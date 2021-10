Quelles équipes invaincues perdront lors de la semaine 9

Victoires : Ouest du Michigan, Washington, Nord de l’Illinois, Rutgers, Wisconsin, Nebraska, Nord-Ouest

Chance de gagner : 7,6 pour cent

Jeu de la semaine 9 : État du Michigan (midi HE, FOX)

Invaincu après la semaine 9 : Oui

Après avoir dominé Northwestern lors de la semaine 8, les chances de victoire du Michigan ont légèrement augmenté. Mais cela ne signifie pas vraiment grand-chose dans un match de rivalité sur route avec les deux dernières équipes invaincues du Big Ten, et il en va de même pour les Wolverines étant les favoris de 3,5 points. Le Michigan et l’État du Michigan ont tous deux connu des moments brillants tout au long de la saison contre des horaires pas des plus difficiles, mais sont tous deux incohérents en défense. Cependant, les Wolverines ont l’avantage là-bas, et les Spartans ne peuvent pas abandonner les 406,4 verges par match qu’ils totalisent actuellement s’ils veulent rester compétitifs. Aucune des deux équipes n’a le plus fort des quarts, bien que Payton Thorne du Michigan State ait une saison légèrement meilleure que Cade McNamara du Michigan. Les deux ont des pourcentages d’achèvement médiocres à 61,2 et 63,0, respectivement.

Ce jeu va être gagné sur le terrain. Les deux équipes totalisent en moyenne au moins 200 verges au sol par match, mais bien que les Spartans aient un candidat Heisman pour le porteur de ballon Kenneth Walker III – il est également le deuxième porteur de ballon parmi les équipes FBS avec 997 verges au sol – les Wolverines ont quelques armes puissantes. chez les porteurs de ballon Blake Corum et Hassan Haskins. Si les deux équipes jouent à leur meilleur, cela pourrait être un match à ne pas manquer. S’ils ne le font pas, les choses pourraient devenir laides à Big Ten. Mais de toute façon, cela ressemble à un affrontement assez égal entre deux équipes légèrement surestimées, et nous donnons l’avantage au Michigan.