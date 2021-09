Quelles blessures les sacs à dos peuvent-ils causer chez les enfants ?

02/09/2021 à 18:10 CEST

Nous l’avons entendu mille fois. Et sûrement nous en avons dit tant d’autres. “Se redresser” ou “prenez bien les sacs de courses, vous allez vous faire mal au dos”.

Maintenant que la rentrée scolaire commence, de nombreux parents se demandent quel genre de sac à dos achetez vos enfants pour éviter les blessures au dos. Mais qu’y a-t-il de vrai dans toutes ces affirmations ?

En 2019, un groupe de kinésithérapeutes dirigé par Diane Slater a réalisé une revue systématique de nombreuses études sur le mal de dos qui remet en cause nombre des messages qui ont été donnés à ce sujet pendant toutes ces années.

Comme l’a expliqué le vice-doyen du Collège des physiothérapeutes de la Communauté de Madrid, Pablo Herrera, « il n’y a pas d’étude qui relie les blessures au dos dues aux sacs à dos à long terme. Depuis de nombreuses années des messages de ce type sont envoyés, attention aux sacs à dos, qu’un poids excessif abîme le dos, mais ce n’est pas comme ça.

Les blessures qui peuvent être causées par un excès de poids sont très relatives. «Si vous le ramassez très mal, vous le soulevez du sol grossièrement, vous pouvez vous blesser & mldr; mais ces choses n’arrivent pas chez les enfantsCe n’est pas habituel », explique Herrera.

Le kinésithérapeute explique que “si les enfants devaient être portés toute la journée avec des sacs à dos de 20 kilogrammes”, des blessures pourraient survenir. Mais dans le quotidien des enfants, cela ne se produit pas.

Même s’il est vrai que parfois les enfants portent plus de poids qu’ils ne le devraient, problèmes de dos ou autres, sont plus liés à l’obésité et à la sédentarité qu’aux sacs à dos.

« Un enfant, avec une activité normale, qui fait du sport, de l’exercice physique peut généralement porter un sac à dos avec du poids sans problème majeur. Mais un enfant qui passe 8 heures par jour assis à jouer à la console et sans soulever de poids, logiquement, quand il le fait, c’est difficile pour lui », explique Herrera.

En d’autres termes, aucune blessure ne se produit à cause du poids des sacs à dos. Mais porter plus de poids ou le charger mal peut être le déclencheur ultime de tout problème antérieur.

En tout cas, comme l’explique Pablo Herrera, « ce sont des problèmes à court terme, des contractures, des tensions musculaires accrues. À long terme, ils ne causent généralement pas de problèmes.

Sac à dos, bandoulière ou trolley ?

Ça dépend. Les physiothérapeutes insistent sur la nécessité de faire preuve de bon sens lorsqu’ils décident.

Et la décision va dépendent de deux choses : la quantité de poids que l’enfant portera et le temps qu’il va porter le sac à dos sur son dos.

« Dans un trajet court où l’on ne porte pas beaucoup de poids, si l’enfant est entraîné et, en plus, doit monter ou descendre des escaliers pour accéder à la classe ou sur le chemin de l’école, les plus confortables seraient ceux sur le épaule”, détaille-t-il Pablo Herrera.

En revanche, si l’écolier va faire de très longs trajets avec le sac à dos sur le dos, le mieux c’est la voiture.

Organiser le poids dans le sac à dos

À ce stade, le recommandations sur la façon d’organiser le sac à dos ils seraient très similaires à ceux appliqués par les alpinistes et les randonneurs lors de la préparation de longues journées d’excursions.

Le plus lourd toujours situé dans la partie du sac à dos la plus proche du dos ou large. Dans ce cas, ce seraient les livres et les cahiers, la chose la plus légère à l’avant. Dans les sacs à dos d’école ce serait l’espace réservé à la valise, ou la trousse de toilette avec le masque et le gel hydroalcoolique.Les bretelles doivent toujours être bien ajustées. Sinon, le sac à dos va “danser” et le poids ira jusqu’aux hanches, ce qui est assez inconfortable.Dans le cas d’utilisation de sacs à dos de voiture, la position du poids n’est pas indispensable lors de leur manipulation.

Dans tous les cas, l’expert insiste sur le fait qu’il faut « lever les peurs et ne pas être alarmistes. Il suffit d’appliquer le bon sens.

Et le plus important, augmenter l’activité physique quotidienne des enfants, évitez le mode de vie sédentaire et fournissez-leur des outils pour être actifs.