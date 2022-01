Quelles chaussures porter pour éviter les blessures pendant la journée de travail ?

09/01/2022 à 18h00 CET

Il y a quelques jours, la nouvelle a éclaté qu’une employée avait été licenciée de son entreprise pour avoir refusé de transporter chaussures à talon 9 centimètres au cours de leur journée de travail de huit heures.

Au-delà d’autres aspects esthétiques et discriminations sexuelles, puisque ce type de chaussures n’est requis que pour les femmes, d’un point de vue sanitaire, le Conseil Général des Collèges Officiels de Podologues rappelle que l’utilisation de ce type de chaussures est totalement déconseillé pour la santé. Et plus encore, quand on parle d’horaires de travail très longs.

Ses « bénéfices esthétiques » et « l’autonomisation » ont des effets secondaires associés. Pourquoi porter des talons très hauts affecte la marche.

Comment? Eh bien, il produit un verrouillage de l’articulation de la cheville en flexion plantaire, qui augmente proportionnellement avec la hauteur du talon, elle oblige les articulations supérieures, à la fois du genou et de la hanche, à effectuer plus de mouvement et, par conséquent, un mouvement de hanche antiphysiologique.

Talon oui, mais modéré

Idéalement, pour la position métatarsienne est un talon modéré, entre un et quatre centimètres.

Il permet un angle par rapport au sol qui permet de soutenir la partie la plus anatomiquement préparée pour marcher, à l’aide d’éléments fibrocartilagineux et protégée par le meilleur amortisseur jamais conçu : la graisse plantaire.

Les problèmes apparaissent au moment où nous marchons sur des talons de plus de deux pouces.

Parce que toute cette conception de corps sage s’effondre.

Nous commençons à charger plus de 75 % de notre poids sur la partie la plus sensible de nos métatarsiens, le cartilage, et nous exerçons des pressions « barbares » sur les plaques plantaires de nos articulations, ce qui peut générer des inflammations, des fissures et, assez fréquemment, des cassures. du même.

De plus, il est à noter que, associés au talon, les talons aiguilles génèrent une compression des segments digitaux avec pour conséquence lésions cutanées à court ou à long terme telles que plaies, cors, yeux de corbeau, ongles incarnés ou des exostoses sous-unguéales.

Prévenir les problèmes « avec style »

Mais il n’est pas nécessaire de renoncer à porter des chaussures élégantes.

Du Conseil général des collèges officiels de podologues, ils expliquent que ces effets indésirables peuvent être réduits en suivant certaines directives lors du choix des chaussures :

Utiliser des chaussures à plateforme. De cette façon, la pression sur l’avant-pied diminuera sans perdre en hauteur.À l’intérieur de la chaussure, les semelles à relief métatarsien ou les matériaux d’amorti peuvent être de bons alliés, car ils offrent un plus grand confort. Bien que, comme le préviennent les podologues, il s’agisse d’une « solution » temporaire. Dans la mesure du possible, choisissez des formes larges et des matériaux souples comme le cuir. Marchez le moins possible avec des talons, certainement pas 8 heures.

Le Conseil Général des Collèges de Podologues n’entend pas diaboliser les talons.

Le secret est dans l’utilisation et non dans l’abus : une utilisation modérée peut renforcer l’estime de soi de ceux qui les portent et l’abus leur gâtera les pieds.

Comment prendre soin de nos pieds pendant la journée de travail

Les experts soulignent l’importance de prendre soin de ses pieds dans le domaine professionnel.

Surtout pour les travailleurs de secteurs tels que le bâtiment ou industriel.

Le Conseil des collèges de podiatres souligne l’importance d’utiliser chaussures de travail ou de sécurité, élément faisant partie de l’équipement de protection individuelle (EPI) de tout travailleur, et de la réglementation en vigueur en matière de sécurité au travail.

Comme l’a souligné le Conseil des podologues, le but des chaussures de sécurité est protéger le pied et surtout les doigts et les ongles et, par conséquent, au corps humain des risques possibles liés à l’exercice d’une activité professionnelle.

« Les pieds, en particulier les doigts, sont généralement les zones les plus exposées aux blessures dues aux chutes d’objets, aux impacts et aux coups divers, il est donc nécessaire de choisir des chaussures résistantes », explique le secrétaire général du Conseil, Juan Dios.

En particulier, si l’activité de travail implique de rester debout pendant une longue période, que ce soit dans une position statique ou mobile, le Secrétaire général rappelle que le problèmes articulaires dans les pieds, les genoux, les hanches et la colonne vertébrale Ils sont généralement courants, « les chaussures de travail peuvent donc être une bonne méthode de prévention ».

Le Conseil général précise les aspects qui doit être pris en compte au moment de choisir le bon type de chaussures pour chaque utilisateur :

Le temps à travailler avec la chaussure, la position et le lieu dans lequel se déroule l’activité de travail afin d’adapter les propriétés de la chaussure au travail et à la législation de chaque secteur.Il est également important de faire attention à la caractéristiques de chaque personne pour adapter la chaussure aux besoins de son corps.Les podologues recommandent de choisir la bonne pointure, de l’essayer, si possible, en fin de journée, lorsque le pied est le plus dilaté.

Caractéristiques idéales pour les chaussures de travail

Concernant le cahier des charges des chaussures, la CGCOP conseille :

Choisissez-en un résistant au froid et à la chaleur, avec une protection au niveau des orteils et du talon, avec une fermeture qui offre un bon maintien, aussi ergonomique que possible, pour faciliter le mouvement du pied à l’intérieur, et que les matériaux soient imperméables Cela indique également qu’il soit essentiel qu’elle soit respirante, qu’elle comprenne une semelle antidérapante et antistatique pour éviter les accidents électriques, et que la semelle intercalaire ait un renfort interne pour éviter les perforations. Par contre, le Conseil recommande d’utiliser des chaussures légères, car des chaussures lourdes rendra difficile pour l’utilisateur l’exercice correct de son activité professionnelle.Enfin, dans le cas où le travailleur a des doutes sur les chaussures les plus appropriées pour son pied et l’activité qu’il exerce, il peut consulter le professionnel de la podologie en qui il a confiance pour obtenir des conseils sur la chaussure qui correspond le mieux à vos besoins.