Quelles offres DeRozan a-t-il reçues avant de signer avec les Chicago Bulls ?

Il était destiné à être l’un des noms propres de la pré-saison et il l’a été. DeMar DeRozan C’est l’une des stars de la ligue qui, bien que délabré depuis son départ Rapaces de Toronto, continue d’avoir une série de compétences et d’aptitudes plus que remarquables.

C’est précisément cette série d’aspects positifs qu’ils veulent exploiter dans Chicago Bulls. La première partie de l’intersaison traitée par la franchise de la Conférence de l’Est a été une pure merveille, car l’ajout de Spurs de l’étranger est rejoint par l’arrivée de joueurs aussi intéressants que Lonzo Ball ou Alex Caruso.

Cependant, la proposition des Chicago Bulls n’était pas la première, et encore moins la seule que DeMar DeRozan a reçue. En effet, une bonne partie de la ligue a voulu ajouter le vétéran en avant dans leurs rangs pour pouvoir profiter de toute sa maîtrise du demi-fond, son QI dans la lecture du jeu, sa vision du jeu…

Les équipes qui vous ont envoyé une offre

Ainsi, selon @TheNBACentral, DeRozan a reçu des propositions fermes de pas plus et pas moins de 6 franchises que nous décomposons ici :

– Les Knicks de New York

– Boston Celtics

– Les Sixers de Philadelphie

– Soleils Phénix

– Portland Trail Blazers

– Guerriers de l’État d’or

Des franchises qui ont fini par signer certains des meilleurs joueurs de toute la ligue, mais qui ont essayé de sceller l’incorporation du bon DeMar. Avez-vous choisi la meilleure parmi les sept possibilités ? Le projet des Bulls semble viser très haut, même s’il n’est pas un prétendant au ring en tant que tel, mais seul le temps pourra le dire…