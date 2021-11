Quelles seront les communautés, la prochaine fonction que prépare l’application

Une des Applications les entreprises de messagerie les plus célèbres dans le monde, WhatsApp, il ne cesse d’évoluer et de se réinventer avec de nouvelles mises à jour pour éviter de rester obsolète. Il y a environ un mois, XDA a même révélé un nouvelle fonction de l’application connue sous le nom communautés.

WhatsApp est l’une des principales applications de messagerie instantanée.

Selon le portail WaBetaInfo, qui a publié le premier images de ce nouveau actualisation, les communautés sont un projet qui a encore un long chemin à parcourir. On sait maintenant qu’il s’agit d’un moyen de groupe groupes.

En quoi consisteraient exactement les communautés ?

En d’autres termes, il s’agirait d’une dynamique similaire à celle utilisée par les sous-forums d’un forum ou les canaux d’un serveur web. IRC, comme par exemple Discorde, Mou ou applications similaires. Jusqu’à présent, on savait que ces communautés n’étaient que des chaînes de texte incluses dans les versions de la Application Android.

Ainsi, d’après ce que nous savons de XDA, toutes ces informations indiquaient que les communautés semblaient être liées aux groupes de WhatsApp. Une des premières hypothèses qui peut venir à l’esprit est que les communautés incluent des groupes, ou que ceux-ci pourraient éventuellement former des communautés.

Il n’y a toujours pas de date pour que les communautés apparaissent

D’après ce que XDA a appris, le affichage des communautés serait très similaire à la groupes, à l’exception du nom et de son icône, qui seront carrés. L’objectif principal des communautés est d’inclure divers groupes. En d’autres termes, il y aurait une communauté d’utilisateurs ayant des intérêts communs, et au sein de ces intérêts plusieurs les sujets de conversation.

La date à laquelle WhatsApp supprimera le léger plus outils pour rassembler vos communautés d’utilisateurs ou groupes de regroupement. L’application devrait fournir des informations et des nouvelles plus tard.

