Quelles émissions de télévision se gaver et lesquelles sauter

Vous êtes-vous déjà retrouvé à souhaiter un graphique de notation IMDb ? Celui qui pourrait vous montrer les meilleurs épisodes de n’importe quelle série, ou si une série s’éteint dans les dernières saisons ? De cette façon, vous saurez quoi regarder sur Netflix. Ou que regarder sur HBO Max (inscrivez-vous pour un essai gratuit de HBO Max !), Hulu (vous pouvez également obtenir un essai gratuit de Hulu !), Peacock, Disney Plus et tous les autres services de streaming. De plus, cela pourrait vous dire quelles séries télévisées valent la peine d’être regardées sur la télévision traditionnelle. Eh bien, vos payeurs sont sur le point d’avoir une réponse.

Imaginez que vous n’ayez jamais souscrit à HBO Max auparavant et que vous n’ayez jamais entendu parler de Game of Thrones. Puis un jour, vous vous échappez du rocher sous lequel vous avez vécu et tout change. Vous faites défiler tous les films et émissions disponibles en streaming dans l’application HBO Max. Soudain, vous tombez sur une émission intrigante que vous ne connaissez pas. Vous regardez la bande-annonce et cela vous épate, évidemment, alors vous vous installez et commencez à diffuser la saison 1.

Inutile de dire que le spectacle vous accroche instantanément. L’intrigue est incroyable, l’écriture est fantastique, le développement des personnages est exceptionnel et le jeu d’acteur est superbe. Vous savez que vous avez de sérieux problèmes de frénésie à faire parce que vous avez hâte de voir ce qui se passera ensuite. Vous restez à l’intérieur plus que d’habitude ces jours-ci à cause de la pandémie. En conséquence, vous avez beaucoup de temps libre pour vous gaver saison après saison – et c’est exactement ce que vous faites. Puis, après des semaines de télévision captivante comme vous n’en avez jamais vu auparavant, vous arrivez enfin à la saison 8.

Et juste comme ça… un naufrage.

Graphique des notes IMDb

Vous êtes absolument dégoûté. Dévasté. Comment un spectacle aussi époustouflant a-t-il pu devenir si terrible si rapidement ?! Si vous aviez su à quel point cela allait être mauvais à la fin, vous n’auriez probablement pas investi tout ce temps, cette énergie et cette émotion dans la série pour commencer. Vous savez, peut-être si vous aviez vu un graphique comme celui-ci :

Le graphique ci-dessus a été créé par une application gratuite appelée TV Chart. Créée par le développeur Benjamin Mizrahi, l’application Web est simple mais incroyablement utile. Tapez le nom de n’importe quelle série et TV Chart créera, comme son nom l’indique, un graphique. Les points tracés sur le graphique représentent la note IMDb pour chaque épisode du début à la fin. Si vous aviez connu TV Chart avant de commencer à regarder Game of Thrones en frénésie, vous auriez vu que la dernière saison est une parodie absolue et vous auriez pu vous épargner le chagrin.

D’un autre côté, imaginez que la même chose s’est produite avec The Office. L’avant-dernière saison devient si mauvaise que vous pourriez très bien envisager de renflouer, mais un rapide coup d’œil à TV Chart et vous verrez que cela vaut vraiment la peine de tenir le coup.

TV Chart est un outil formidable et il est totalement gratuit. Vous seriez fou de ne pas le mettre en signet pour le moment et de l’utiliser la prochaine fois que vous envisagez de plonger dans une émission qui existe depuis un certain temps. C’est l’application graphique de notation IMDb que nous attendions tous. Et son utilisation est totalement gratuite !

Publié à l’origine le 4 septembre 2020 à 9 h 16 HE.