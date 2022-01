Quelles sociétés de crypto pourraient effectuer une introduction en bourse cette année ?

En 2022, il anticipe déjà que certaines sociétés de cryptographie sont sur le point de devenir publiques. Nous espérons que le marché des IPO plaira aux investisseurs.

Plus précisément, plusieurs grandes sociétés de cryptographie ont rejoint les marchés publics en 2021. Tandis que d’autres sociétés ont retardé leur inscription ou ont choisi de lever des capitaux privés. Plusieurs extensions à partir de 2021 pourraient être rendues publiques cette année, ainsi que quelques startups.

🇺🇸4 prochaines introductions en bourse à surveiller en 2022 Reddit

IPO: 2022

Valorisation estimée : N/A Discorde

IPO: 2022

Valorisation estimée : plus de 10 milliards de dollars Les briques de données

IPO: 2022

Valorisation estimée : 38 milliards de dollars iFit Santé et forme physique

IPO: 2022

Valorisation estimée : 7 milliards de dollars – MonkeyBusiness🐒 (@GorillaTrading) 2 janvier 2022

Qu’est-ce qu’une introduction en bourse ?

Une offre publique initiale (IPO) est la première vente d’actions d’une entreprise au public. Une entreprise peut lever des fonds en émettant des titres de créance ou des capitaux propres. Si la société n’a jamais émis de capital au public, ce processus est connu sous le nom d’offre publique initiale.

En d’autres termes, faire un premier appel public à l’épargne est également appelé « introduction en bourse ».

En fait, cet article présente cinq sociétés de cryptographie qui pourraient figurer parmi les plus grandes introductions en bourse en 2022, si elles se matérialisent.

1. Rayure

Stripe est un service de paiement en ligne. Avec une valorisation de 95 milliards de dollars, Stripe pourrait entrer en bourse dès le premier semestre 2022.

Lors de son dernier tour de table, Stripe a réussi à lever 600 millions de dollars avec une valorisation de 95 milliards de dollars. Cela pourrait faire de cette entreprise l’une des plus importantes introductions en bourse de l’histoire grâce principalement à la demande croissante de commerce électronique en raison de la pandémie.

2. Les briques de données

La société d’intelligence de données et d’intelligence artificielle Databricks, a obtenu un tour de table de 1,6 milliard de dollars en août. Ce qui valorisait l’entreprise à 39 milliards de dollars.

Soit dit en passant, les investisseurs de la société incluent Morgan Stanley, Baillie Gifford, Andreessen Horowitz. Aussi, BlackRock, Régime de pensions du Canada, T. Rowe Price. Tiger Global et Fidelity.

En fait, Databricks est utilisé par plus de 5 000 entreprises dans le monde, dont plus de 40 % des entreprises du Fortune 500. Et il dit qu’il est en passe de générer plus de 1 million de dollars de revenus en 2022, plus de 75 % par an. année après année.

Enfin, cette société de gestion de données Blockchain pourrait entrer en bourse début 2022.

3. Cyberraison

Cybereason, la société de cybersécurité basée à Boston, a quelques grands avantages qui indiquent que 2022 pourrait être l’année.

Il joue dans l’espace de détection et de réponse étendues (XDR) et a considérablement augmenté, lorsqu’il a levé 275 millions de dollars de financement dirigé par Liberty Strategic Capital.

4. Révolution

La banque numérique basée à Londres Revolut, co-fondée en 2015 par le PDG Nikolay Storonsky et le CTO Vlad Yatsenko, pourrait éventuellement devenir publique en 2022. Probablement, sur une liste de Londres.

La société aurait environ 15 millions de clients et était évaluée pour la dernière fois à 33 milliards de dollars lors d’un tour de table de série E mené par SoftBank Vision Fund et Tiger Global Management.

5. Patréon

Patreon a pensé à devenir public en 2021, mais a plutôt levé un tour de série F de 155 millions de dollars qui l’a évalué à 4,3 milliards de dollars.

La plate-forme basée à San Francisco connecte les créateurs de contenu comme les musiciens, les podcasteurs et les blogueurs avec les fans. En outre, il propose des outils permettant à ces créateurs de monétiser leur contenu en proposant également NFT.

Quelques introductions en bourse qui ont eu lieu en 2021

Coinbase (COIN)

Coinbase, est devenue publique le 14 avril, l’une des introductions en bourse les plus attendues de 2021. Le cours de l’action de Coinbase a initialement grimpé à un sommet de 430 $ après son introduction en bourse.

Robinhood (CAPOT)

Robinhood, la célèbre société de services financiers, a été créée en 2013. Mais son nom a pris de l’importance pendant la pandémie de coronavirus. En raison des quarantaines, de nombreuses personnes se sont intéressées aux actions. En particulier, son introduction en bourse a eu lieu le 29 juillet 2021.

SoFi (SOFI)

Le prêteur numérique et société de technologie financière SoFi Technologies était une autre introduction en bourse non traditionnelle. La société est devenue publique par le biais de la fusion SPAC le 1er juin 2021, levant environ 2,4 milliards de dollars en espèces dans le processus pour l’aider à atteindre une croissance rapide.

SoFi propose également des services de trading pour les actions, les crypto-monnaies, les prêts personnels, les hypothèques et la gestion de patrimoine.

Enfin, toutes les entreprises que nous avons répertoriées ont trouvé des opportunités de poursuivre leur croissance même dans les moments difficiles. Ce qu’ils ont en commun, c’est l’adaptabilité. Nous savons que vous réaliserez de grandes choses lorsque vous lancerez enfin votre introduction en bourse.

Je me retire avec cette phrase d’Épictète : « La richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de besoins.

