Quelles émissions télévisées de fin de soirée sont à nouveau tournées en personne ? 10z viral

Stephen Colbert a fait un retour euphorique lundi au Ed Sullivan Theatre de New York, marquant la dernière émission télévisée de fin de soirée à revenir en studio avec un public complet depuis le début de la pandémie de COVID-19.

L’animateur est monté sur scène et a accueilli des centaines de participants pour la première fois en 460 jours. Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, James Corden, Samantha Bee, Conan O’Brien et Seth Meyers sont d’autres animateurs du réseau qui sont revenus sur leurs lieux de tournage avant la pandémie ces derniers mois.

“C’est génial d’être de retour”, a déclaré Colbert à un auditorium bondé de fans entièrement vaccinés. « Nous ne sommes jamais vraiment partis, mais nous n’étions certainement pas là. Il s’agit d’une énergie légèrement différente de celle de la salle de stockage convertie huit étages au-dessus de nous… aussi belle soit-elle. … Je ne sais pas si je me souviens même comment flatter la plus belle foule du monde.

Avant l’émission de lundi, Colbert avait diffusé – comme beaucoup de ses pairs de fin de soirée – à partir d’un ensemble miniature de fortune décoré pour ressembler à un bureau à domicile confortable, tandis que des invités célèbres se rendaient par chat vidéo. Les invités de lundi soir – le comédien Jon Stewart et le musicien Jon Batiste – ont rejoint l’hôte en personne.

“Cela ressemble un peu au premier jour de retour à l’école”, a poursuivi Colbert dans son monologue de retour à la maison.

“Je suis surexcité. Je suis un peu nerveux. J’ai une nouvelle coupe de cheveux, de nouveaux vêtements… Ça fait longtemps pour vous aussi. C’est pourquoi nous avons remplacé tous nos panneaux « Applaudissements » par des panneaux « Rappelez-vous comment applaudir », et je suis absolument fier de dire que nous sommes le premier spectacle de retour à Broadway. Suce-le, ‘Roi Lion’ ! … Hakuna Ma-sucez-le.

Tout en célébrant cet événement historique, Colbert a remercié en plaisantant le gouverneur de New York Andrew Cuomo, qui a récemment été accusé de harcèlement sexuel par plusieurs femmes, à qui il s’est publiquement excusé. Cependant, le politicien a refusé de démissionner face à la pression croissante pour démissionner en réponse aux allégations.

«Je veux aussi remercier l’homme dont le bureau a travaillé avec nous pendant des mois… pour nous ramener dans ce théâtre ce soir. C’est le gouverneur de New York Andrew Cuomo. Il n’est pas là ce soir, mais il m’a demandé de lire cette note : Si vous vous souvenez de moi pour une chose cette année, que ce soit de ramener le public du « Late Show ». C’est ça.'”

Colbert a également précisé, « pour ceux d’entre vous qui regardent à la maison », que toutes les personnes présentes pour l’enregistrement de lundi avaient été immunisées contre COVID-19. Pour le prouver, lui et une poignée de danseurs de secours habillés en seringues géantes ont défilé sans masque dans la foule animée pour une chanson et un numéro de danse sur le thème des vaccins.

“Être membre de mon public n’est pas la seule raison d’obtenir votre photo”, a-t-il déclaré. “C’est juste la meilleure raison.”

En plus de Cuomo, le comédien a vérifié le nom de sa femme, Evelyn, qui a été la «plus grande» et la seule audience de son mari au cours des 15 derniers mois et a fait une brève apparition lors de l’émission télévisée de lundi pour passer le relais.

« D’accord, public. Il est tout à toi maintenant, dit-elle. “Et n’oubliez pas de rire, car il en a vraiment besoin.”

Cette semaine, Colbert est devenu l’un des derniers animateurs de télévision à reprendre la production comme d’habitude au milieu de la réouverture massive progressive du pays. D’autres stars de fin de soirée – telles que Fallon et Kimmel – ont abandonné leurs installations à domicile il y a plusieurs mois en faveur d’enregistrements vides ou à capacité réduite.

Lundi dernier, Fallon a accueilli un public complet au “Tonight Show” du Rockefeller Plaza, où il a mené une interview socialement sans distance avec la star de “In the Heights” Anthony Ramos.

Alors que la grande majorité des émissions de fin de soirée sont maintenant revenues dans leurs studios respectifs, “The Daily Show” n’a pas été pressé d’abandonner son cadre décontracté de travail à domicile. L’animateur Trevor Noah a même déclaré à l’acteur Arsenio Hall la semaine dernière qu’il avait “quelques surprises” prévues pour son premier épisode de retour en studio – bien qu’il ne porte peut-être plus jamais un costume-cravate pour travailler.

“C’est qui je suis”, a déclaré Noah, arborant l’un de ses sweats à capuche de quarantaine. «Je pense que la pandémie a dépouillé beaucoup de gens de cette pompe et de cette cérémonie. Je pense que c’est une bonne chose. On se voit un peu plus. Je ne sais pas si je reviendrai un jour aux costumes et aux chaussures en cuir. Si je le fais, je le fais. Si je ne le fais pas, je ne le fais pas, mais je ne penserai plus que c’est quelque chose que je dois faire.

window.fbAsyncInit = function() { FB.init({

appId : '134435029966155',

xfbml : true, version : 'v2.9' }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));