt de DLF générera des flux de trésorerie importants. “Les coûts seront gérés, les lancements de nouveaux produits seront neutres en trésorerie la première année et positifs en trésorerie la deuxième année”, ont-ils ajouté.

Projets Immobiliers de Prestige

Objectif de prix : Rs 370

A la hausse – 29%

La société vise des préventes de Rs 65 milliards au cours de cet exercice et de Rs 80 à 100 milliards au cours des trois à cinq prochaines années. CLSA a déclaré que l’activité de Prestige Estates avait été touchée lors de la deuxième vague, mais que les ventes seraient plus élevées par rapport au même trimestre de l’année dernière. “Malgré un premier trimestre lent de cet exercice, il est confiant d’atteindre une croissance des ventes de 20 % au cours de l’exercice 22 grâce à un déblocage plus rapide cette année en raison des vaccinations et de la contribution de nouveaux marchés à forte valeur ajoutée tels que Mumbai à partir de l’exercice 22”, a déclaré CLSA. Jusqu’à présent cette année, le cours de l’action Prestige Estates a gagné 10% pour se négocier à Rs 290 pièce.

Immobilier Sunteck

Objectif de prix : Rs 425

A la hausse – 35%

La société a les yeux fixés sur le lancement de nouveaux projets et phases à Vasai, Vasind et Naigaon au cours de cet exercice. Les projets à venir se concentrent sur les produits à revenu intermédiaire à abordable. CLSA a déclaré que la société s’attend à une forte génération de trésorerie en raison de son inventaire prêt et continuera à réduire la dette et les coûts d’emprunt. Actuellement, Sunteck Realty se négocie à 328 par action et a perdu 7 % depuis le début de l’année.

