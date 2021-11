Quelles grandes surfaces nécessitent du personnel en ce moment ?

20/11/2021 à 08:00 CET

VERONICA SEDEÑO

Les des campagnes comme le Black Friday, Noël et les soldes C’est une période de forte demande de personnel dans les grands magasins. Ceci est démontré dans la sélection suivante de Offres d’emploi. Des postes vacants, tous prêts pour que vous y inscriviez votre candidature et commenciez à travailler rapidement.

LEROY MERLIN sélectionne :

CAISSE – CONSEILLER RELATION CLIENT pour Huelva

– Contrat à durée déterminée.

– Journée complète.

En tant que Caissier – Conseiller Relation Client, vous serez responsable de garantir la meilleure expérience client avant, pendant et après sa visite en magasin et dans les différents canaux de communication existants, à travers la connaissance et la mise à disposition d’une offre complète de services personnalisés de haut niveau définie par la Direction des services et le Responsable Relation Client .

Pour vous inscrire et plus d’informations sur l’offre d’emploi de Caissier – Conseiller Relation Client à Huelva.

VENDEUR SPECIALISTE EN JARDINAGE CASTELLÓN pour Castelló de la Ribera

– Contrat à durée déterminée.

– Journée complète.

Êtes-vous un expert en jardinage? Avez-vous travaillé comme jardinier ou avez-vous vendu des produits de jardinage? Nous voulons intégrer dans notre équipe les meilleurs professionnels du secteur, des personnes ayant une vaste expérience et connaissance de leur métier et de nos produits.

Pour vous inscrire et obtenir plus d’informations sur l’offre d’emploi de Vendeur Spécialiste Jardinage Castellón à Castelló de la Ribera.

VENDEUR SPÉCIALISTE EN MENUISERIE CAMPAGNE DE NOL LA ZENIA pour Orihuela

– Contrat à durée déterminée.

– Temps partiel – indifférent.

En tant que vendeur spécialisé en menuiserie, vous conseillerez nos clients en tant que professionnel expert, vous assumerez la responsabilité d’une famille de produits, vous détecterez les opportunités d’affaires et vous collaborerez à la mise en place et au suivi des collections. Pour ce faire, nous mettrons à votre disposition tous les outils nécessaires pour pouvoir offrir à nos clients les meilleurs produits pour préparer leur maison ce Noël.

Pour vous inscrire et pour plus d’informations sur l’offre d’emploi d’un spécialiste de la vente à La Zenia Menuiserie Campagne de Noël à Orihuela.

VENDEUR SPÉCIALISTE EN QUINCAILLERIE pour Durango

– Contrat à durée déterminée.

– Journée complète.

Êtes-vous un expert en matériel? Avez-vous travaillé dans la vente ou la commercialisation de produits de quincaillerie ? Nous voulons intégrer dans notre équipe les meilleurs professionnels du secteur, des personnes ayant une vaste expérience et connaissance de leur métier et de nos produits. Par conséquent, nous comptons sur vous !

Pour vous inscrire et pour plus d’informations sur l’offre d’emploi de Vendeur spécialiste en matériel à Durango.

VENDEUR SPÉCIALISTE EN QUINCAILLERIE pour Cordoue

– Contrat à durée déterminée.

– Temps partiel – indifférent.

En tant que Hardware Specialist Seller, vous conseillerez nos clients en tant que professionnel expert, vous assumerez la responsabilité d’une famille de produits, vous détecterez les opportunités commerciales et vous collaborerez à la mise en place et au suivi des collections. Pour ce faire, nous mettrons à votre disposition tous les outils nécessaires pour devenir un expert de référence pour nos clients.

Pour vous inscrire et obtenir plus d’informations sur l’offre d’emploi de Vendeur spécialisé de quincaillerie à Cordoue.

VENDEUR SPÉCIALISÉ DANS LA CAMPAGNE DE NOL DE QUINCAILLERIE SAGUNTO

– Contrat à durée déterminée.

– Temps partiel – indifférent.

Êtes-vous un expert en matériel? Avez-vous travaillé dans la vente ou la commercialisation de produits de quincaillerie ? Nous voulons intégrer dans notre équipe les meilleurs professionnels du secteur, des personnes ayant une vaste expérience et connaissance de leur métier et de nos produits. Par conséquent, nous comptons sur vous !

Pour vous inscrire et pour plus d’informations sur l’offre d’emploi d’un spécialiste de la vente à Ferretería Sagunto Campagne de Noël.

VENDEUR / UN SPÉCIALISTE EN TRAVAIL ET CONSTRUCTION – TAMARACEITE pour Las Palmas de GC

– Contrat à durée déterminée.

– Journée complète.

Êtes-vous un expert en construction et construction? Avez-vous travaillé dans la construction et la construction ou avez-vous vendu des matériaux de construction. En tant que vendeur spécialisé en matériaux de construction, vous conseillerez nos clients en tant que professionnel expert, vous assumerez la responsabilité d’une famille de produits, vous détecterez les opportunités d’affaires et vous collaborerez à la mise en place et au suivi des collections. Pour ce faire, nous mettrons à votre disposition tous les outils nécessaires pour devenir un expert de référence pour nos clients.

Pour vous inscrire et obtenir plus d’informations sur l’offre d’emploi de Vendeur Spécialisé en Travaux et Construction – Tamaraceite à Las Palmas de GC.

DECATHLON sélectionne :

VENDEUR @ DEPORTISTE @ FITNESS SPORTS A DECATHLON SANT BOI pour Sant Boi de Llobregat

– Temps partiel – indifférent.

Le profil des collaborateurs qui rejoignent notre projet est celui de sportifs, avec la capacité d’initiative, des personnes innovantes avec le sens des responsabilités, avec une attitude positive et qui osent.

Decathlon dispose d’une Université d’Entreprise, à travers laquelle nous formons tous nos collaborateurs, en leur fournissant les outils et les connaissances nécessaires pour profiter de leur travail au quotidien.

Par ailleurs, l’une des politiques Ressources Humaines de Decathlon consiste en la promotion interne : toutes les personnes qui occupent des postes de direction sont issues de la carrière interne. La possibilité d’évoluer au sein de l’entreprise est donc une réelle opportunité.

Pour vous inscrire et plus d’informations sur l’offre d’emploi de Vendeur @ Deportiste @ Sports Fitness chez Decathlon Sant Boi à Sant Boi de Llobregat.

ALCAMPO sélectionne :

ASSISTANTE D’ACCUEIL pour Murcie

– Contrat à durée déterminée.

– Journée complète.

Nous recherchons les meilleurs professionnels pour être réceptionnistes de marchandise dans nos magasins! Des gens dynamiques, organisés et déterminés qui aiment travailler en équipe.

Nous souhaitons que vous effectuiez le contrôle et la réception de la marchandise, gérez la documentation et les bons de réception, chargez et déchargez la marchandise en utilisant les machines du centre (engins de levage, transpalettes, …) et entretenez une bonne relation avec les porteurs.

Pour vous inscrire et obtenir plus d’informations sur l’offre d’emploi d’assistant d’accueil à Murcie.

HTESSE DES BOXES UTEBO

– Contrat à durée déterminée.

– Temps partiel – indifférent.

Nous voulons que vous récupériez les produits rapidement et avec soin, que vous résolviez efficacement et cordialement tous les doutes de nos clients et que vous les informiez des services et des offres de produits actifs à ce moment-là.

Pour vous inscrire et pour plus d’informations sur l’offre d’emploi d’une Hôtesse / ou Cajas Utebo.

REPONEDOR / A MURCIE

– Contrat à durée déterminée.

– Temps partiel – demain.

Nous recherchons les meilleurs professionnels pour remplacer nos magasins ! Des personnes soucieuses du détail qui offrent un excellent accueil et un excellent service client. Nous souhaitons que les étagères de votre rayon soient pleines, propres et ordonnées, garantissant la variété des produits et une excellente expérience d’achat. Aussi, si un client a des doutes sur les caractéristiques d’un produit ou sur sa localisation, vous pouvez bien vouloir l’en informer.

Pour vous inscrire et obtenir plus d’informations sur une offre d’emploi Murcie Reponedor.

MEDIA MARKT ESPAÑA sélectionne :

CHEF DE DÉPARTEMENT pour Santa Marta de Tormes

– Contrat indéfini.

– Journée complète.

Professionnel est recherché pour supporter la Direction en assurant l’optimisation des ventes ainsi que les objectifs commerciaux de leur domaine et le développement professionnel de l’équipe de personnes sous leur responsabilité. Il doit garantir les exigences de base et les indicateurs commerciaux, afin d’atteindre un niveau et une qualité de service client efficaces dans le magasin, conformément aux valeurs et à la culture de MediaMarkt.

Pour vous inscrire et plus d’informations sur l’offre d’emploi de CHEF DE DEPARTEMENT à Santa Marta de Tormes.