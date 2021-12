Quelles sont les applications les plus téléchargées au monde en 2021

30/12/2021 à 10h49 CET

Les réseaux sociaux et les services de communication en ligne arrivent en tête de liste des dix applications les plus téléchargées dans le monde en 2021, dans laquelle TikTok s’est hissé en première position et les services de Objectif compléter le podium.

TikTok a enregistré 656 millions de téléchargements depuis l’Apple Store et le Google Play Store, selon les données collectées et partagées par la société d’analyse Apptopia, ce qui en fait l’application la plus téléchargée de l’année dans le monde.

Les services de Meta, Instagram (545 millions), Facebook (416 millions) et WhatsApp (395 millions) occupent les positions deuxième, troisième et quatrième, tandis que Telegram, avec ses 329 millions de téléchargements, ferme le Top5.

Ils complètent le Top10, Snapchat (327 millions), Zoom (300 millions), Messager (268 millions), l’éditeur de vidéos CapCut (255 millions) et la plateforme de streaming musical Spotify (203 millions).

Dans le cas des jeux vidéo, Surfeurs de métro il s’est hissé au sommet du classement mondial, avec 191 millions de téléchargements. Roblox (182 millions), Bridge Race (169 millions), Garena Free Fire – New Age (154 millions) et Parmi nous (152 millions) complètent le classement des cinq plus téléchargés sur l’App Store et le Play Store.

D’autre part, Netflix, avec 173 millions de téléchargements, est l’application de divertissement la plus téléchargée au monde en 2021, suivie de YouTube (166 millions), Google Play Games (131 millions), Disney + (126 millions) et Amazon Prime Video. (120 millions).

Apptopia collecte également le classement des applications d’achat les plus téléchargées, leader mondial Shopee (203 millions), Shein (190 millions), Meesho (153 millions), Amazon Shoping (148 millions) et Flipkart (93 millions).