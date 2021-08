Quelles franchises NBA paient la taxe de luxe cette saison

Jamais dans l’histoire de NBA tant allait être collecté en paiement de taxes de luxe par les franchises, comme le rapporte Hoopshype. Avec cette affirmation retentissante il faut commencer un article qui met en lumière le désir de compétition de nombreuses équipes et les salaires surdimensionnés d’aujourd’hui dans la ligue. Au détriment de ce qui peut arriver jusqu’au début de la saison, puisqu’il y a trois franchises (Boston Celtics, Portlan Trail Blazers et Toronto Raptors) qui pourraient faire des gestes sportifs et financiers pour rester sur les canaux du plafond salarial, la NBA entrerait en jeu. ces moments un énorme 544 millions de dollars de paiements de taxes de luxe, dépassant de loin celui qui était jusqu’à présent le plus généreux, avec 173,3 millions de dollars, lors de la saison 2002/03.

Il convient de rappeler que cet argent versé par les équipes qui ont dépassé le plafond salarial est réparti entre tous ceux qui ont respecté cette marge, donc actuellement et en comptant sur le nombre d’équipes qui dépassent le plafond, le reste recevrait un total de 11,3 millions de dollars, ce qui réactiverait le marché des transferts et provoquerait une vague de nouveaux moments, ainsi qu’un nettoyage des comptes de la part de tous. Ce sont les franchises qui dépassent de loin le plafond salarial et doivent payer un montant très élevé en taxe de luxe cette saison :

Guerriers de l’état d’or: 184 millions de dollars

Filets de Brooklyn: 130,6 millions de dollars

Clippers de Los Angeles: 95,4 millions de dollars

dollars de Milwaukee: 53,7 millions de dollars

Jazz de l’Utah: 38,9 millions de dollars

Les Lakers de Los Angeles: 33,1 millions de dollars

76ers de Philadelphie: 8,2 millions de dollars

Le cas des Warriors est tellement exagéré car ils sont une franchise récidiviste dans cette pratique, ayant dépassé le plafond salarial au cours de trois des quatre dernières saisons, et il semble difficile qu’ils ne restent pas dans cette situation pendant quatre ans de plus. Ils devront se passer d’un des 16 joueurs qu’ils ont sur la masse salariale pour économiser un peu, mais leur nombre sera scandaleux. Au début de ce processus se trouvent les Nets, qui pourraient battre des records s’ils gardent leur Big 3 pendant des années, ce qui les obligera à dépasser la limite encore et encore. De leur côté, les Clippers ont réduit les masses salariales avec le transfert qui a amené Bledsoe dans leur équipe, espérant se réarmer lorsque Leonard se remettra complètement de sa blessure.