Quelles erreurs les PDG commettent-ils ?

25/12/2021 à 22:57 CET

Lidia Allvarez Vellido

Le chef de la direction, mieux connu sous le nom de PDG, est la personne ayant la plus grande responsabilité au sein d’une entreprise. Bien qu’il soit souvent confondu avec la figure du président ou du directeur général. En ce sens, le premier relève généralement de la figure du fondateur et dans le cas du second son rôle est beaucoup plus opérationnel.

Ainsi, les principales responsabilités pourraient se résumer comme suit : entretenir les relations avec les investisseurs et les actionnaires, identifier et fixer les priorités selon la période ; et définir les stratégies globales de l’entreprise dans des domaines tels que l’IT, les RH ou le Business.

Avec tout cela, Paula Arias, co-fondatrice de Fresh People, un cabinet de conseil spécialisé dans les ressources humaines et la transformation d’entreprise ; Il précise certaines erreurs que ces charges commettent généralement et qui peuvent conduire à la faillite : Ne pas bien définir les rôles que les partenaires fondateurs adopteront C’est l’un d’entre eux. « S’il est courant que tout le monde fasse tout dans la phase initiale, il est important d’apporter de la clarté de la part de l’équipe fondatrice, et pas seulement du savoir-faire, mais des forces de chacun et là où cela apporte une réelle valeur ajoutée au projet & rdquor;, assure l’expert.

Une autre des plus grandes erreurs que les gens commettent est de se concentrer sur « Éteignez les feux & rdquor; et ne pas transmettre une vision et une feuille de route bien définies. « Les incendies que vous aurez, et nombreux, mais se concentrer uniquement sur eux et ne pas transmettre la vision et pourquoi vous faites ce que vous faites à votre équipe provoque un désalignement du talent, il communique et transmet la philosophie et les valeurs ainsi que le direction stratégique où allez-vous & rdquor;.

Ne pas faire partie de l’équipe en est un autre et la solution est d’entretenir des relations de qualité, « pas seulement avec vos partenaires & rdquor ;, écouter ce que demande le client interne et transmettre les attentes qu’il y a à leur égard est également important.

Concernant l’embauche, le faire indistinctement en termes de boursiers est un autre échec. « Chaque personne qui rejoint votre équipe a un impact, surtout lors des premières embauches, embauche bien, avec du sens et trouve ce talent qui veut grandir avec l’entreprise, ne vous laissez pas emporter par la pression du temps & rdquor ;.

Abus de réunions C’est généralement la principale erreur de tout poste à responsabilité et Arias conseille de « laisser l’ego à la maison et de déléguer & rdquor; chez ces gens qui savent faire leur travail et c’est pourquoi ils ont été embauchés.

Rechercher une croissance accélérée sans planification ou un profil de CTO sans toujours avoir un produit clair sont un autre des échecs de cette figure. En outre, « ne pas exploiter le pouvoir de 1: 1 pour établir la confiance et ne pas accepter le fait que vous deviez peut-être vous rapprocher de quelqu’un de meilleur que vous-même & rdquor; Ce ne sont là que quelques erreurs de plus que les PDG commettent dans leur carrière professionnelle.

Un autre conseil fourni par l’expert est d’embaucher une ancienneté dans des domaines où les fondateurs n’ont pas de connaissances ou d’expérience ; ainsi que de travailler les bases de la culture depuis le début. Concernant ce dernier, Arias explique que les référents d’une équipe seront ceux en charge de la faire évoluer au fur et à mesure que l’entreprise grandit, mais il ne faut pas attendre qu’il soit trop tard car cela affectera tous les processus et les recrutements.

Enfin, rechercher continuellement des moyens de continuer à favoriser cet engagement et de renforcer la fidélité des équipes est essentiel car « le talent n’est pas motivé par lui-même & rdquor ;.