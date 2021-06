Quelles seront les règles Covid à partir du 19 juillet « Journée de la liberté » ?

in

P

Le ministre du temps Boris Johnson a annoncé l’assouplissement définitif des mesures de verrouillage le 19 juillet, avec un retard de quatre semaines annoncé lundi, donnant plus de temps aux personnes pour se faire vacciner.

Cependant, il y aura un assouplissement limité des règles dans certaines régions avant le 19 juillet.

Voici les règles de ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire :

Qu’est-ce qui reste pareil ?

LIRE LA SUITE

Le travail à domicile dans la mesure du possible continuera d’être conseillé, les boîtes de nuit resteront fermées et les limites légales sur les contacts sociaux resteront en place.

Le PM retarde la fin des restrictions de Covid jusqu’à quatre semaines en raison des craintes de la variante Delta

Qu’est-ce qui change le 21 juin ?

Le plafond de 30 invités pour les cérémonies de mariage et les réceptions sera levé, a confirmé le Premier ministre.

Comme pour les règles actuelles pour les funérailles, le nombre de participants sera déterminé par le nombre de personnes que le lieu peut accueillir en toute sécurité avec des mesures de distanciation sociale en place.

Coronavirus – dim. 5 juil. 2020

/ Archives de l’AP

Cependant, la nourriture et les boissons doivent être commandées, servies et consommées par des invités assis à une table, et la danse à l’intérieur n’est toujours pas autorisée, sauf pour la première danse du couple.

Les résidents des maisons de soins seront autorisés à passer la nuit avec leurs amis et leur famille, à partir du lundi 21 juin, sans avoir besoin de mettre en quarantaine pendant 14 jours à leur retour dans leurs résidences.

Qu’est-ce qui change le 19 juillet ?

Toutes les limites légales aux contacts sociaux devraient être supprimées.

Cela signifie que les gens seront autorisés à se réunir en groupes de toute taille, tandis que les boîtes de nuit seront ouvertes à nouveau. Les grands événements comme les festivals de musique recevront également le feu vert.

Les pubs et les restaurants pourront également fonctionner comme avant la pandémie, sans avoir besoin d’un service à table uniquement.

Et les théâtres ?

Les productions du Big West End devaient ouvrir, avec des stands bondés, mais le retard signifie qu’elles devront également continuer à fonctionner avec des restrictions de distanciation sociale.

Mais Boris Johnson a laissé entendre qu’il pourrait permettre à l’émission de continuer en tant que projet pilote. Il a déclaré lors d’un briefing à Downing St: “Je pense que nous sommes en pourparlers avec lui pour essayer de le faire fonctionner et nous ferons tout notre possible pour être utile.”

Lord Lloyd-Webber s’est dit “surpris” mais “content” d’entendre les commentaires de M. Johnson.

Et les vacances ?

La « liste verte » des pays n’a pas changé.

Le Portugal a été retiré de la « liste verte » par le secrétaire aux Transports Grant Shapps plus tôt en juin, ce qui a incité de nombreux acteurs de l’industrie du voyage à craindre que les vacances à l’étranger semblaient de plus en plus improbables.

Lorsqu’on lui a demandé si les vacances à l’étranger étaient désormais improbables, le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré : « Notre point de vue n’est pas de préempter les données. Nous avons un processus par lequel le JBC [Joint Biosecurity Centre] considérer ce qui est sûr. Et si les pays pouvaient figurer sur la liste verte, ils le feraient. »

Les concerts et festivals seront-ils annulés ?

Le retard du Freedom Day signifie que les boîtes de nuit resteront fermées et que les limites de capacité resteront sur les salles de concert – dont beaucoup n’ont pas encore rouvert.

Les festivals de musique sont également désormais plus menacés, car les organisateurs doivent décider s’ils risquent de poursuivre leurs projets après le 19 juillet sans régime d’assurance soutenu par le gouvernement.

Certains événements ont débranché après la confirmation du retard ; Le Summer Fling du Henley Festival – qui devait avoir lieu du 8 au 10 juillet – a annoncé son annulation.

Jo Bausor, PDG du Henley Festival, a déclaré : « Nous sommes tous incroyablement déçus, mais nous devons nous conformer aux réglementations gouvernementales et la sécurité de nos invités et du grand public a toujours été notre priorité. »

L’auteur-compositeur-interprète Frank Turner a averti que le retard de la fin du verrouillage ferait basculer certaines entreprises musicales dans un “effondrement final”.

À partir du 19 juillet, des festivals et des concerts britanniques sont programmés pour ouvrir à nouveau leurs portes à des foules pleines.

Le reste du Royaume-Uni est-il concerné ?

Le retard annoncé par Boris Johnson ne s’appliquera qu’à l’Angleterre.

Mark Drakeford, premier ministre du Pays de Galles, a déclaré : « Je présenterai la position au Pays de Galles lors de ma conférence de presse vendredi. Merci de continuer à assurer la sécurité du Pays de Galles. »

Mais il est “peu probable” que l’Écosse passe au niveau 0 à partir du 28 juin, a déclaré Nicola Sturgeon, s’attendant à un retard de trois semaines.

En Irlande du Nord, le 21 juin a été donné comme « date indicative » pour un certain nombre de changements soumis à une révision le 17 juin.