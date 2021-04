Quelles séries regarder ce week-end sur Netflix, Disney + et Prime Video: comédie ou drame pour toutes les humeurs | Divertissement

Voici quelques-unes des séries à regarder ce week-end, des séries pour déconnecter ou affronter la réalité.

Quand tout a été vu à la télévision, il est très difficile de trouver une autre nouvelle série dans laquelle s’engager. Vous pouvez vous sentir comme une comédie ou être prêt à regarder un drame, mais malgré le choix, il est très difficile de trouver la bonne série.

Si vous cherchez une nouvelle série à regarder ces jours-ci, voici quelques-unes de celles qui viennent de sortir sur les différentes plateformes de streaming. Séries de comédie et beaucoup de satire comme celui que Netflix lance ou les drames familiaux.

Si vous voulez éduquer les adolescents de la maison pour qu’ils évitent de tomber dans de mauvaises habitudes, cela peut vous aider à regarder la série que vous venez de terminer avec eux. tout nouveau Prime Video dans son catalogue et qui est né d’un best-seller international des années 80.

Du yakuza au chef de la maison

Cette semaine, une série atypique fait ses débuts sur Netflix pour la plupart de ses abonnés. Vous avez peut-être l’habitude de regarder des séries de mangas et des films, mais le reste des téléspectateurs de la plate-forme ne le sont pas et pourtant ils devraient essayer cette série.

Une histoire satirique poussée à l’extrême, dans laquelle un ancien membre du yakuza quitte le crime pour se consacrer à prendre soin de sa maison et de sa famille. Voir un membre dangereux d’un gang criminel s’occuper de la lessive, des courses et d’autres tâches ménagères ressemble à une mauvaise blague, mais avec le style manga, il est inévitable de rire. On pourrait même dire que c’est la série que nous aurions manquée dans notre quarantaine lorsque le divertissement principal était de regarder la machine à laver tourner.

Titre: De Yakuza à femme au foyer Date de sortie: 2021 Durée: 60 min. Plate-forme: Netflix

Bon problème

La deuxième saison de Good Trouble débute sur Disney + dans la section Star. Pour ceux qui ne connaissent pas cette série, elle présente les aventures de Callie et Mariana Dans la ville de Los Angeles après l’obtention du diplôme, rien ne se passera comme prévu.

C’est le spin-off de Familia de Acogida et les liens entre les deux séries seront remarqués à tout moment, bien que cela n’empêche pas les nouveaux téléspectateurs de profiter de la série. Un drame humoristique à regarder en famille, sauf pour les moins de 12 ans.

Titre: Good Trouble Date de sortie: 2019 Durée: 60 min. Plate-forme: Disney +

Les enfants à la gare du zoo

De la série pour la plupart des publics on va jusqu’à un contenu plus délicat, les enfants de la station du zoo est l’adaptation d’un Roman de 1978 écrit par les journalistes Kai Herrmann et Horst Rieck sur la relation entre drogue et prostitution pendant l’adolescence royale par Christiane F.

Nous sommes confrontés à une réinterprétation de l’œuvre littéraire allemande, dans la série un groupe de sadolescents eis ce sont les protagonistes. Cela montre leur lutte pour atteindre le bonheur et la liberté, et comment ils finissent par abandonner leurs familles et toutes les opportunités futures pour tomber dans un puits sombre.

Titre: Les enfants de la gare du zoo Date de sortie: 2021 Durée: 60 min. Plate-forme: Prime Video