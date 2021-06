Quelles sont exactement les implications du fait qu’El Salvador déclare que Bitcoin est un cours légal pour la crypto

Une “grande victoire” pour la crypto, l’adoption de Bitcoin par le Salvador a des implications pour les États-Unis et peut entraîner un effet domino qui semble avoir commencé avec le Paraguay faisant allusion à quelque chose “d’important” avec BTC.

Au cours du week-end, la conférence Bitcoin 2021 s’est terminée avec l’annonce qu’El Salvador déclarait Bitcoin une monnaie légale. La législation sera introduite pour en faire le premier pays souverain au monde à adopter le bitcoin comme monnaie légale, aux côtés du dollar américain.

Une monnaie légale est fondamentalement une forme d’argent qui est reconnue comme un paiement satisfaisant pour toute dette monétaire, mais le créancier n’est pas obligé d’accepter le paiement proposé.

Contrairement à la Chine interdisant le Bitcoin, faisant s’effondrer les prix, cette nouvelle n’a eu aucun impact visuel sur le prix. Comme l’a noté le trader Hsaka, “la réaction des prix aux annonces pré-annoncées est rarement fonction du contenu de ladite annonce”. Selon lui, c’est une assez grosse victoire pour le marché, un “moment historique”.

En fait, le marché essaie toujours de comprendre ce que cela signifie pour la principale crypto-monnaie. Alors que certains sont extrêmement excités, beaucoup sont dédaigneux et d’autres sont pleins d’espoir.

Bienvenue dans le futur 🇸🇻 #Bitcoin pic.twitter.com/j30vcZVXvJ – Nayib Bukele (@nayibbukele) 5 juin 2021

Nayib Bukele, président d’El Salvador, a partagé sur Twitter que si seulement 1% de la capitalisation boursière de 675 milliards de dollars de Bitcoin était investi dans le pays, cela augmenterait leur PIB de 25%.

Quant à Bitcoin, il “aura 10 millions de nouveaux utilisateurs potentiels et le moyen qui connaîtra la croissance la plus rapide pour transférer 6 milliards de dollars par an en envois de fonds”, dont une grande partie est perdue pour les intermédiaires, a-t-il ajouté.

La principale crypto-monnaie ferait essentiellement ce qu’elle s’est fixé, en mettant en banque les millions de personnes non bancarisées et en leur offrant la liberté financière. Bukele a noté que 70% de la population d’El Salvador n’a pas de compte bancaire et travaille dans l’économie informelle. Il a dit,

« L’inclusion financière n’est pas seulement un impératif moral, mais aussi un moyen de faire croître l’économie du pays, en donnant accès au crédit, à l’épargne, à l’investissement et aux transactions sécurisées.

Le G7 annonce qu’il fixe les prix tandis qu’El Salvador annonce qu’il passe à la crypto. C’est une tendance à surveiller : collusion centralisée vs défection décentralisée. Les titulaires veulent figer les choses sur place, tandis que les petits États peuvent gagner des milliards en empruntant une autre voie. – balajis.com (@balajis) 6 juin 2021

Le Salvador a emprunté la voie du Bitcoin pour atténuer l’impact négatif des banques centrales, qui contrôlent l’offre d’une monnaie.

« Les petits pays peuvent enfin se protéger des effets d’une politique monétaire dissolue. Allez Bitcoin pour atteindre un terrain plus élevé », a déclaré Balaji Srinivasan, ancien CTO de Coinbase et associé général chez Andreessen Horowitz. Bien qu’il s’agisse d’un “grand mouvement”, il faut voir comment il sera exécuté, a déclaré Srinivasan, selon qui,

« Chaque pays autre que les États-Unis ou la RPC adoptera la cryptographie pour conserver les canaux de transaction et de communication souverains. Et il en sera de même pour des dizaines de millions de citoyens américains et chinois. »

plus j’y pense, plus cela semble être une expérience vraiment cool en cours au Salvador. bravo à @JackMallers pour l’effort beaucoup de questions pratiques sur la façon dont cela fonctionnera. on sent qu’il y a un grand rôle à jouer pour les échanges pour faciliter la liquidité BTC/USD en transition – L’austérité est nulle (@austerity_sucks) 5 juin 2021

Cela a même des implications pour les États-Unis car si El Salvador adopte la législation pour reconnaître le BTC comme monnaie légale, la crypto-monnaie deviendrait probablement « de l’argent » en vertu de la loi commerciale américaine car elle définit l’argent comme «un moyen d’échange actuellement autorisé ou adopté par un gouvernement national ou étranger.

Le membre du Congrès américain, partisan de Bitcoin, Warren Davidson, a également adopté la décision des pays sur Twitter.

Bien qu’en soi, cette nouvelle puisse ne pas avoir un impact important sur Bitcoin, et il est logique que certains soient sceptiques étant donné que le PIB d’El Salvador est inférieur à l’AUM de Grayscale Investments, cette décision peut être le tremplin pour de plus grandes choses à venir.

Angle de droit commercial américain. Si El Salvador va de l’avant et reconnaît Bitcoin comme monnaie légale… Bitcoin devient alors « argent » en vertu du § 1-201 de l’UCC…. https://t.co/CQLZhXt2XE – Andrea Tosato (@Andrea_Tosato) 5 juin 2021

Non seulement cela risque-t-il de faire traiter Bitcoin comme toute autre devise étrangère par les banques, mais cela pourrait également créer un effet domino avec d’autres pays pour emboîter le pas. Déjà, cela semble avoir un effet avec le Paraguay faisant allusion à l’adoption de Bitcoin.

« Comme je le disais il y a longtemps, notre pays doit avancer main dans la main avec la nouvelle génération. Le moment est venu, notre moment. Cette semaine, nous commençons avec un projet important pour innover le Paraguay devant le monde ! a tweeté Carlos Antonio Rejala Helman, député de la Nation. “Le vrai sur la lune BTC & PayPal.”

La chose El Salvador est assez cool imo. Indépendamment, ce n’est pas si grave, le pib est plus petit que doge mcap et tout, mais pourrait facilement être le premier domino d’une série de dominos de plus en plus gros, surtout si les rumeurs des pays voisins se résolvent de la même manière — CO฿IE (@CryptoCobain) 5 juin 2021

Certains sceptiques soulignent également la direction autoritaire prise par Bukele pour leurs inquiétudes concernant le dernier soutien de Bitcoins. Cependant, dans un pays en proie à la corruption et à la violence meurtrière, Bukele, 39 ans, est « extrêmement populaire, avec une cote d’approbation de plus de 90 % au cours de sa deuxième année de mandat », a noté un Redditor qui prétend être originaire du Salvador.

“L’adoption de Bitcoin comme monnaie légale est une énorme nouvelle pour ce pays”, a déclaré le Redditor ajoutant: “La plupart des législateurs se sont manifestés en disant qu’ils soutiendraient le projet de loi.”

De plus, tout comme Miami, qui s’efforce de devenir une plaque tournante mondiale de la cryptographie, El Salvador s’efforce également d’attirer les masses en offrant une résidence permanente immédiate aux entrepreneurs en cryptographie. Aucun impôt foncier et aucun impôt sur les plus-values ​​sur BTC ne joue déjà en sa faveur.

