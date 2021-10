Quelles scènes de Drive to Survive ont déclenché l’accusation de falsification de Verstappen ? · Fans de course

L’effet « Drive to Survive » a été largement crédité pour la foule immense qui est descendue sur le Circuit des Amériques pour le Grand Prix des États-Unis ce week-end.

Mais tout le monde n’a pas été aussi élogieux à propos de la série Netflix, qui a commencé en 2019 et est largement considérée comme la clé de la croissance apparente de la popularité de la F1 aux États-Unis.

Avant le début du week-end de course, Max Verstappen a révélé qu’il n’avait pas coopéré avec les créateurs de programmes depuis la première saison, qui a suivi les événements du championnat 2018, car il estimait que sa représentation était inexacte.

« Je comprends que cela doit être fait, en particulier pour augmenter la popularité ici en Amérique du Nord, juste pour que les gens aient un peu plus d’informations sur la Formule 1, car normalement, vous ne comprenez pas vraiment cela », a-t-il déclaré.

« Mais de mon côté, en tant que pilote, je n’aime pas en faire partie parce que tu fais des interviews et tu ne sais pas à quoi ça va servir. Ainsi, par exemple, au cours de ma première année, j’ai donné des interviews mais, bien sûr, lorsque je regardais la série, je sais que lorsque je disais ces choses et qu’ils les utilisaient ensuite sur un autre type de séquences, ils simulaient beaucoup de choses.

« Pour moi, cela – en tant que pilote, je ne le considère pas comme un fan – je pense que ce n’est pas correct. Mais je comprends qu’en tant qu’émission Netflix, ils veulent la rendre plus dramatique pour les gens et la faire ressembler à ce genre de bataille épique. Là où parfois ils en ont truqué quelques-uns comme des rivalités ou quoi que ce soit, ils n’existent pas vraiment.

Rapport: Verstappen mécontent de sa représentation dans l’original « Drive to Survive »« J’ai donc décidé de ne pas en faire partie et je n’ai plus donné d’interviews après ça, vraiment, juste parce qu’alors il n’y a rien à montrer. Il n’y a rien qu’ils puissent truquer à votre sujet.

Verstappen avait déjà fait part de son mécontentement à l’égard de la première saison de Drive to Survive. Au début de l’année dernière, peu de temps avant le lancement de la deuxième saison, il a affirmé que le programme ne montrait pas « le vrai moi ».

« Le problème, c’est qu’ils vous positionneront toujours comme ils le souhaitent, donc quoi que vous disiez, ils essaieront de vous faire paraître imprudent ou essayer de vous faire… tout ce qui correspond à l’histoire de la série. »

Qu’a montré Netflix dans la première saison de Drive to Survive qui a provoqué cette réaction de Verstappen ?

Drive to Survive a été l’une des premières innovations de diffusion annoncées par Liberty Media après avoir repris le sport en 2017. Mais tout le monde n’était pas convaincu : les rivaux du titre Ferrari et Mercedes ont refusé d’autoriser les producteurs de séries à accéder à leur équipe décision qu’ils ont annulée pour la seconde.

Le coéquipier de Verstappen, Ricciardo, a joué dans la première saison. Par conséquent, la seule équipe à laquelle Drive to Survive avait accès en 2018 qui a remporté une course cette année-là était Red Bull. Daniel Ricciardo a remporté deux des six premières courses, tandis que Verstappen a ajouté des victoires plus tard dans la saison en Autriche et au Mexique.

Comme l’a noté . sur la première saison de Drive to Survive, Verstappen a été traité avec moins de sympathie que son coéquipier. Le Ricciardo souriant et sage est le premier et le dernier visage vu de la saison.

Le récit a suivi la décision de Ricciardo de quitter l’équipe et a indiqué que sa relation avec Verstappen était un facteur contributif. Cela a mis en évidence le désir de Red Bull que Verstappen devienne le plus jeune champion du monde du sport – tout en montrant le directeur de l’équipe Christian Horner niant cela dans une conversation avec le père de Ricciardo.

Verstappen et Ricciardo figuraient en bonne place dans le troisième épisode, « Redemption ». Cela couvrait la collision entre les deux hommes au Grand Prix d’Azerbaïdjan – « On m’a fait culpabiliser » dit Ricciardo sur un plan au ralenti de son coéquipier sans sourire – et la victoire de Ricciardo deux tours plus tard à Monaco, où Verstappen a ruiné ses chances en écraser sa voiture pendant l’entraînement.

Rapport : Steiner soutient la décision de Verstappen de ne pas participer à Drive to SurvivePlusieurs parties d’interviews avec Verstappen apparaissent dans cet épisode, mais rien de particulièrement controversé. À la fin de l’épisode, il décrit comment il avait envie de sortir sa frustration du camping-car de la station énergétique de Red Bull.

« J’aurais dû gagner cette course », a-t-il déclaré à l’équipe de Netflix. « Voir toute l’équipe heureuse, c’est difficile, parce que vous êtes là, vous devez essayer de sourire et d’être heureux parce que toute l’équipe est heureuse mais pour moi, c’était définitivement le pire moment et je n’étais vraiment pas heureux. Je pourrais littéralement briser toute la station d’énergie par moi-même.

Verstappen ne réapparaît pas longuement avant le dernier épisode de la série, qui présente des moments plus controversés. « Crossing the Line » présente la collision avec Esteban Ocon qui lui a coûté la victoire dans le Grand Prix du Brésil, la dernière course de Ricciardo pour Red Bull à Abu Dhabi et une séquence de clôture curieusement éditée impliquant Verstappen et plusieurs autres pilotes.

L’incident d’Interlagos a été largement couvert à l’époque : le doublé Ocon a fait basculer Verstappen dans une vrille qui a donné la victoire à Lewis Hamilton, à la suite de quoi le pilote Red Bull a affronté et poussé à plusieurs reprises son rival dans les stands, pour lequel il a été puni par la FIA. « Il était une chatte », a expliqué Verstappen, comme indiqué à l’époque.

Verstappen a décrit la confrontation d’Ocon à RicciardoWhat Drive to Survive, ajouté à la couverture de cet incident était une conversation entendue entre Verstappen et Ricciardo lors de la course suivante, la finale de la saison à Abu Dhabi, dans laquelle Verstappen a expliqué sa réaction.

«J’ai dit à un moment donné qu’il devrait comprendre ma réaction après. S’il pouvait entendre ce qu’il m’a dit sur la balance parce qu’il s’est essentiellement mis à rire de moi et qu’ensuite il m’a dit : « J’étais plus rapide que toi, je voulais te dépasser ». Il n’aimait même pas s’excuser pour l’accident. Cela m’a poussé à le pousser.

A Abu Dhabi, Verstappen est venu de derrière Ricciardo pour terminer devant lui, aidé par Red Bull qui l’a opposé à son coéquipier. La voix off décrit que Ricciardo a été « piégé » par l’équipe lors de sa dernière course aux côtés de Verstappen.

La saison se clôt sur un montage teasant la saison suivante, le chauffeur bouge et les nouveaux venus. Une série de plans rapides de Charles Leclerc, Pierre Gasly (le coéquipier entrant de Verstappen à l’époque), George Russell, Carlos Sainz Jnr et Lance Stroll se présentant est suivie d’un plan de Verstappen disant : « Pour être honnête, je ne pense qu’ils sont même proches de notre niveau.

« Pas de rancune, je regarde juste ceux que nous devons battre », ajoute-t-il dans un autre clip parmi des clichés d’autres pilotes.

Verstappen n’a pas précisé où, dans la première saison, il se sentait mal représenté, et sans voir ses interviews originales pour Netflix, il n’y a aucun moyen de juger. Il a refusé d’élaborer sur ses critiques lorsqu’on lui a demandé jeudi.

Critique: Netflix Drive to Survive saison troisCependant, il a clairement indiqué que sa vision de Drive to Survive ne s’était pas améliorée depuis qu’il avait décidé d’arrêter de donner des interviews aux réalisateurs du programme. Il a indiqué qu’il n’était pas impressionné par leur utilisation d’images de sa réaction de colère à la panne de son bloc d’alimentation lors du Grand Prix d’Autriche de l’année dernière, et par la réutilisation d’entretiens antérieurs qu’il avait donnés.

« La saison dernière, je ne sais pas combien de fois nous l’avons ramené en Autriche en termes de séquences », a déclaré Verstapen. «Et puis des choses qui avaient été dites les années précédentes qu’ils utilisent encore la saison dernière.

« Donc, en tant que pilote, je n’aime pas ça. De toute façon, je ne suis pas vraiment juste une personne du genre « spectacle » dramatique. Je veux juste que des faits et des choses réelles se produisent.

« Mais comme je l’ai dit, je comprends en tant que point de vue des fans et j’essaie de rendre plus attrayant le fait qu’ils fassent ce genre de choses. Mais ce n’est pas pour moi. Je préfère ne pas en faire partie.

Rapport: les rivaux de Verstappen ne partagent pas ses inquiétudes concernant le «faux» Drive to SurviveVerstappen a autorisé d’autres documentaristes à le profiler, comme Fernando Alonso l’a fait avec Amazon Prime. Cela peut lui offrir un plus grand contrôle sur la présentation de son image que dans Drive to Survive.

Plusieurs des rivaux de Verstappen ont été interrogés sur ses commentaires, mais aucun n’a soulevé de préoccupations similaires concernant la falsification. Ils ont des témoignages positifs sur le succès de Drive to Survive et sur leurs expériences de tournage.

« Je suis d’accord, vous pouvez choisir beaucoup de choses qui entrent presque et n’entrent pas », a déclaré Lando Norris à la question de ..

Le succès et la popularité de Drive to Survive et son effet bénéfique pour la Formule 1, en particulier sur le marché vital des États-Unis, ne font aucun doute. Mais Verstappen n’est pas la seule personne à avoir fait ce genre de critiques. Certains fans du sport se sont également moqués de ce qu’ils considèrent comme ses tentatives de créer des rivalités.

Drive to Survive est crédité de la popularité croissante de la F1 en Amérique. C’est évidemment indésirable.

Mais cela n’a pas besoin d’enlever l’éclat de la grande réussite de la F1. Verstappen ne disparaîtra pas plus de la prochaine saison de Drive to Survive que les deux précédentes. Les réalisateurs du programme continueront de recevoir de nombreux documents le mettant en scène de la part de FOM, y compris ses nombreuses apparitions dans les médias.

Pendant ce temps, les tribunes du Circuit des Amériques sont bondées et la F1 élargit sa liste de courses en Amérique. Pour le moment du moins, Verstappen et Drive to Survive ne semblent pas avoir besoin l’un de l’autre pour réussir.

