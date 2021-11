Quelles équipes à 3 victoires peuvent encore faire des séries éliminatoires ?

Cotes éliminatoires: +220

Point haut: Euh, battre les Panthers en prolongation, je suppose ?

Point bas: Gestion de sept points au total dans une défaite à domicile 14-7 contre les Browns de Cleveland

Rang horaire restant: Quatrième

Doit-il garder espoir ?: je ne le ferais pas. Les Vikings ont une fiche de 3-4 et ont l’habitude de bien jouer contre de bonnes équipes. Les défaites contre les Browns, les Bengals, les Cardinals et les Cowboys (une fiche de 22-9 entre eux) se sont soldées par un total de 15 points. Ils ont aussi l’habitude de jouer contre de mauvaises équipes. Ils ont géré Russell Wilson et les Seahawks, ce qui est bien. Ils avaient besoin d’un placement de dernière seconde pour battre les Lions et d’heures supplémentaires pour gérer un Sam Darnold qui s’effondre rapidement, ce qui est mauvais.

Six des matchs restants du Minnesota sont contre des équipes avec des records de victoire. Kirk Cousins, malgré des chiffres élogieux (une note de 103,2 passeurs à un rapport TD: INT de 14:2) a vu sa grandeur s’estomper dans les grands moments:

Ce ne serait pas un problème si la défense était meilleure, mais les Vikings sont pour la plupart moyens de ce côté du ballon – excellents au troisième essai mais enclins à abandonner de gros métrages entre les deux. De bonnes infractions peuvent les entailler avec un grand effet. Les Cowboys de Cooper Rush ont gagné 419 verges au total contre eux au cours de la semaine 8.

Pendant la majeure partie des saisons entre 2014 et aujourd’hui, le Minnesota a existé dans les limbes entre sept et 10 victoires – assez bon pour rester pertinent, pas assez fort pour semer la peur dans le cœur des adversaires des séries éliminatoires. 2021 se sent comme une extension digne de cette identité.