Quelles conséquences ont-ils sur notre santé ?

in

13/09/2021 à 12:25 CEST

L’incendie de forêt de la Sierra Bermeja, dans la ville malaguène de Ronda, continue imparable. Selon les dernières données, depuis mercredi dernier les flammes ont déjà calciné 7 400 hectares dans un périmètre de 85 kilomètres. Et il y a déjà six communes expulsées, avec plus de 2 600 personnes hors de chez elles.

Les conséquences des incendies de forêt sur l’environnement sont dévastatrices. Les effets directs affectent la perte d’animaux, la végétation de la zone et, surtout, la dégradation des sols. Cependant, il y a aussi des conséquences indirectes : érosion des sols, pollution des eaux et glissements de terrain.

Cela peut vous intéresser: La fumée des feux de forêt augmente le risque de naissance prématurée

Au-delà des conséquences sur le milieu rural, les feux de forêt ont beaucoup à voir avec notre santé.

La fumée, qui est constituée d’un mélange de gaz et de particules fines, peut causer des problèmes de santé qui seront plus intenses chez les personnes atteintes de maladies chroniques. Les particules fines, justement, sont la plus grande menace pour notre santé.

Les petites particules, les plus nocives

Des particules microscopiques peuvent pénétrer dans les poumons et provoquer, entre autres symptômes, selon l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis, de l’irritation des yeux à l’écoulement nasal.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déjà mis en garde contre les incendies qui ont touché des pays européens comme l’Albanie, la Grèce ou l’Italie, et qu’il est extensible à l’incendie dévastateur de Malaga, “c’est un risque pour la santé car les feux de végétation génèrent des polluants atmosphériques toxiques sous forme de gaz et de particules.’

“Les effets de la fumée vont de l’irritation des yeux et des voies respiratoires à des affections plus graves, telles que la fonction pulmonaire réduite, la bronchite, l’exacerbation de l’asthme et la mort prématurée.”

Cependant, ils présentent non seulement un risque pour la santé des voisins touchés, mais aussi pour les communautés, selon l’OMS : “Une plus grande exposition à la pollution de l’air sur de plus longues distances avec des effets à plus long terme”.

Impact cardiovasculaire et respiratoire

“Les particules sont capables de pénétrer profondément dans les conduits pulmonaires et de pénétrer dans la circulation sanguine, provoquant principalement des impacts cardiovasculaires et respiratoires”, ajoute l’Organisation mondiale de la santé.

Pire, comment savons-nous que la fumée nous affecte ?

Des concentrations élevées de fumée, même à des kilomètres de distance, peuvent nous affecter négativement et déclencher une série de symptômes :

Irritation des yeux, rhinorrhée (nez qui coule), toux ou essoufflement. Dans le cas de maladies chroniques, cardiovasculaires et pulmonaires, la fumée peut aggraver les symptômes : gêne thoracique, palpitations, fatigue ou respiration sifflante – bruits qui se produisent lors de la respiration.

Mais les malades chroniques ne sont pas les seuls à subir – avec plus d’impact – les conséquences des incendies de forêt. Les enfants, parce que leur système respiratoire est encore en développement, sont plus sujets à l’asthme. Les femmes enceintes également, car la fumée a des effets néfastes sur la mère et le fœtus.

Pour cette raison, précise l’OMS, “pendant ces épisodes de forte pollution, toutes les personnes, notamment les personnes à risque, les enfants et les personnes âgées, doivent rester autant que possible à l’intérieur et éviter la ventilation directe avec l’air extérieur. . Connectez-vous avec les services d’urgence locaux pour toute instruction de déplacement ou d’évacuation.