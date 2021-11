Quelles pénalités Verstappen, Bottas et Sainz risquent-ils ? · Fans de course

Pour le deuxième week-end consécutif, l’issue d’une séance de qualification en Formule 1 sera mise en doute du jour au lendemain.

Max Verstappen, qui s’est initialement qualifié deuxième sur la grille, fait l’objet d’une enquête pour avoir prétendument omis de respecter les drapeaux jaunes dans les dernières minutes des qualifications. L’audience n’aura lieu que demain matin.

Il est l’un des trois pilotes qui pourraient être pénalisés, avec Valtteri Bottas (qui s’est initialement qualifié troisième) et Carlos Sainz Jnr (septième). Mais il y a des différences potentiellement significatives entre les cas : Bottas et Sainz ont passé des drapeaux jaunes à simple vague, Verstappen a passé des drapeaux jaunes à double vague, ce qui est une infraction plus grave.

Ce n’est pas la première fois que Verstappen est confronté à une telle enquête. Au Grand Prix de Russie 2018, il s’est avéré qu’il n’avait pas suffisamment ralenti pour un drapeau jaune à la fin de la Q2. Il s’est vu attribuer trois places sur la grille pour l’infraction, mais comme il devait déjà partir en fond de grille en raison de changements d’élément de groupe motopropulseur, cela s’est avéré sans importance.

Au Mexique, l’année suivante, Verstappen n’a pas ralenti pour un drapeau jaune agité pour la voiture accidentée de Valtteri Bottas, et a été déchu de la pole position après une chute de trois places sur la grille. Il a même admis après la séance qu’il n’avait pas ralenti dans le dernier virage, bien que le directeur de course de la FIA Formule 1 Michael Masi ait nié que l’admission ait entraîné sa pénalité.

Verstappen a perdu la pole au Mexique 2019 après une violation du drapeau jaune. À l’inverse, Verstappen a été promu deuxième sur la grille quelques heures seulement avant le Grand Prix d’Autriche 2020, après que Lewis Hamilton a été rétrogradé de trois places pour ne pas avoir ralenti pour les drapeaux jaunes lors des qualifications. Red Bull a demandé avec succès la révision d’une décision antérieure des commissaires de course de ne pas pénaliser Hamilton, après la parution de nouvelles séquences vidéo.

Cependant, tous ces incidents impliquaient des drapeaux jaunes à simple agitation. Ils peuvent fournir de meilleurs indicateurs sur les pénalités que Bottas et Sainz sont susceptibles de recevoir que Verstappen.

Un cas de l’année dernière suggère que Verstappen pourrait faire face à une baisse de la grille de cinq places s’il s’avère qu’il a enfreint les règles. C’est la pénalité reçue par Lando Norris pour n’avoir pas suffisamment ralenti pour avoir brandi deux drapeaux jaunes lors du Grand Prix de Turquie.

Les commissaires sportifs peuvent cependant utiliser leur jugement dans ces cas et décider qu’une pénalité n’est pas méritée, comme le montrent d’autres cas pertinents de cette saison.

L’un de ceux impliqués Verstappen dans son grand prix à domicile aux Pays-Bas. La deuxième séance d’entraînement a été signalée par un drapeau rouge en raison de l’arrêt de Hamilton sur le parcours, et Verstappen a dépassé Lance Stroll quelques instants après l’affichage du drapeau. Cependant, Verstappen a été innocenté de tout acte répréhensible après que les commissaires ont décidé qu’il « a immédiatement réduit la vitesse de manière sûre à la première occasion dès la première indication du drapeau rouge ».

Avant cela au Grand Prix d’Autriche, huit pilotes ont fait l’objet d’une enquête après la course pour n’avoir pas suffisamment ralenti dans une zone de drapeau jaune à double vague, causé par l’accident du dernier tour entre Sebastian Vettel et Kimi Raikkönen. Six pilotes ont été autorisés, mais Nicholas Latifi et Nikita Mazepin ont été jugés comme n’ayant pas suffisamment ralenti et ont écopé de 30 secondes de pénalité après la course.

Gasly pourrait profiter des drapeaux jaunes qu’il a déclenchésAprès le Grand Prix de Turquie le mois dernier, la F1 a modifié ses procédures de double drapeau jaune agité après un incident impliquant Fernando Alonso. Le pilote Alpine, lors de son premier tour d’une séance sur sol mouillé, a établi un temps au tour considérablement plus compétitif qu’un autre pilote qui a ralenti davantage pour le même incident. Depuis lors, les pilotes ont vu leurs temps au tour supprimés s’ils passaient par une zone de drapeau jaune à double vague pendant les qualifications. Cela ne signifie pas nécessairement qu’ils ne recevront pas d’autres sanctions.

Le pire des cas pour Verstappen semble donc être une pénalité de cinq places sur la grille. De manière significative, même si Bottas obtient également la grille « standard » de trois places pour une seule violation du drapeau jaune, cela déplacera le pilote Red Bull derrière la deuxième Mercedes, compromettant davantage sa course avant même qu’elle ne commence.

Ironiquement, si Verstappen, Bottas et Sainz sont tous pénalisés par les flics, le conducteur qui en profite le plus est celui dont l’accident a déclenché les drapeaux jaunes. C’était Pierre Gasly, qui pouvait passer de la quatrième à la troisième ou deuxième place, ce qui serait la meilleure position de départ de sa carrière.

