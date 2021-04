Quelles données sur l’argent dépensé pour les voyages et les courses nous révèlent la reprise de la pandémie

Vous pouvez brosser un tableau de la pandémie par ce que nous avons acheté ou non. Vous pouvez en apprendre beaucoup en regardant où nous sommes allés ou non. Et à mesure que les vaccins deviennent plus largement disponibles et que la fin de la pandémie approche, vous pouvez également utiliser ces mesures pour illustrer les industries qui se sont rétablies ou sont toujours en difficulté.

Le rétablissement après les effets de la pandémie varie considérablement d’un secteur à l’autre, selon de nouvelles données d’Earnest Research, qui utilise des données de carte de crédit, de carte de débit et de géolocalisation mobile anonymisées pour suivre les dépenses et le trafic piétonnier des entreprises aux États-Unis. Même dans une catégorie comme l’alimentation ou la vente au détail, il y a des gagnants et des perdants en fonction des particularités de la pandémie qui a rendu un type plus ou moins populaire qu’un autre. Les données sont indexées sur le même mois deux ans plus tôt – les données de mars 2020 montreraient donc la différence en pourcentage par rapport à mars 2018 – afin de supprimer certaines des énormes baisses lorsque de nombreuses entreprises ont été complètement fermées pendant le verrouillage.

Aliments

Les dépenses en épiceries en ligne comme Fresh Direct et Instacart et les services de livraison comme DoorDash et GrubHub ont grimpé en flèche pendant la pandémie à des taux 400% plus élevés que ce qu’ils avaient été quelques années plus tôt, car les gens cherchaient un moyen plus sûr d’obtenir de la nourriture que d’aller au supermarché ou Restaurants. Bien qu’en dessous de leurs pics de pandémie, les ventes restent bien au-dessus de ce qu’elles avaient été, car ces types de commerce continuent de gagner en popularité.

La reprise des restaurants a varié selon le type, mais aucun n’est en plein essor. Les ventes dans les fast-foods et les fast-foods – pensez à Chipotle et Chopt, où vous pouvez acheter de la nourriture mais pas nécessairement dîner – sont supérieures aux niveaux de 2019. Pendant ce temps, les ventes dans les restaurants où les gens dînent généralement, à la fois les chaînes gastronomiques comme Capital Grille ou Sugarfish et les chaînes décontractées comme Applebee’s et California Pizza Kitchen, sont restées déprimées.

Les ventes des supermarchés sont de retour à leur niveau de référence pour 2019 après une augmentation de près de 30% au début de la pandémie. Peut-être que les gens sont au-dessus d’un verrouillage passé à cuisiner pour eux-mêmes, mais il est plus probable que les achats d’épicerie se soient déplacés en ligne et dans des kits de repas.

Achats

Les plus grands domaines de croissance des vêtements ont été les marques actives et sportives comme Lululemon, Spanx et Nike, les Américains travaillant de chez eux et étant à l’aise. Même à partir de notre isolement de quarantaine, notre mode a suivi les tendances collectives soutenues par les médias sociaux. Les shorts de vélo peu flatteurs sont devenus l’uniforme officiel de l’été pandémique.

Sans surprise pour ceux d’entre nous qui se sont abstenus des restrictions des pantalons et des sorties, les marques de vêtements professionnels et habillés comme Brooks Brothers et Banana Republic ont le plus souffert, et les ventes restent en baisse. Cependant, les achats de marques de mode rapide et de luxe sont en hausse – peut-être grâce au passe-temps de quarantaine bien-aimé des achats impulsifs en ligne.

Et si certains types de dépenses en vêtements se sont rétablis, les magasins physiques dans lesquels ils étaient autrefois achetés ne l’ont pas été. Les données de la recherche émergente sur le trafic piétonnier par catégorie – qui diffèrent de leurs catégories de dépenses car elles utilisent des sources de données différentes – montrent que les gens ne sont pas complètement retournés dans les magasins de vêtements.

En conjonction avec les données de dépenses élevées, cela suggère que les ventes en ligne ont absorbé une plus grande partie des ventes de vêtements dans un mouvement qui est susceptible d’être permanent.

Aptitude

Même avant la pandémie, les gymnases physiques étaient en difficulté, car les gens choisissaient de plus en plus de s’entraîner à la maison sur une nouvelle bande d’équipement de conditionnement physique à domicile plutôt que dans la salle de gym. Les fermetures pandémiques pendant le verrouillage ont peut-être solidifié cette tendance.

Le trafic des salles de sport est en baisse de 30% par rapport aux niveaux d’avant la pandémie et les dépenses ont également diminué de manière significative: 40% en mars 2021 par rapport à mars 2019, selon les données d’Earnest. Et il est possible que cela reste déprimé, grâce à l’énorme croissance des dépenses en équipement d’entraînement à domicile et en abonnements pendant la pandémie, des entreprises comme Peloton et NordicTrack enregistrant une croissance rapide.

Voyage

La récupération des voyages est un peu plus difficile à cerner, d’autant plus que de nombreux voyages pendant la pandémie se sont produits localement, avec des personnes voyageant en voiture et séjournant dans Airbnbs à proximité. Les données dont nous disposons se terminent également en mars, avant que les CDC donnent le feu vert aux voyageurs vaccinés.

Ce que nous savons, c’est que le trafic piétonnier vers les aéroports, les hôtels et les établissements de location de voitures reste en baisse. Et tandis que les chiffres augmentent, les données sur les dépenses des compagnies aériennes et des voyages en ligne restent également déprimées à la fin du mois de mars, selon les données d’Earnest.

Cela dit, beaucoup prévoient un boom des voyages cet été. Au fur et à mesure que de plus en plus d’Américains se font vacciner – actuellement près d’un quart de la population est entièrement vaccinée – il est probable que davantage de personnes prennent l’avion (ou le bateau ou la voiture de location). Les trois quarts des Américains prévoient un voyage post-vaccin dans les six prochains mois, selon une nouvelle enquête de PredictHQ, une société de renseignement sur la demande.

«Je suppose qu’il y a tellement de demande refoulée que les voyages intérieurs cet été seront potentiellement plus importants que les niveaux d’avant la pandémie», a déclaré le PDG de PredictHQ, Campbell Brown, à Recode.

Les Américains, qui ont accumulé tant de jours de vacances depuis la pandémie que certains employeurs les paient pour décoller, sont sur le point de passer l’été comme les Européens, selon l’Atlantic, qui rapporte que les recherches et les réservations pour l’été augmentent rapidement sur les portails en ligne.

Pour l’instant, nos habitudes de voyage sont plus proches de ce qu’elles étaient.